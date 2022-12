Song Hye Kyo bị so sánh với tình mới của Song Joong Ki

Trên các diễn đàn mạng xã hội, loạt hình ảnh của cựu diễn viên Katy Louise Saunders được chia sẻ rầm rộ. Nhiều bình luận khen ngợi Katy có thân hình khỏe khoắn, bốc lửa, khác hoàn toàn so với vẻ sắc sảo, đậm nét Á đông của Song Hye Kyo.

Nhan sắc, chiều cao của hai người đẹp cũng được đem ra bình phẩm. Nhiều người ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh thời thanh xuân của cựu diễn viên người Anh. Cô cao 1,71 m, nổi trội hơn so với Song Hye Kyo song về nhan sắc được đánh giá bất phân thắng bại, vợ cũ Song Joong Ki vẫn giữ được nét trẻ trung, yêu kiều dù đã bước sang tuổi tứ tuần.

Cận nhan sắc của Katy Louise Saunders và Song Hye Kyo. Ảnh: Pinterest

Bạn gái người Anh của tài tử bắt đầu nghiệp diễn xuất năm 2002 và hiện rút lui khỏi ngành, trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Cô từng đóng The Borgia (2006), Third Person (2013), The Lizzie McGuire Movie (2003), Welcome Home (2018), The Scorpion King: Book of Souls (2018)...

Về Song Hye Kyo, cô là minh tinh hạng A của giới giải trí xứ kim chi. Mỹ nhân 41 tuổi có nhiều tác phẩm nổi đình đám khắp châu Á như Hậu duệ mặt trời, Trái tim mùa đông, Ngôi nhà hạnh phúc… Những năm gần đây, diễn viên miệt mài tham gia sự kiện quảng cáo lớn, đóng phim nhưng không để lại được dấu ấn.

Công chúng chú ý đến động thái của sao nữ Gió mùa đông năm ấy khi chồng cũ có tình mới. Bài đăng gần đây của Song Hye Kyo vào đúng sinh nhật lần thứ 41. Cô cho biết bản thân hạnh phúc và mạnh khỏe nhờ tình yêu của người hâm mộ.

Song Hye Kyo ở tuổi 41

Song Joong Ki ủy quyền cho công ty chủ quản lên tiếng về chuyện hẹn hò với bạn gái người Anh, bất chấp ngôn ngữ và quốc tịch. Nguồn tin cho biết đã bắt gặp cặp sao tới phòng khám sản phụ khoa tại Seoul nhưng phía công ty không xác nhận. Từ khi tin hẹn hò bùng nổ, Song Joong Ki nhận không ít chỉ trích vì từng thề non hẹn biển, bên nhau trọn đời với vợ cũ song lại dứt tình chóng vánh.

Bên cạnh đó, không ít khán giả chúc mừng tài tử có hạnh phúc riêng sau 3 năm ly hôn. Sau khi cống hiến khẳng định bản thân, đã đến lúc sống cuộc đời của riêng mình mà không sợ lời bàn tán, chì chiết.

Theo công ty quản lý, Song Joong Ki và bạn gái Katy Louise Saunders đã bên nhau được 1 năm. Cả hai quen biết thông qua lời giới thiệu của bạn bè. Báo Hàn đưa tin khả năng giao tiếp tiếng Anh của tài tử tiến bộ rõ rệt nhờ sự kèm cặp của bạn gái.

Song Joong Ki và bạn gái mới

Tại lễ trao giải APAN Star Awards hồi tháng 9/2022, Song Joong Ki nhắc đến tên người yêu nhưng không ai chú ý. Trong đoạn phát biểu, anh gửi lời cảm ơn đến "Katy yêu quý của tôi, cùng Maya, Antes và Nala". Thời điểm này, người hâm mộ “soi” ra tài tử gọi tên bạn gái Katy Louise Saunders cùng những chú cún cưng của cô.