Người phụ nữ lên cơn co giật, bác sĩ lấy ra thứ đáng sợ trong não

Một phụ nữ 61 tuổi ở Trung Quốc đã đi khám bệnh sau khi xuất hiện các triệu chứng như ớn lạnh và co giật. Ban đầu, bà được chẩn đoán mắc chứng nhồi máu não, u tế bào thần kinh đệm và di căn não, nhưng sau đó các chẩn đoán này đã bị bác bỏ. Cuối cùng, ca phẫu thuật đã phát hiện một con giun sống dài 8 cm cần được lấy ra khỏi não bà.

Theo tờ Xinmin Evening News, người phụ nữ 61 tuổi, tên Li, ban đầu được chẩn đoán mắc chứng nhồi máu não sau khi bị ớn lạnh. 6 tháng sau, bà đột nhiên bị co giật, sùi bọt mép và méo miệng. Người phụ nữ đã đi điều trị tại nhiều bệnh viện và sau đó được chẩn đoán mắc u tế bào thần kinh đệm và di căn não. Ca phẫu thuật đã được lên kế hoạch nhưng đã phải tạm dừng khẩn cấp. Sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI), chẩn đoán đã được thay đổi.

Con giun sống dài 8cm được lấy ra khỏi não của người phụ nữ.

Để điều trị thêm, bà Li được chuyển đến một bệnh viện khác. Sau khi xem xét hình ảnh chụp chiếu, bác sĩ chỉ ra rằng tổn thương không chỉ "liên tục di chuyển" mà còn có hình dạng giống như đường hầm. Đây là dấu vết do giun bò trong não để lại và về cơ bản đã xác định được thủ phạm là "Spirometra mansoni". Ca phẫu thuật đã lấy ra một con giun sống dài 8 cm khỏi não của bà. Sau ca phẫu thuật, các vấn đề tê bì da đầu và run tay chân trái cũng được cải thiện đáng kể.

Được biết, bà Li từng bị đau răng khi còn là thiếu niên và đã dùng một phương thuốc dân gian, nhét chân ếch sống vào răng sâu trong nửa tiếng. Bà cũng thường xuyên uống nước suối và vài năm trước còn uống rượu ngâm rắn sống và ăn cá sống. Tuy nhiên, nguồn gốc của ký sinh trùng hiện nay vẫn chưa được xác định.