Dàn mỹ nữ bùng nổ visual trong ‘Đại Phụng Đả Canh Nhân’, ai sẽ là “nửa kia” của Vương Hạc Đệ?

Lâm An: Nhị công chúa ngây thơ, năng động (Điền Hi Vi)

Không phụ lòng fan, "búp bê cổ trang" Điền Hi Vi hệt như Lâm An xé sách bước ra từ nguyên tác: Bản tính hồn nhiên, ngang ngược nhưng đáng yêu và tốt bụng.

Visual ngọt ngào của Điền Hi Vi trong vai công chúa Lâm An

Nếu như ở những tập đầu, Lâm An trong mắt người xem đơn thuần là một công chúa xinh đẹp, được cưng chiều từ bé; thì trong những tập mới nhất, cùng với tình tiết mới trong vụ án hồ Tang Bạc, nhị công chúa đã bộc lộ nhiều khía cạnh khác gây bất ngờ.

Nhận được tin người bạn thân là Bình Dương Quận Chúa bị hãm hại, phải ra đi trong khuất tất, Lâm An không kiềm được đau thương, gào khóc trong tuyệt vọng. Không còn là một nhị công chúa vô lo, yếu mềm, Lâm An quyết tâm kêu oan, mạnh mẽ, dứt khoát xông vào buổi thượng triều, quỳ xuống cáo trạng ngay trên điện, hy vọng hoàng thượng có thể xét xử. Lột tả được rõ nét chuyển biến tâm lý Lâm An, Điền Hi Vi nhận được nhiều lời khen ngợi về kỹ năng diễn xuất, khiến khán giả đồng cảm với từng nhịp cảm xúc của nhân vật.

Không phụ những nỗ lực với nghiệp diễn, Điền Hi Vi và nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ) vừa qua đã cùng nhau xuất hiện và ẵm giải tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng: Điền Hi Vi - Nghệ Sĩ Được Chú Ý Của Năm; Vương Hạc Đệ - Ngôi Sao VIP Tencent.

Hứa Thất An và Lâm An "thoát phim" bước lên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng

Trưởng công chúa Hoài Khánh (Mao Hiểu Tuệ): Nét đẹp cổ điển rung động lòng người

Mang phong thái đĩnh đạc, thoát tục của một đại công chúa, Mao Hiểu Tuệ trong vai Hoài Khánh gây ấn tượng với người xem bởi diễn xuất thăng hạng cùng nhan sắc say mê lòng người. Nổi tiếng thông minh, điềm tĩnh, từng cử chỉ của Hoài Khánh đều mang cốt cách quý tộc và được người người ca tụng.

Nhân vật này cũng dành nhiều sự ưu ái cho nam chính Hứa Thất An khi đề cử anh vào Đả Canh Nhân. Biết anh đã là người của Lâm An nhưng cô vẫn cho anh thẻ bài tự do vào phủ Hoài Khánh, càng khiến Lâm An ghen tức.

Tuy vậy, trong mắt Hứa Thất An, trưởng công chúa là người trông có vẻ ung dung nhưng lòng dạ thâm sâu, khó nắm bắt.

Vẻ đẹp chuẩn mỹ nhân cổ trang của Mao Hiểu Tuệ

"Nữ chiến thần" Lý Diệu Chân (Vương Y Dao)

Sở hữu ngũ quan tinh xảo, thần thái quyến rũ, nữ diễn viên Vương Y Dao dường như là chính mình chứ không cần diễn trong vai Lý Diệu Chân - nữ hiệp trong mộng của vô số võ lâm nhân sĩ. Cô là nữ nhân hiếm hoi trong hội Thiên Đế - cơ duyên để cô biết đến Hứa Thất An.

Nếu như ở nguyên tác Lý Diệu Chân được mô tả một lòng say đắm nam chính, thì trong phim cô lại có nhiều tương tác với một thành viên khác của hội Thiên Đế là Sở Nguyên Chân. Cả hai có những màn "đấu võ mồm" khiến người xem không khỏi thích thú.

Bên cạnh Đại Phụng Đả Canh Nhân, Vương Y Dao cũng từng gây sốt với vai Kim Nương Tử trong Dữ Phượng Hành từng được K+ độc quyền phát sóng vào thời điểm đang hot.

Vương Y Dao đẹp ma mị trong Đại Phụng Đả Canh Nhân (trái) và Dữ Phượng Hành (phải) trên K+

"Trà nghệ đại sư" Hứa Linh Nguyệt (Trương Miểu Di)

Được khán giả trông ngóng từ poster đầu tiên, tạo hình của Trương Miểu Di trong vai Hứa Linh Nguyệt được đánh giá sát với nguyên tác. Cô sở hữu đường nét trong sáng, ngọt ngào, dễ gây thiện cảm cho người đối diện.

Là em họ của Hứa Thất An, Hứa Linh Nguyệt còn được biết đến là "trà nghệ đại sư" cũng như quản gia nhỏ của Hứa Gia. Cô cũng là một trong những chất xúc tác giúp anh trai bộc lộ tài mưu lược và được cấp trên ghi nhận.

Dù ít đất diễn nhưng "nữ thần thanh xuân thế hệ mới" thể hiện khá tròn vai trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, lên hình giây nào khiến khán giả mỉm cười giây đó.

Tạo hình ngoan xinh yêu của Hứa Linh Nguyệt

Vẫn còn nhiều nhân vật tài sắc, nhiều tình tiết gay cấn chưa xuất hiện trong Đại Phụng Đả Canh Nhân khiến khán giả không khỏi ngóng chờ. Bên cạnh đó, người xem K+ còn "trúng độc đắc" khi cùng lúc được thưởng thức thêm siêu phẩm Quốc Sắc Phương Hoa vừa cập bến trên sóng K+, mãn nhãn với dàn mỹ nhân Dương Tử, Trương Nhã Khâm…

