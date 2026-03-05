Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30kg vàng

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo về việc bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là vàng tinh khiết với tổng khối lượng gần 30 kg, theo hình thức niêm yết giá.

Theo đó, việc xử lý tài sản được thực hiện căn cứ văn bản của UBND tỉnh về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Quyết định số 749/QĐ-STC ngày 5/2/2026 của Sở Tài chính về phê duyệt phương án xử lý tài sản, cùng quyết định của Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá bán tài sản theo hình thức niêm yết giá.

Ảnh minh họa

Tài sản được đưa ra niêm yết bán là vàng tinh khiết (Au) với tổng khối lượng 29.935,6 gram, tương đương gần 30 kg vàng. Giá bán của toàn bộ số tài sản này được xác định hơn 142 tỷ đồng.

Theo thông báo, người có nhu cầu có thể đến xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII, địa chỉ số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian xem tài sản kéo dài đến 17h30 ngày 11/3/2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá cũng được quy định đến 17h30 ngày 11/3/2026. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận tại Sở Tài chính Hà Tĩnh, địa chỉ số 16A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, Sở Tài chính sẽ tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào 8h30 ngày 12/3/2026 tại trụ sở Sở Tài chính.

Việc bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân nhằm xử lý, khai thác hiệu quả tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời nộp ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.