Sơn Tùng M-TP và đam mê “kịch nghệ"

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP phát hành bản live stage cho ca khúc mới ra mắt Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Năm 2024 có thể nói là một năm đặc biệt với các Sky khi rất lâu rồi mới lại thấy Sơn Tùng hoạt động năng suất thế này. Anh ra mắt đến 2 sản phẩm trong vòng chưa đầy nửa năm, còn kết hợp quảng bá với cách thức mới lạ - showcase 7-Minute Stage.

Đến với 7-Minute Stage, Sơn Tùng không chỉ cho khán giả may mắn xem trước sân khấu live ca khúc mới mà còn dành thời gian giao lưu, tâm sự. Trong hơn 10 năm theo dõi nam ca sĩ gốc Thái Bình, đến hiện tại nhiều fan mới có cơ hội gần gũi với thần tượng đến thế này.

Sơn Tùng diễn live Đừng Làm Trái Tim Anh Đau tại 7-MINUTE Stage Hà Nội

Một trong những điểm mạnh biến Sơn Tùng trở thành ngôi sao giải trí số 1 Việt Nam chính là khả năng làm chủ sân khấu, giao lưu đầy duyên dáng. Mỗi sân khấu live, Sơn Tùng đều có cách khiến người hâm mộ mê mẩn. Một trong số đó là “đặc sản" gửi lời yêu của Sơn Tùng. Tại sân khấu 7-Minute Stage tại Hà Nội, nam ca sĩ gốc Thái Bình cũng không quên dành những lời có cánh gửi đến Sky.

Sơn Tùng trên sân khấu 7-Minute Stage tại Hà Nội

Trước sự cổ vũ nhiệt tình từ fan, Sơn Tùng cảm kích không thôi

Trước sự cổ vũ nhiệt tình, Sơn Tùng cảm kích không thôi. Anh cảm thán “Đừng có biết cách cướp đi trái tim nhỏ bé của tôi", “Sơn Tùng luôn yêu thương các em, được không ạ?”. Khoảnh khắc chào tạm biệt, nam ca sĩ gửi lời nhắn “Nhớ giữ gìn sức khoẻ”, “Đừng để bị ốm nha". Tất cả tạo nên khoảnh khắc “ngôn tình" đốn tim Sky.

Sơn Tùng hoá tổng tài ngôn tình mỗi khi trò chuyện cùng người hâm mộ

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng vào vai tổng tài ngôn tình trước người hâm mộ. Trong mọi sân khấu, Sơn Tùng thường xưng “tôi" với fan. Điều này tạo ra cảm giác nghiêm túc nhưng cũng khá… kịch nghệ. Phần giao lưu của anh chàng cũng thường có nhiều chi tiết, đạo cụ dẫn dắt. So với những nghệ sĩ khác, Sơn Tùng chuẩn bị chỉn chu đến cả kịch bản nói chuyện với fan.

Y như cách Sơn Tùng viết nhạc, anh chàng “thơ” trong cả những khoảnh khắc thường nhật

Điển hình như khi tương tác với Hải Tú ở sự kiện ra mắt Chúng Ta Của Tương Lai, Sơn Tùng cũng xưng “anh" - “mày”, kể chuyện theo mô típ kịch bản và dùng lời hoa mỹ tặng fan. Y như cách Sơn Tùng viết nhạc, anh chàng “thơ” trong cả những khoảnh khắc thường nhật. Tuy nhiên, không phải cứ ngôn tình là thuyết phục. Đôi lúc, Sơn Tùng tạo nên cảm giác xa cách và khá… cringe (cảm giác rùng mình, ớn lạnh) cho người nghe, đặc biệt là những người nhạy cảm và anti-romance.

Sơn Tùng đam mê “làm màu"

Sơn Tùng ít đi diễn, nhưng đã đi diễn, chắc chắn sẽ có tiểu phẩm. Đa số là những pha tương tác ngọt ngào với fan. Ngoài việc liên tục hỏi thăm, nhắn gửi yêu thương, Sơn Tùng còn rất “sộp” tặng fan quà hiện vật. Anh chàng nhiều lần mang vali gấu bông lên sân khấu, vừa để làm phần trình diễn thêm đặc sắc mà còn có quà tặng khán giả. Nếu không phải là quà tặng được chuẩn bị trước, nhiều lúc Sơn Tùng sẽ hứng chí quăng cả áo, phụ kiện làm dân tình gào thét phấn khích.

Sơn Tùng mang scooter chứa đầy gấu bông tặng fan lên sân khấu

Phụ kiện quạt giấy đầy "kịch nghệ"

Đôi lúc, anh sẽ bật mood “suy", chiếu những câu quotes đầy tâm trạng, dấy lên những cảm xúc khó tả trong lòng người xem. Điển hình như trong một sự kiện đầu năm 2023, Sơn Tùng kết màn bằng lời cám ơn chân thành, màn hình led hiện lên dòng chữ "Thank you! From Son Tung M-TP with love" (Tạm dịch: Cám ơn, từ Sơn Tùng M-TP cùng yêu thương). Khoảnh khắc Sơn Tùng nhìn fan với ánh mắt trìu mến, cúi người chào đầy lưu luyến khiến dân tình tự hỏi không biết nam ca sĩ có đang ẩn ý chuyện giải nghệ ở tuổi 30 hay không.

Sơn Tùng từng khiến Sky hoang mang bởi khoảnh khắc như đang chia tay fan, giải nghệ trên sân khấu năm 2023

Sơn Tùng đã diễn phân đoạn này nức lòng đến mức MXH thi nhau chia sẻ câu chuyện cảm động. Ai nấy đều bồi hồi không dám nghĩ đến ngày Sơn Tùng từ bỏ sân khấu. Cuối cùng, anh chàng không giải nghệ. Nam ca sĩ đã cam đoan điều này tại sự kiện 7-Minute Stage ra mắt ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai tại TP.HCM hồi tháng 3.



Nhưng Sơn Tùng sẽ không giải nghệ, anh chàng đã cam đoan điều này vào đầu năm nay

Nếu là một fan cứng Sơn Tùng, chắc hẳn không thể quên khoảnh khắc nam ca sĩ khiến truyền thông “chấn động” bằng hai chữ “Thương em" trên sân khấu live đầu tiên của Chúng Ta Của Hiện Tại. Khi ấy, Sơn Tùng vướng vào lùm xùm tình tay ba và chia tay bạn gái 8 năm Thiều Bảo Trâm. Cả MXH đổ dồn vào từng động thái của ngôi sao số 1.

Sơn Tùng và intro "Thương em" ồn ào năm nào

Đoạn intro khi giọng của Sơn Tùng M-TP đã cất lên cùng lời nhắn gửi: "Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em".

Đây chắc hẳn là intro đi vào “lịch sử" trình diễn của giọng ca gốc Thái Bình. Sơn Tùng thực sự biết cách khiến người xem nhớ mãi không quên. Lãng mạn và “sến" là hai lời nhận xét đối lập mà khán giả dành cho Sơn Tùng sau sân khấu này.

Sơn Tùng "tiểu phẩm" chào fan

Bị tố đạo G-Dragon, điều này đã được "anh Long" làm từ năm 2013

Nhưng, không phải lần nào “tiểu phẩm" của Sơn Tùng cũng hoàn toàn là cá tính của riêng anh chàng. Trong quá khứ, Sơn Tùng nhiều lần bị tố sao chép phong cách biểu diễn. Không chỉ tạo hình mà cả thần thái, ánh mắt cho đến cách xử lý đạo cụ trình diễn đều bị chỉ ra sự “hao hao" với G-Dragon. Stage bị chỉ trích nhiều nhất chính là Sky Tour 2020. Sơn Tùng đã diễn lại khoảnh khắc chào fan bị vũ công "ngăn cản" mà G-Dragon áp dụng từ năm 2013, trong show diễn thuộc tour One Of A Kind.

Phốt đạo phong cách cũng chính là một trong những “dớp" khó xoá nhoà nhất trong sự nghiệp đỉnh cao của Sơn Tùng

Dù nhiều fan bảo vệ chỉ là sự trùng hợp, nhưng rõ ràng, khoảnh khắc Sơn Tùng diễn tiểu phẩm chào fan tương đồng với cách G-Dragon làm đến 90%. Nếu có khác, thì cũng chỉ khác trang phục biểu diễn và dàn vũ công. Thật sự khó để phủ nhận sự tham khảo ở trường hợp này. Phốt đạo phong cách cũng chính là một trong những “dớp" khó xoá nhoà nhất trong sự nghiệp đỉnh cao của Sơn Tùng.

Sơn Tùng mê “tiểu phẩm" như Trấn Thành chấp niệm ca hát

Từ những câu thoại sến sẩm, cho đến loạt khoảnh khắc “kịch nghệ", tất cả đã tạo nên phong cách biểu diễn rất riêng của Sơn Tùng. Đương nhiên, fan luôn mong chờ, cổ vũ mọi thứ Sơn Tùng làm sẽ thấy đây là chuyện “thường ở huyện". Nhưng ở một góc độ khác, có thể thấy ngôi sao số 1 thực sự chấp niệm với diễn xuất. Những sân khấu của anh chàng luôn có một phần dành riêng cho việc diễn tiểu phẩm. Mọi thứ diễn ra trong đời thực, nhưng không hề tự nhiên.

"Tiểu phẩm" đã trở thành một phần không thể thiếu trong phong cách biểu diễn của Sơn Tùng

Nhiều người ví Sơn Tùng mê diễn như Trấn Thành mê hát. Cả hai đều vô cùng tài năng. Sơn Tùng biểu diễn xuất chúng, là nghệ sĩ âm nhạc thực thụ, nhưng với diễn xuất thì mọi thứ chỉ dừng ở mức cơ bản. Đổi lại, Trấn Thành là một diễn viên, đạo diễn hàng đầu, nhưng hát hò thì chỉ tạm ổn. Do đó, khi hai ngôi sao giỏi ở hai lĩnh vực riêng biệt, đổi chéo cho nhau, công chúng lập tức nhận thấy sự… sai sai.

Sơn Tùng mê "tiểu phẩm"

... như Trấn Thành chấp niệm ca hát

Sơn Tùng từng có cơ hội làm diễn viên trong vai chính đầu tiên, và cũng là duy nhất trong phim Chàng Trai Năm Ấy. Ở thời điểm còn là tân binh, Sơn Tùng đã dành trọn 100% đam mê và năng lượng để hoá thân vào vai Đình Phong. 10 năm sau, Sơn Tùng vẫn luôn cài cắm kinh nghiệm diễn xuất vào các sân khấu âm nhạc của mình.

Tất thảy, đều cần đúng và đủ!

Cách anh đi đứng, nói chuyện hay giao lưu với fan đều có một sự “làm màu" nhất định. Sơn Tùng rất biết cách cài cắm ẩn ý giúp mình thêm toả sáng trên sân khấu. Nhưng đôi khi, dụng ý của anh lại trở nên không quá cần thiết. Câu chuyện bị kể thừa thãi trở thành “điểm nhọt" làm người ta khó chịu. Tất thảy, đều cần đúng và đủ.

