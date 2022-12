Soi độ "mê game" của dàn sao bóng đá: Neymar là siêu xạ thủ CS:GO, Griezmann ngồi livestream 24 giờ

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu vinh quang, nhiều siêu sao bóng đá thế giới còn có một niềm vui khác ngoài sân cỏ, đó chính là game online. Họ thể hiện sự say mê với những tựa game yêu thích ngay trên sóng livestream, thậm chí không ít người trong số đó còn sở hữu kĩ năng điêu luyện khiến người hâm mộ bất ngờ. Cùng điểm xem những siêu sao “mê game” của làng túc cầu thế giới nhé!



Neymar

Sở hữu đôi chân ma thuật, khả năng dẫn bóng, dứt điểm và ghi bàn tốt bằng cả hai chân, Neymar là ngôi sao được chú ý nhất trong đội hình các “vũ công Samba” Brazil. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tiền đạo số 10 cũng là một fan chân chính của dòng game FPS. Không chỉ vậy, anh chàng còn lập hẳn một kênh livestream trên nền tảng Twitch và thu hút hơn 2 triệu lượt theo dõi.

Neymar là một fan cứng của các tựa game thuộc dòng FPS

Trên Instagram cá nhân, siêu sao người Brazil từng khoe tài “thiện xạ” của mình trong tựa game Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO). Cụ thể, anh chàng đã có những pha xử lý chính xác và hạ gục hai người đồng đội tại đội tuyển quốc gia là tiền vệ Arthur Melo và tiền đạo Gabriel Jesus. Đặc biệt, độ “mê game” của Neymar còn được chứng minh khi anh chàng từng bỏ tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng để ngồi…livestream chơi Call of Duty cùng bạn bè.

Kun Aguero

Một siêu sao bóng đá Nam Mỹ khác “mê game” không kém Neymar đó chính là Aguero. Cuối năm 2021, Kun Aguero đã thông báo giải nghệ sau khi được xác định gặp vấn đề về tim mạch. Khoảng thời gian sau đó, anh chuyển hướng làm streamer và nhận được 4,4 triệu lượt theo dõi trên nền tảng Twitch. Dù rất thích chơi game và từng thử sức qua nhiều thể loại khác nhau như: Fall Guys, Among Us, FIFA 20, GTA V, League Of Legends… nhưng kỹ năng của Aguero lại không được tốt và thường tạo ra nhiều tình huống “đi vào lòng đất” ngay trên sóng livestream.

Ấy vậy mà, Aguero lại luôn sở hữu lượng người xem rất cao. Điều này xuất phát từ đặc quyền mà chỉ mỗi anh chàng có thể làm được, đó là gọi điện cho bạn thân Messi. Cụ thể, siêu sao 34 tuổi thường xuyên gọi điện cho Messi mỗi khi livestream vắng bóng khán giả và chính M10 cũng rất hiểu và hợp tác mỗi khi Aguero nhờ cậy. Tại World Cup 2022, Aguero cũng có cơ hội giao lưu trực tiếp và nâng cao ăn mừng như thể cầu thủ chính thức của đội tuyển Argentina.

Aguero thường xuyên gọi điện cho Messi mỗi khi livestream vắng bóng khán giả

Ousmane Dembele

Ngôi sao của đội tuyển Pháp - Ousmane Dembele cũng được người hâm mộ biết đến như một “gương mặt vàng” trong làng “mê game”. Cụ thể, anh chàng dành rất nhiều thời gian cho các tựa game trên PlayStation. Thậm chí, tiền đạo người Pháp còn có thể chơi game thâu đêm suốt sáng mà không cảm thấy mệt.

Theo các trang tin quốc tế, Ban huấn luyện CLB Barcelona từng nhiều phen khốn đốn vì thói quen mê game của Dembele. Thậm chí, anh còn nhiều lần bị đội bóng phạt tiền vì đến sân tập muộn và vừa tập vừa ngủ gật do đêm còn mải thức chơi PlayStation. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới phong độ của anh tại đội bóng xứ Catalunya khi đến hiện tại Dembele cũng chưa chứng minh giá trị của mình tương xứng với bản hợp đồng 145 triệu euro.

Antoine Griezmann

Antoine Griezmann đã đạt nhiều thành tích lớn trong cả đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ, đặc biệt nhất là chiếc cup vàng World Cup cùng đội tuyển Pháp năm 2018. Dù ra sân thường xuyên nhưng Griezmann vẫn dành thời gian để chơi game. Đặc biệt, anh từng có màn ăn mừng mô phỏng theo điệu nhảy "Take the L" từ tựa game Fortnite tại trận chung kết World Cup 2018.

Động tác ăn mừng mô phỏng tựa game Fortnite của Griezmann

Không những thế, Antoine Griezmann còn đầu tư thành lập tổ chức Esports của riêng mình mang tên Grizi Esports. Được biết, tổ chức này được anh trai Griezmann quản lý và đã xây dựng được nhiều đội tuyển thi đấu trong các tựa game khác nhau như: Fortnite, League Of Legends, Rainbow 6 Siege, FIFA và CS:GO. Ngoài ra, Griezmann cũng từng thực hiện thử thách livestream chơi game 24 giờ liên tục cùng các đội khác như Paul Pogba hay Ousmane Dembele nhằm gây quỹ cho việc phòng chống dịch COVID-19.