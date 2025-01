Song Hye Kyo chưa bao giờ "xấu" đến thế

Mới đây, những hình ảnh của Song Hye Kyo trên phim trường Dark Nuns đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Ở tác phẩm này, Song Hye Kyo đảm nhận vai sơ Junia, người phụ nữ kiên cường, dũng cảm và sẵn sàng làm mọi thứ để cứu mạng một cậu bé với cơ thể bị ác quỷ chiếm giữ.

Song Hye Kyo trên phim trường Dark Nuns.

Thông thường, khán giả quen với hình tượng vô cùng xinh đẹp của Song Hye Kyo. Thế nhưng, nữ diễn viên cũng không ngại làm xấu mình trên màn ảnh. Điều này từng được thể hiện ở bom tấn The Glory và với vai diễn mới nhất này, khán giả thấy một Song Hye Kyo "tả tơi" và ít đẹp bậc nhất trước giờ. Dẫu vậy, ngoại hình này lại cực kỳ phù hợp với nhân vật sơ Junia mà cô thể hiện, người đã phải liều mạng để chiến đấu với một thế lực siêu nhiên độc ác.

Song Hye Kyo không ngại "xấu" trên màn ảnh, bởi cô luôn muốn mang tới sự chân thực và cảm xúc tối đa trong mọi cảnh quay.

Nói thêm về Dark Nuns, đây là dự án điện ảnh đáng chú ý dịp trong giai đoạn đầu năm 2025, do Song Hye Kyo, Jeon Yeo Been, Lee Jin Wook, Heo Joon Ho và Moon Woo Jin đóng chính. Tác phẩm này là phần ngoại truyện của Mục Sư (tựa Anh: The Priest), bom tấn từng gây sốt phòng vé hồi 2015 của Kang Dong Won.

Bộ phim Dark Nuns do Song Hye Kyo đóng chính ra rạp từ ngày 24/1 tại Hàn Quốc.