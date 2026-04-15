Sống đến 89 tuổi không bệnh mạn tính, minh mẫn: Bí quyết trường thọ từ ông của một bác sĩ

5 thói quen ăn uống cần từ bỏ để sống thọ

Tiến sĩ y khoa người Mỹ Avanti Kumar-Singh chia sẻ, ông nội của bà sống đến 89 tuổi, trước khi qua đời không hề phải dùng thuốc thường xuyên và cũng không mắc bất kỳ bệnh mạn tính nào. Theo bà, chính lối sống kỷ luật đều đặn là chìa khóa giúp ông sống khỏe mạnh.

Sinh hoạt cực kỳ đều đặn, tuyệt đối không ăn đồ thừa

Avanti Kumar-Singh cho biết, ông nội của bà bắt đầu ngày mới từ lúc rạng sáng. Ông thức dậy lúc 5 giờ, rửa mặt mũi, đánh răng, uống một ít nước rồi tắm.

Sau đó, ông ngồi xếp bằng để cầu nguyện và thiền trong 30 phút. Tiếp theo, ông ra ngoài uống một tách trà rồi đi bộ buổi sáng. Trở về nhà, ông bắt đầu làm việc và thường kết thúc công việc vào khoảng 3 giờ chiều.

Lịch sinh hoạt của ông duy trì đều đặn mỗi ngày như sau:

11h30 ăn trưa

15h30 uống trà chiều

18h ăn tối

Về ăn uống, ông thường ăn chay cả 3 bữa trong ngày, không bao giờ ăn đồ thừa, chỉ ăn khẩu phần nhỏ và ưu tiên thực phẩm theo mùa.

Tuổi cao nhưng đầu óc vẫn minh mẫn

Vào mỗi buổi chiều, ông thường uống trà cùng người thân hoặc bạn bè. Cuối tuần, gia đình và bạn bè của ông cũng thường xuyên gặp gỡ hoặc đến thăm nhau. Ông có mạng lưới quan hệ rộng, mọi người đều tìm đến ông để xin lời khuyên. Ngay cả con trai ông sống tại Mỹ cũng thường xuyên gọi điện hỏi ý kiến bố.

Avanti Kumar-Singh kể rằng, một năm trước khi qua đời, ông nội của cô vẫn có thể đi bộ 8km như thường lệ. Trong một lần đi bộ, ông bị ngã, sau đó gặp biến chứng và qua đời.

“Cho đến những ngày cuối cùng, cả thể chất lẫn tinh thần của ông đều rất minh mẫn. Tôi tin rằng ông đã tự chọn thời điểm ra đi để không đau đớn. Ngay cả trong những ngày tháng cuối đời, trí nhớ của ông vẫn rất rõ ràng, phần lớn mọi việc ông đều tự làm được và luôn giữ kết nối với những người thân yêu”, bà nói.

Khi còn sống, ông nội của Avanti Kumar-Singh không bao giờ bỏ qua việc ngồi thiền buổi sáng. Các nghiên cứu cho thấy, thiền có thể tạo ra các hoạt động sóng não và điều hòa chất dẫn truyền thần kinh tương tự như khi ngủ.

Theo Avanti Kumar-Singh, thiền không chỉ giúp ổn định cảm xúc, điều chỉnh suy nghĩ mà còn tốt cho não bộ, giúp loại bỏ những cảm xúc và tâm lý tiêu cực.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California San Diego (Mỹ) đ ược công bố trên tạp chí Communications Biology, báo cáo rằng một chương trình kéo dài một tuần kết hợp thiền định và các kỹ thuật cơ thể khác có thể nhanh chóng tạo ra những thay đổi có thể đo lường được trong cả hoạt động của não và sinh học máu.

Nghiên cứu cho thấy những thực hành này kích hoạt các con đường tự nhiên liên quan đến tính linh hoạt của não, trao đổi chất, chức năng miễn dịch và giảm đau.

Những phát hiện này cung cấp bằng chứng mới cho thấy các thực hành tinh thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất theo những cách đáng kể.

Thiền định và các phương pháp tương tự đã được sử dụng trong hàng ngàn năm để hỗ trợ hạnh phúc. Đây là nghiên cứu đầu tiên đo lường một cách có hệ thống các tác động sinh học kết hợp của nhiều kỹ thuật tâm trí và cơ thể được thực hiện trong một thời gian ngắn.