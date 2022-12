“Messi tấn công, Messi kiến tạo, Messi ghi bàn và Messi phòng thủ” đó là câu nói vui của rất nhiều những game thủ của các tựa game bóng đá như Fifa 23 hay Fifa Online 4, điều này cho thấy không chỉ ngoài đời mà ngay cả trong thế giới ảo thì Messi vẫn luôn toàn năng, đảm đương tốt mọi trọng trách trong các trận đấu.

Top cầu thủ chỉ số cao trong FIFA 23

Từ năm 2019 đến nay, Lionel Messi luôn nằm trong top những cầu thủ có chỉ số cao nhất của tựa game FIFA 23 mặc dù đã phải trải qua những lần điều chỉnh giảm chỉ số. Chỉ số trung bình của cầu thủ Messi thẻ World Cup và thường đều là 91, trong với thẻ thường thì chỉ số rê dắt của Messi rất cao lên đến 94 điểm, chỉ số sút là 89 điểm đây cũng là con số gây tranh cãi rất nhiều.



Chỉ số

Chỉ số FIFA 22 FIFA 23 Tốc độ 85 81 Sút 92 89 Chuyền 91 90 Rê bóng 95 94 Bảo vệ 34 34 Vật lý 65 64

Messi trong FIFA 23 đã được điều chỉnh giảm một vài chỉ số

Được tìm kiếm nhiều nhất trong FIFA Online 4 chỉ sau một đêm

Trong FIFA Online 4, Messi là một trong những cầu thủ có số lượng thẻ cầu thủ được phát hành nhiều nhất, hầu hết các mùa/các loại thẻ đều có tên cầu thủ này. Tuy nhiên, không phải loại thẻ nào hoặc mùa này thì Messi cũng có chỉ số cao.

Trong mùa thẻ gần nhất là World Cup 2022 (WC 2022), Messi có chỉ số đạt ngưỡng 108 đồng điểm với rất nhiều những tên tuổi lớn khác như Cristiano Ronaldo, Neymar, Lewandowski, Modric,...

Mùa WC 2022 vẫn chưa phải là mùa mà Messi có chỉ số tốt nhất, các mùa Best of World Cup (BWC) và Team Of The Year (22TOTY) cầu thủ Messi có chỉ số lên đến 110, trong đó các chỉ số liên quan đến tốc độ, dứt điểm, chuyền,... đều rất cao.

Không những vậy, ngay sau trận thắng giữa đội tuyển Argentina và Pháp, màn trình diễn tuyệt vời của Lionel Messi đã nhanh chóng đưa cái tên Messi lọt vào top 1 những cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất trong thị trường chuyển nhượng của FIFA Online 4.