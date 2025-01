Song Hye Kyo lần đầu bộc bạch: Tôi đau lòng khi những tin đồn ác ý nhắm vào gia đình

Trong tập phát sóng ngày 8/1 của chương trình You Quiz on the Block, Song Hye Kyo đã tham gia với tư cách khách mời và chia sẻ cảm xúc của mình về cách vượt qua những tin đồn.

Song Hye Kyo mở đầu bằng câu: "Làm việc lâu rồi nên tôi cũng không để ý, nhưng qua những lời đồn đại mà tôi nghe từ nhiều nơi, có rất nhiều tin đồn về tôi. Thỉnh thoảng khi phỏng vấn hoặc gặp những người không quen biết, họ hỏi tôi về những tin đồn đó. Khi đó, tôi trả lời: 'Tôi cũng nghe nói như vậy thôi. Nếu muốn biết rõ hơn, hãy hỏi người tạo ra tin đồn đó. Tôi cũng không biết gì cả, nên không thể trả lời được".

Câu trả lời thẳng thắn này đã khiến MC Yoo Jae Suk đồng tình: "Những chuyện như vậy lan truyền rộng rãi, khiến mình phải giải thích dù đó không phải là điều mình cần làm. Đúng là nên nói thẳng với người tạo ra tin đồn."

Áp lực từ những lời chỉ trích ác ý Song Hye Kyo chia sẻ thêm: "Thật lòng mà nói, tôi từng bị chỉ trích rất nhiều nên giờ cũng quen rồi. Những bình luận ác ý nhắm vào tôi thì tôi chịu được, nhưng nếu nó nhắm vào gia đình tôi, điều đó thực sự làm tôi đau lòng."

Bản thân Song Hye Kyo cũng cho biết, vì hoạt động trong ngành giải trí nên có lúc cô đã nghĩ chuyện bị đồn đoán không có gì quá khó khăn. Tuy nhiên, cũng có lúc những tin đồn này thật sự làm cô tổn thương.

"Đôi khi tôi nghĩ, vì hoạt động từ khi còn rất trẻ, nên từ đó đến nay đã có vô số tin đồn lớn, nhỏ về tôi. Công việc của tôi vốn dĩ như vậy, nên nhiều lúc tôi nghe bằng tai này rồi cho qua tai kia. Thế nhưng, có những lúc tôi lại nghĩ 'cái này không phải quá đáng lắm sao?'. Một lần, khi có dịp gặp gỡ nhiều người, có ai đó hỏi tôi: 'Tôi có thể hỏi về chuyện này không?'. Tôi trả lời: 'Nếu tôi biết, tôi sẽ giải thích. Nhưng chuyện đó tôi cũng chỉ nghe qua, không biết gì hơn, nên không có gì để nói cả. Hãy hỏi người đã tạo ra tin đồn đó, họ sẽ trả lời nhanh nhất'.", Song Hye Kyo chia sẻ.

Gần 3 thập niên ở trong showbiz, Song Hye Kyo đã đối diện với vô số tin đồn ác ý nhưng may mắn rằng cô đã có thể mạnh mẽ vượt qua. Trong cuộc trò chuyện, MC Jo Se Ho đã thắc mắc về cách Song Hye Kyo vượt qua những tin đồn: "Làm thế nào chị đã vượt qua những khoảng thời gian đó?".

Song Hye Kyo tâm sự: "Khi đó, tôi thường xuyên liên lạc với biên kịch Noh Hee Kyung. Cô ấy nói với tôi: 'Em phải học cách yêu bản thân mình trước, để có thể yêu thương những người xung quanh nhiều hơn và nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn.' Nhưng khi đó, tôi không biết làm thế nào để yêu bản thân mình. Chị ấy đề nghị: 'Chúng ta hãy thực hiện một bài tập vào buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng, em hãy viết ra cách mình muốn sống và những điều muốn làm trong ngày. Buổi tối, trước khi ngủ, hãy viết ra 10 điều em cảm thấy biết ơn trong ngày hôm đó'. Tôi đã làm điều này suốt 5 năm. Nhưng có những ngày tôi không nghĩ ra nổi một điều để viết. Tôi đã hỏi chị ấy: 'Cần phải có tiêu chuẩn nào không?'. Chị ấy trả lời: 'Ngày hôm nay trời đẹp cũng là điều đáng biết ơn, việc em có một bữa ăn đầy đủ, hay chú chó của em khỏe mạnh cũng đáng trân trọng. Những bông hoa đẹp em nhìn thấy cũng là điều biết ơn, đúng không?'. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá phức tạp. Khi bắt đầu tập trung vào những điều nhỏ bé, tôi thấy có quá nhiều điều để biết ơn. Trước đây, tôi chỉ nghĩ đến những điều to tát, nhưng khi nhìn lại, sự biết ơn đến từ những điều giản dị trong cuộc sống".