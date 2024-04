Rộ tin có thế lực muốn hủy hoại sự nghiệp Taylor Swift như Katy Perry từng bị, fan liền vào cuộc bảo vệ thần tượng

Taylor Swift đang là tâm điểm với album mới The Tortured Poets Department. Album mới của giọng ca sinh năm 1989 nhanh chóng công phá các bảng xếp hạng, xô đổ nhiều kỷ lục.

Tuy nhiên có nhiều người cho rằng Taylor Swift đang bị 1 thế lực nào đó cố tình phá hoại sự nghiệp. Cụ thể, những trang phê bình nhạc liên tục lôi chuyện đời tư của Taylor Swift để chấm điểm thấp cho album, điểm album cũng liên tục bị trừ 1 cách vô lý. Hãng đĩa của nữ ca sĩ không có động thái PR album, buộc Taylor Swift phải quảng bá 1 mình. Trước đây, Katy Perry từng "thấm đòn" vì phải chịu những điều tương tự. Chính vì vậy, Swifties đã đồng loạt trend hashtag #RespectTaylor trên mạng xã hội nhằm bảo vệ thần tượng.

Fan lo ngại có thế lực muốn hủy hoại sự nghiệp của Taylor Swift như từng làm với Katy Perry...

... nên đã trend hashtag #RespectTaylor để bảo vệ thần tượng

Cả thế giới đang hướng sự chú ý về album mới The Tortured Poets Department của Taylor Swift. Vào ngày 19/4, fan còn chưa kịp nghe hết 16 ca khúc trong The Tortured Poets Department thì Taylor Swift đã tung thêm hẳn 15 ca khúc nữa. Với cú "đánh úp" ngoạn mục này, tổng thời lượng của album được nâng lên 2 giờ 2 phút với tổng cộng 31 track. Đây cũng là album có thời lượng đồ sộ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift.

The Tortured Poets Department là album hoành tráng nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift

Từ tựa đề đến những thông tin quảng bá, The Tortured Poets Department chính xác là album "bóc trần" mối tình 6 năm của Taylor Swift với "chàng thơ Anh Quốc" Joe Alwyn. Taylor Swift giữ vững phong độ kể chuyện thông qua bài hát thượng thừa, nhắc đến nhiều nhân vật liên quan cũng như chi tiết chuyện tình trong 6 năm.

Trong số đó, Taylor Swift tiết lộ cô đã lên sân khấu The Eras Tour tháng 3/2023 với trái tim tan vỡ vì vừa chia tay Joe Alwyn. Điều này được thể hiện trong ca khúc I Can Do It With A Broken Heart: "Máy quay chết tiệt chĩa vào bạn và tiếng hô: 'ánh sáng, diễn...' / Ngay cả khi bạn muốn chết,", "Tất cả các mảnh trong tôi tan vỡ khi đám đông hô vang muốn nghe hát thêm"...

Lời bài hát này đã làm khán giả không khỏi xót xa trước cảm giác tồi tệ mà Taylor Swift đã phải hứng chịu khi phải chia tay người yêu 6 năm trong lúc đang diễn ra tour diễn quan trọng nhất sự nghiệp. Đối diện với nỗi đau tan vỡ, Taylor Swift vẫn giữ bình tĩnh, bước lên sân khấu với trạng thái tốt nhất và tỏa sáng. Xuất hiện trước hàng trăm nghìn fan, cô không để mình vỡ tan, mà đưa cảm xúc vào từng lời ca, bước nhảy.

Taylor Swift chia tay Joe Alwyn ngay thời điểm tour diễn quan trọng trong sự nghiệp

Bên cạnh tình cũ Joe Alwyn, kẻ thù không đội trời chung Kim Kardashian cũng được nữ ca sĩ "ưu ái" nhắc tới trong ca khúc thanK you aIMee. 3 ký tự viết hoa trong tên bài hát ghép lại thành KIM, nội dung cũng được cho là ám chỉ Kim Kardashian chơi xấu, bêu riếu Taylor: "Trong suốt thời gian cô tung ra những cú đấm, tôi lo xây dựng nên thế lực/Tôi không thể tha thứ cho những điều cô mang đến/Hét lên giữa bầu trời đêm '**** **** Aimee' khi máu tuôn ra/Nhưng tôi sẽ không quên cách cô khiến vết thương của tôi được chữa lành".

"Thâm sâu" hơn cả là dòng lyrics: "Và 1 ngày kia, con cô sẽ về nhà rồi ngân nga khúc ca chỉ chúng ta biết nó nói về cô". Câu hát này khiến nhiều người nhớ về đoạn video North West (con gái đầu lòng của Kim Kardashian) nhảy theo ca khúc Shake It Off của Taylor Swift. Vì bị Taylor "gọi hồn" nên Kim Kardashian đã bị "khủng bố" trên mạng xã hội và mất 100.000 follower.

Mối thù không đội trời chung của Taylor Swift và vợ chồng Kanye West - Kim Kardashian làm tốn nhiều giấy mực của truyền thông

Nguồn: Twitter