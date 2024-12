Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang chờ đón một siêu phẩm lãng mạn, đó là Secret: Untold Melody (tạm dịch: Bí Mật: Giai Điệu Chưa Thể Nói). Bộ phim này có sự tham gia của dàn diễn viên sở hữu visual cực đỉnh và diễn xuất tốt bao gồm Doh Kyung Soo, Won Jin Ah cùng với Shin Ye Eun.

Hiện tại, trong bối cảnh tác phẩm này sắp ra rạp, những hình ảnh tĩnh mới về bộ phim đã được chia sẻ. Trong khi Doh Kyung Soo và Won Jin Ah cùng nhau tạo nên những khung hình đậm chất lãng mạn, thì Shin Ye Eun lại khoe vẻ đẹp ấn tượng, tỏa sáng rực rỡ khi vào vai In Hee, một nhạc công piano giỏi giang, đầy tự tin.

Doh Kyung Soo và Won Jin Ah hứa hẹn sẽ cùng nhau mang tới một câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc trong Secret: Untold Melody

Secret: Untold Melody thuộc thể loại lãng mạn - âm nhạc - kỳ ảo, kể câu chuyện giữa thần đồng piano Yoo Joon (Doh Kyung Soo) đang trải qua giai đoạn khó khăn, suy sụp trong cuộc đời và Jung Ah, cô sinh viên trường nhạc, người mang tới những giai điệu tuyệt vời trong phòng tập cũ của trường.

Nói thêm về dàn diễn viên của "Secret: Untold melody", Doh Kyung Soo là cái tên đã quá quen thuộc với các khán giả. Anh không chỉ được biết đến với tư cách thành viên của EXO, mà ở lĩnh vực diễn xuất, mỹ nam 31 tuổi cũng có những vai diễn khá ấn tượng. Anh đảm nhận vai phụ trong 2 phần của bom tấn điện ảnh "Thử thách thần chết" và vai nam chính trong phim cổ trang "Lang quân 100 ngày".

Shin Ye Eun khoe nhan sắc đỉnh ở phim "Secret: Untold melody".

Trong khi đó, Won Jin Ah từng đảm nhận vai nữ chính trong các bộ phim truyền hình Hellbound, Tiền bối, xin đừng đánh màu son đó và Nhẹ nhàng tan chảy. Ở địa hạt điện ảnh, Won Ji Ah từng đóng vai phụ trong các phim Tiền đen của Ryu Jun Yeol, "Cơn mưa thép" của Jung Woo Sung và Chúc mừng năm mới, tác phẩm quy tụ toàn sao của màn ảnh Hàn ra mắt năm 2021.

Về phần Shin Ye Eun, cô nổi tiếng với vai phản diện Park Yeon Jin (thời trẻ) trong The glory, kẻ đã gieo cơn ác mộng cho nữ chính Moon Dong Eun do Song Hye Kyo đảm nhận. Nhờ tác phẩm này, Shin Ye Eun được biết tới nhiều hơn, diễn xuất và nhan sắc cũng được khán giả công nhận. Sau cơn sốt The glory, sự nghiệp của Shin Ye Eun tiếp tục có những bước tiến đáng chú ý nhờ các bộ phim Quán trọ tình yêu và Jeong Nyeon.