Song Hye Kyo thắng đậm giữa nghi vấn bị Song Joong Ki chiếm spotlight bằng màn khóc lóc giả tạo

Song Joong Ki từng được công chúng đứng lên bênh vực trong vụ ly hôn Song Hye Kyo. Tuy nhiên đến nay, gió đã đổi chiều. Tài tử này liên tục "tự hủy" bằng việc dùng đời tư PR phim và mới đây nhất là nghi vấn dùng chiêu trò "bán thảm", khóc lóc để tìm tới lòng thương cảm của công chúng với lý do phim mới thua lỗ. Hành động này khiến Song Joong Ki càng bị khán giả chỉ trích là giả tạo, "nước mắt cá sấu". Chưa kể, tài tử còn bị nghi "tâm cơ" khóc để chiếm spotlight của Song Hye Kyo khi cô đang quảng bá phim mới Black Nuns. Đây không phải lần đầu nam tài tử này bị tố cố tình giở chiêu trò thu hút dư luận về phía mình khi vợ cũ ra mắt tác phẩm mới.

Trong lúc chồng cũ khốn khó, Song Hye Kyo lại liên tục có tin vui. Vào ngày 16/1, nữ diễn viên được hãng mỹ phẩm cao cấp Guerlain tuyên làm đại sứ. Cô chính là ngôi sao châu Á đầu tiên có được vinh dự này. Bức ảnh đại mỹ nhân xứ Hàn phô diễn visual đỉnh cao, tô đôi môi đỏ mọng quyến rũ cũng nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Giám đốc điều hành thương hiệu dành nhiều lời "có cánh" khen ngợi Song Hye Kyo thể hiện rõ nét tinh thần sang trọng, tự tin và vẻ đẹp nghệ thuật của hãng.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn liên tiếp có những bước đi mới mẻ, bước ngoặt trong sự nghiệp khiến công chúng vô cùng mong đợi. Mới đây nhất, Song Hye Kyo bất ngờ “đánh úp” người hâm mộ khi phát hành ca khúc After Love trên nền tảng YouTube và Spotify. After Love được Song Hye Kyo remake lại từ bản gốc của nữ ca sĩ Uhm Jung Hwa. Việc Song Hye Kyo “không nói không rằng” tung ra ca khúc do chính cô thể hiện khiến người hâm mộ không khỏi choáng váng. Lần cuối cùng nữ diễn viên khoe giọng là trong ca khúc Switch hợp tác cùng nam ca sĩ John Park ra mắt năm 2012. Chất giọng trầm ấm, ngọt ngào của Song Hye Kyo trong After Love đã chinh phục được trái tim khán giả. Cô còn tập quay vlog, chia sẻ về đời sống cá nhân y như những ngôi sao trẻ tuổi.

Trên địa hạt phim ảnh, Song Hye Kyo đang dẫn trước chồng cũ. Bộ phim điện ảnh của cô mang tên Black Nuns dự kiến được ra mắt vào ngày 24/1. Tác phẩm này mang đến hình ảnh mới mẻ của Song Hye Kyo vì theo thể loại thriller trừ tà, rất được công chúng mong đợi. Netizen đang rất kỳ vọng vào cuộc "so găng" của Black Nuns và Bogota: City Of The Lost. Nếu Black Nuns giành kết quả khả quan thì có thể nói rằng Song Hye Kyo đã hoàn toàn chiến thắng chồng cũ sau 6 năm ly hôn, hơn cả từ sự nghiệp cho đến hình ảnh trong mắt công chúng.

Nếu như Song Joong Ki khiến khán giả phát ngán vì liên tục nhắc đến vợ con thì Song Hye Kyo lại ghi điểm nhờ lối ứng xử duyên dáng khi tham gia nhiều chương trình truyền hình để quảng bá phim điện ảnh mới. Chương trình Yoo Quiz On The Block mà nữ diễn viên tham gia đạt rating ấn tượng 8,1%, dẫn đầu khung giờ phát sóng trên cả các kênh truyền hình cáp và tổng hợp với rating trung bình 5,6% theo số liệu toàn quốc. Rating của nhóm khán giả từ 20-49 tuổi đạt mức trung bình 3.0%, cao nhất là 3,8%, lập kỷ lục mới cho chương trình Yoo Quiz On The Block trong năm 2024. Trong khi đó, chương trình Please Take Care of My Refrigerator có sự tham gia của Song Joong Ki đạt rating 4,2%, tăng 0,4% so với tập trước đó nhưng lại thấp hơn 1,0% so với rating cao nhất của chương trình.

Netizen cũng đồng thời hóng chờ xem Song Joong Ki sẽ tiếp tục tung chiêu gì để chiếm spotlight của Song Hye Kyo khi Black Nuns qua rạp. Trong quá khứ, tài tử này bị nghi nhiều lần có hành động gây chú ý mỗi lần Song Hye Kyo tái xuất. Còn nhớ vào cuối năm 2022, Song Hye Kyo vừa họp báo ra mắt phim The Glory thì Song Joong Ki công khai tuyên bố kết hôn với Katy Louise Saunders. Nhà sản xuất thông báo dàn diễn viên sẽ không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, làm dấy lên nghi vấn họ muốn ngăn chặn khả năng Song Hye Kyo bị hỏi chuyện đời tư, làm ảnh hưởng bộ phim.

2 tháng sau đó, Song Hye Kyo gây bão tại Milan Fashion Week thì ngay lập tức Song Joong Ki lên tiếng đính chính hàng loạt tin đồn thất thiệt xoay quanh vợ mới. Việc Song Joong Ki giữ im lặng suốt 2 tháng, mặc Katy Louise Saunders bị đàm tiếu nhưng lại lên tiếng vào thời điểm Song Hye Kyo tỏa sáng khiến dân mạng cảm thấy khó hiểu.

Đến nay, Song Joong Ki được cho là dùng chiến thuật đem đời tư PR phim mới, đồng thời chiếm spotlight của Song Hye Kyo. Ở chương trình nào, tài tử cũng nói nhiều về vợ con hơn là phim mới. Nhưng kết quả là phim mới của anh thua lỗ chỏng gọng, rating các chương trình cũng thua xa Song Hye Kyo. Nhiều người cho rằng việc Song Joong Ki "tạo sóng" khi Song Hye Kyo tái xuất 1 lần có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần thì khó có thể coi đó là tình cờ nữa.

