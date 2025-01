Sốc vì câu nói: “Tao không nghĩ Việt Nam có dancer”, chàng trai khu Chợ Lớn làm 1 điều khiến cả thế giới kinh ngạc

Tháng 11/2024, một chàng trai Việt Nam đã tạo nên kỳ tích chấn động giới dancer khi giành giải vô địch thế giới tại cuộc thi Red Bull Dance Your Style 2024. Đó là MT POP (tên thật: Nguyễn Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1995), đến từ TP.HCM.

Lớn lên ở khu Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM), cậu bé MT POP từ năm 12 tuổi đã đam mê nhảy.

14 tuổi, MT POP gia nhập X-Clown Crew - tổ đội hiphop nổi tiếng tại TP.HCM.

21 tuổi, MT POP đạt được thành tựu đầu tiên là chiến thắng tại giải đấu Together Time ở thể thức 7 to Smoke. Từ sau đó trở đi, nam vũ công chinh chiến tại các đấu trường thế giới và liên tiếp giành được ngôi vị Quán quân như Street Star Dance Festival 2017 (Thụy Điển), Who Is The Champion (Malaysia) Groove'N'Move Festival 2018 (Thuỵ Sĩ),...

Cho đến năm 29 tuổi, MT TOP tiếp tục khiến nhiều người thán phục khi trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu Red Bull Dance Your Style 2024. Qua đó, anh tiếp tục khẳng vị trí top 1 của mình trong giới vũ công toàn cầu.

Với loạt thành tích đáng gờm ấy, MT POP đã góp phần làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ nhảy thế giới. Nhưng đằng sau thành công choáng ngợp, có nhiều câu chuyện chưa được kể từ chàng trai Việt tài năng khi một mình chinh chiến trên những sàn đấu toàn cầu.

Clip "MT POP: Cậu bé khu Chợ Lớn trở thành vũ công Việt đầu tiên vô địch thế giới"

Sốc vì câu nói: "Tao không nghĩ Việt Nam có dancer"

30 tuổi, MT POP đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi nhảy quốc tế. Mỗi khi giành được thành tích rực rỡ, cái tên MT POP lại được xướng lên đầy tự hào cùng với đất nước Việt Nam như một sự vinh danh cho chàng trai đến từ đất Việt.

Đã chinh chiến trên các sàn đấu lớn nhỏ, trở thành cái tên đáng gờm trong giới dancer nhưng không ít lần, nhiều người vẫn tỏ ra bất ngờ khi biết MT POP là người Việt. Điều này không làm MT POP chạnh lòng. Ngược lại, anh coi đây là cơ hội để thay đổi cách nhìn từ mọi người về khả năng của người Việt Nam trên đấu trường nhảy quốc tế.

"Đi nhảy xong, mình nói đến từ Việt Nam thì người ta (bạn bè quốc tế - PV) cũng kiểu: 'Ở Việt Nam có nhảy hả", "Tao không nghĩ Việt Nam có dancer, có nhảy". Mình buồn nhưng xong rồi nghĩ trong đầu: 'Một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ biết'", MT POP hồi tưởng.

MT POP hiểu rằng khi làm quen với một ai đó, mọi người sẽ luôn tò mò bạn là ai và đến từ đâu. Khi chứng kiến bạn bè quốc tế bất ngờ khi biết mình đến từ Việt Nam, thậm chí không tin ở trong nước có dancer, anh chàng đã tự nhủ phải khiến họ thay đổi: "Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ biết Việt Nam và vũ công Việt Nam giỏi cỡ nào".

Đây không chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Mà là những hành động thực tế của MT POP để cố gắng thể hiện bản thân, với trăn trở về tương lai không xa, bạn bè quốc tế sẽ tò mò về anh và muốn biết anh đến từ đâu.

MT Pop sốc khi nghe bạn bè quốc tế nói: "Tao không nghĩ Việt Nam có dancer, có nhảy".

Mỗi khi bước lên sàn đấu, thường MC sẽ giới thiệu tên và quốc gia của vũ công. Với anh, đó cách để vũ công giới thiệu bản thân và quốc gia của mình. Khi nhảy tốt, thu hút được sự chú ý rồi trở thành nhà vô địch, bạn bè quốc tế tự khắc sẽ phải tò mò: "Anh bạn này đến từ đâu mà hay quá vậy!". Và khi ấy là cơ hội để MT POP đưa Việt Nam lên bản đồ nhảy thế giới.

"Đôi khi mình không cần nói mình là người Việt mà chỉ cần mình đứng đó, người ta đã biết mình là người Việt rồi. Người ta không biết, cũng không sao hết, bây giờ họ biết. Tôi tự hào mình là người Việt, và mỗi lần thi đấu, tôi luôn mang theo tinh thần và niềm tự hào dân tộc, để khẳng định rằng người Việt hoàn toàn có thể tỏa sáng trên bất kỳ sân khấu nào".

Tìm thấy chất liệu hiphop từ những gánh hàng Chợ Lớn, tiếng rao của cô bán hàng

Hiphop bắt nguồn từ Mỹ - nơi đề cao những giá trị cá nhân. Nhiều người cũng cho rằng hiphop mang tính chất hiện đại, là nơi người trẻ thể hiện cái tôi và truyền tải sự khác biệt trong từng cá thể.

Tuy nhiên, MTPop lại cho rằng bản sắc Việt Nam, tinh thần tập thể cũng là thứ giúp thể hiện mình là ai và đến từ đâu. Đi du đấu nhiều, MT POP không làm mất đi những thứ sẵn có mà chỉ học hỏi, "thu nạp" thêm những điều mới mẻ để mang về và kết hợp với những nét đặc trưng của văn hóa để tạo ra những gì phù hợp nhất, gần gũi với cuộc sống của mình.

Thậm chí từ những thứ rất đời thường, dung dị của văn hóa và cuộc sống của người Việt như tiếng người bán hàng, động tác của cô gánh hàng rong,... là đủ để MT POP tìm thấy niềm cảm hứng nghệ thuật.

"Tôi thấy cuộc sống xung quanh mình quá nhiều chất liệu hay. Khi quan sát, nhìn vào những cử chỉ, hành động bình thường, tôi cũng có thể tạo ra một động tác trong nhảy. Chẳng hạn như các cô gánh hàng rong, động tác tay khi gánh cũng có thể đưa vào trong nghệ thuật. Hay kể cả cách tôi lớn lên ở Chợ Lớn, tiếng người bán hàng, chào mời đã ăn sâu vào tiềm thức, tôi cũng có thể bỏ vào trong nhảy múa để tạo nên những phong thái, những âm thanh đặc trưng chỉ riêng Việt Nam có. Nên dù mọi người thấy tôi đi nước ngoài nhiều nhưng mọi thứ trong cư xử, trong nhảy múa vẫn đậm nét con người Việt", MT POP chia sẻ.

MT POP tìm thấy niềm cảm hứng nghệ thuật từ những thứ rất đời thường, dung dị của văn hóa và cuộc sống của người Việt

Học được sự sáng tạo, tư duy khác biệt và sự chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, từ phong cách biểu diễn đến tinh thần và câu chuyện truyền tải - đó là hình tượng mà chàng trai Việt MT POP vẫn luôn xây dựng, khi anh bước ra thế giới cùng với những điệu nhảy nhưng vẫn giữ được những chất riêng và niềm tự hào của riêng mình.

Những nỗ lực ấy đã khiến MT POP trở thành Top 20 đề cử truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024. Anh chàng trở thành biểu tượng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại: Tài năng, khiêm tốn, đầy sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm.

