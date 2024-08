Sau 1 thời gian dài ở ẩn, Shawn Mendes đã đăng thông báo trở lại với âm nhạc bằng album mới mang tên Shawn. Album lần này của Shawn bao gồm 12 bài hát, dự kiến phát hành vào ngày 18/10. Trước đó, nam ca sĩ cho hay sẽ tung ra 2 ca khúc Why Why Why & Isn’t That Enough ngay đúng sinh nhật của mình là vào 8/8.

Bên cạnh đó, Shawn Mendes cũng hé lộ luôn ảnh bìa album mang chính tên mình. Khác với vẻ ngoài điển trai, đậm chất hoàng tử những năm qua, với lần trở lại này nam ca sĩ mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác: Bụi bặm và trưởng thành hơn.

Có thể, nhiều khán giả sẽ sốc và chưa quen với ngoại hình mới của anh nhưng nếu biết được nam ca sĩ sinh năm 1998 từng trải qua khủng hoảng tâm lý thì chắc hẳn nhiều người sẽ hiểu vì sao lại có sự thay đổi như thế này.

Bìa album mới cho thấy một Shawn Mendes trưởng thành, bụi bặm hơn

Hình ảnh trước đó của nam ca sĩ đậm chất hoàng tử nhạc pop

Chia sẻ về lần tái xuất này, Shawn đã viết trên trang cá nhân: "Âm nhạc thực sự có thể là liều thuốc chữa lành thuốc. 2 năm trước, tôi hoàn toàn không biết bản thân mình là ai. 1 năm trước, tôi không thể bước vào phòng thu mà không rơi vào tình trạng hoảng loạn. Chính vì vậy, việc có mặt ở đây với 12 ca khúc được hoàn thành một cách tuyệt vời thật sự giống như một món quà. Thật lòng mà nói thì tôi phải cảm ơn bạn bè cũng như gia đình. Cuộc sống đôi lúc rất khắc nghiệt nhưng có những người mà bạn thực sự tin tưởng để cùng vượt qua mọi thứ sẽ làm cho nó tốt đẹp hơn nhiều. Tôi không thể nào một mình vượt qua những năm vừa qua mà không có mọi người bên cạnh...".

Trước Shawn, album gần nhất của Shawn Mendes là Wonder đã được ra mắt vào năm 2020. Nam ca sĩ cũng tổ chức lưu diễn 2 năm sau đó nhưng buộc phải hủy bỏ giữa chừng vì áp lực tâm lý. Theo đó, vào ngày 29/7/2022, Shawn Mendes chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh chưa hoàn toàn sẵn sàng cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới dù trước đó anh từng rất nóng lòng được trở lại sân khấu sau một thời gian gián đoạn do đại dịch. Vì vậy anh buộc phải hủy bỏ phần còn lại của chuyến lưu diễn ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Vương quốc Anh sau khi tham khảo ý kiến của nhóm chuyên gia y tế.

Shawn Mendes hiểu rằng người hâm mộ đã phải chờ suốt một thời gian dài để có thể tham gia chuyến lưu diễn này, do đó việc đưa ra thông báo hủy đối với anh không hề dễ dàng. "Tôi hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể ngay khi bản thân được chữa lành", Shawn Mendes nói thêm.

Shawn Mendes từng thông báo hủy tour diễn thế giới vào năm 2022 vì khủng hoảng tâm lý

Trước đó, vào ngày 8/7/2022, Shawn Mendes đã tạm hoãn tour Wonder cho đến khi có thông tin tiếp theo, anh chia sẻ: "Việc hủy show khiến tôi tan nát cõi lòng. Nhưng thực sự tôi đã bắt đầu lưu diễn từ năm 15 tuổi và mọi chuyện trở nên thật khó khăn khi phải rời xa gia đình và bạn bè. Sau vài năm nghỉ ngơi, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng quay trở lại, tuy nhiên quyết định ấy có vẻ quá vội vàng. Áp lực đẩy tôi đến giới hạn chịu đựng của mình".

Sau khi hủy tour diễn thế giới, Shawn Mendes dành nhiều thời gian "chữa lành" tâm hồn bên người thân và bạn bè. Anh hầu như vắng bóng trong sự kiện giải trí, thi thoảng cập nhật tình hình lên MXH cho fan yên tâm. Nam ca sĩ bắt đầu nuôi râu từ năm ngoái và giữ hình ảnh này đến tận bây giờ. Đến năm 2024, Shawn mới dần trở lại biểu diễn trong các chương trình âm nhạc và chính thức comeback trong tháng 8 này.