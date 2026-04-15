2 loại nước uống giải nhiệt tốt nhất cho mùa hè, nhất cái số 1 trẻ con mê tít

Nước dừa

Uống nước dừa rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Nước dừa vị ngọt mát, tính bình; vào kinh tỳ, thận và vị; tác dụng giải nhiệt, tiêu khát, lợi niệu, giải độc, cầm máu.

Nước dừa chứa nhiều nước; có protein, lipid, chất vô cơ, cacbonhydrat, Ca, P, Fe và nhiều acid amin, vitamin nhóm B. Hàm lượng magiê và kali rất phong phú và hỗn hợp các chất trong nước dừa tương tự như dịch trong tế bào nên được dùng làm nước bổ dưỡng, chữa chứng mất nước và phục hồi cân bằng chất điện giải.

Cùi dừa vị ngọt, tính bình; vào kinh tỳ, thận và vị; tác dụng ích khí bổ dưỡng, nhuận tràng và lợi niệu; trị say nắng, say nóng, sốt khát nước, nôn mất nước, phù nề, tiểu ít, mụn nhọt lở ngứa, viêm da, chàm chốc...

Chuyên gia dinh dưỡng Vedika Premani, Bệnh viện Sir H N Reliance Foundation (Ấn Độ), cho biết: Nước dừa là kho kali, magiê và các khoáng chất thiết yếu khác hỗ trợ cân bằng điện giải, tất cả đều giúp giữ nước và làm đẹp da.

Nước chanh

Nước chanh là một trong những thức uống phổ biến trong những ngày nắng nóng. Không chỉ giúp giải nhiệt, loại đồ uống thơm ngon này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo Đông y, nước chanh có tác dụng sinh tân dịch, giúp cải thiện tình trạng khô khát, thanh nhiệt và hỗ trợ điều trị các chứng bệnh do nhiệt gây ra. Chanh có vị chua, tính mát, giúp thanh phế, trừ đàm, giải độc, tăng sức đề kháng và chống oxy hóa; đồng thời tác động đến các kinh phế, vị và can. Nhờ đó, nước chanh còn được sử dụng để hỗ trợ hạ sốt, giảm viêm nhiễm.

Tuy nhiên, dù là thức uống giải khát tốt, nước chanh cũng không nên lạm dụng. Việc sử dụng quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe, như làm mòn men răng hoặc ảnh hưởng đến dạ dày.

Một vài công dụng của nước chanh:

Nước chanh làm mát cơ thể: Uống nước chanh có thể giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách kích thích đổ mồ hôi (giúp làm mát cơ thể). Cơ chế làm mát tự nhiên này giúp chống nóng và giúp bạn cảm thấy sảng khoái, dễ chịu trong những ngày hè nóng bức.

Tốt cho tim mạch: Chanh rất giàu vitamin C, chất xơ và các chất phytochemical như hesperidin và diosmin, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Những chất dinh dưỡng này giúp duy trì mạch máu và tuần hoàn khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngăn ngừa sỏi thận: Theo các nghiên cứu cho thấy axit xitric có trong chanh có thể làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Uống nước chanh thường xuyên có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của sỏi thận và tăng cường sức khỏe thận.