Son Heung-min "vô duyên" với bàn thắng, ôm mặt tiếc hùi hụi trong ngày Hàn Quốc ngược dòng cảm xúc CH Czech

Loạt khoảnh khắc Son Heung-min ôm mặt tiếc nuối vì không thể ghi bàn cho tuyển Hàn Quốc.

ĐT Hàn Quốc vừa có khởi đầu mỹ mãn tại Bảng A World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1 trong trận cầu đầy kịch tính.

Sau hiệp một giằng co không có bàn thắng, CH Séc bất ngờ khai thông thế bế tắc ở phút 58 nhờ công của Ladislav Krejčí. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện châu Âu ngắn chẳng tày gang khi chỉ 8 phút sau, Hwang In-beom đã tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 77 khi Tomas Soucek sút tung lưới Hàn Quốc nhưng VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Thoát hiểm trong gang tấc, đại diện châu Á lập tức trừng phạt đối thủ. Phút 79, cầu thủ vào sân thay người Oh Hyeon-gyu đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1.

Ngược dòng quả cảm, ĐT Hàn Quốc giành trọn 3 điểm đầu tiên, mở toang cánh cửa đi tiếp tại Bảng A. Tuy nhiên, đây cũng là một trận đấu đội trưởng Son Heung-min "vô duyên" với bàn thắng dù đã có rất nhiều cơ hội dứt điểm. Anh rời sân phút 70 của trận đấu trọng ngày Hàn Quốc giành chiến thắng.

Son Heung-min có trận đấu không mấy suôn sẻ khi bỏ qua hàng loạt cơ hội ăn bàn

Biểu cảm tiếc nuối của Son Heung-min

Son ôm mặt tiếc hùi hụi

Những cú dứt điểm không thành bài

Những pha đối mặt thủ môn đáng tiếc

Dẫu vậy anh vẫn chung vui cùng chiến thắng của toàn đội

Ảnh: Getty