Song Hye Kyo bất ngờ xuất hiện với diện mạo có phần mệt mỏi

Mới đây, Song Hye Kyo đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng một người bạn thân thiết lâu năm. Người đẹp chia sẻ: "With an old friend". Được biết, bạn thân của Song Hye Kyo là một nhà tạo mẫu tóc từng hợp tác với người đẹp trong nhiều dự án. Không chỉ làm việc cùng nhau, cả hai còn là bạn bè thân thiết ngoài đời.

Nhà tạo mẫu này thường xuất hiện bên cạnh Song Hye Kyo trong các chuyến du lịch cùng bạn bè. Đặc biệt, đây cũng là người đàn ông hiếm hoi mà Song Hye Kyo thoải mái đăng ảnh thường xuyên trên trang cá nhân.

Song Hye Kyo và nhà tạo mẫu tóc Ju Jyung Sun là bạn bè thân thiết gần 20 năm nay.

Trong ảnh, Song Hye Kyo và bạn thân của mình thoải mái tựa đầu rất thân thiết và tình cảm. Tuy nhiên, khác với vẻ rạng rỡ tràn đầy sức sống như mọi ngày Song Hye Kyo có phần hơi mệt mỏi và tiều tuỵ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Song Hye Kyo.



Bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng có lẽ chỉ là do Song Hye Kyo để mặt mộc, hình ảnh cũng là không hề chỉnh sửa nên trông trạng thái có vẻ hơi mỏi mệt mà thôi.

Song Hye Kyo cũng từng tiết lộ, cô thường không hay trang điểm khi gặp bạn bè thân thiết. Có vẻ như hiểu được những lo lắng của fan hâm mộ, người bạn của Song Hye Kyo cũng nhanh tay bình luận phía dưới: Trông bạn thật xinh đẹp và thoải mái. Có vẻ như điều này ẩn ý cho việc Song Hye Kyo đang để mặt mộc hoàn toàn và không hề sử dụng son môi.