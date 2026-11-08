Sổ sức khỏe trên VNeID: Không chỉ là câu chuyện công nghệ

Hơn 35 triệu người đã có sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, nhưng để công nghệ phát huy hiệu quả vẫn cần tháo gỡ rào cản về dữ liệu và thói quen sử dụng.

Gỡ khó việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hơn 35 triệu người đã có sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đây là số liệu được cập nhật trên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế tính đến ngày 6/11. Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng giúp người dân theo dõi quá trình chăm sóc sức khỏe của bản thân, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế khai thác hiệu quả thông tin phục vụ công tác khám, chữa bệnh, giúp quản lý chăm sóc sức khỏe của nhân dân toàn diện, liên tục.

Hiện các địa phương đang tích cực, khẩn trương cài đặt, tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cho người dân. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai còn không ít khó khăn.

Việc đưa hồ sơ sức khỏe lên môi trường số không chỉ đòi hỏi hạ tầng đồng bộ mà còn cần thay đổi thói quen của người dân và cơ sở y tế.

Một chiếc điện thoại thông minh chỉ quen dùng để bấm số nghe, gọi. Các thao tác để lấy lại mật khẩu đã quên của tài khoản tưởng như đơn giản nhưng với những người cao tuổi lại trở thành khó khăn bước đầu trong việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VneID.

Người dân không rành công nghệ, ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa có thói quen kiểm tra, theo dõi, cập nhật hay sử dụng thông tin trên VNeID - thực tế không phải chuyện của riêng một xã, một phường, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng khó…

Việc triển khai hỗ trợ cài đặt, tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VNeID dù được thực hiện dưới nhiều hình thức, từ tập trung tại tổ dân phố, nhà văn hóa thôn xóm, đi đến từng hộ gia đình hay kết hợp khi người dân đến thăm khám tại các cơ sở y tế bởi vậy vẫn gặp không ít khó khăn.

Tiện ích hơn, hiệu quả hơn cho người dân và cơ sở y tế trong việc theo dõi, quản lý sức khỏe. Nhưng để có sự tiện ích điểm bắt đầu phải là có sổ sức khỏe điện tử và sử dụng nó.

Hành trình này vẫn đang bắt đầu từ việc giúp người dân lấy lại một mật khẩu đã quên hay chỉ cho người dân cách xem những kết quả khám chữa từ nhiều năm trước đã được cập nhật.

Nỗ lực tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VneID

Những vướng mắc trong việc tiếp cận, sử dụng điện thoại thông minh cũng như các ứng dụng, nền tảng tiện ích trên điện thoại của một bộ phận người dân, đặc biệt ở người cao tuổi là điều không tránh khỏi. Nỗ lực lúc này của chính quyền địa phương các cấp, các ban ngành là cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đến khi người dân nắm rõ, nắm vững và hiểu được những lợi ích của sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Y tế cũng đã triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID từ đầu tháng 7 vừa qua. Đây là bước đi quan trọng trong xây dựng hệ thống dữ liệu y tế đồng bộ, chính xác và liên thông trên phạm vi toàn quốc.

Các địa phương đều tích cực triển khai và gỡ khó những vướng mắc còn lại để có thể hoàn thành mục tiêu hoàn thành tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cho 100% người dân trước ngày 30/6/2027, hướng tới việc người dân đi khám bệnh chỉ cần mang theo căn cước công dân.

Để sổ sức khỏe điện tử thực sự sống "khỏe"

Số hóa hồ sơ sức khỏe mở ra nhiều tiện ích, nhưng dữ liệu phải đầy đủ, liên thông và được sử dụng thường xuyên mới tạo ra giá trị thực chất.

Mục tiêu cốt lõi và có ý nghĩa nhất của sổ sức khỏe điện tử chính là phải được vận hành, phát huy giá trị thực chất trong từng lần thăm khám giúp người bệnh giảm bớt thủ tục, không phải mang nhiều loại giấy tờ, giúp bác sĩ nắm bắt trọn vẹn tiền sử điều trị.

Tuy nhiên, từ chủ trương số hóa sổ sức khỏe đến thói quen thực tế trong khám chữa bệnh của nhân dân vẫn còn những khoảng cách tâm lý và thói quen của người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho hay: "Đến tháng 5/2026, bệnh viện đã hoàn toàn bỏ bệnh án giấy, không còn lưu trữ hay sử dụng hồ sơ giấy. Toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh được thực hiện trên hệ thống điện tử thông qua mã QR".

Bệnh viện Đa khoa Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 5 năm nay đã chính thức bỏ bệnh án giấy. Bệnh viện bỏ bệnh án giấy, thế nhưng phim chụp vẫn phải in. Những thông tin tổng quát cuối cùng cho người bệnh cũng vẫn được ghi sổ.

"Bệnh viện cũng mong muốn tiến tới bỏ hoàn toàn sổ khám bệnh giấy. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một bộ phận bệnh nhân vẫn có nhu cầu sử dụng sổ giấy để theo dõi và lưu giữ thông tin khám, chữa bệnh. Hiện khoảng 70% bệnh nhân vẫn có nhu cầu sử dụng sổ khám bệnh và nhận phim chụp để mang về", Bác sĩ Trịnh Thị Hương - Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nói.

70% người bệnh vẫn dùng sổ. Con số thậm chí còn có thể cao hơn ở các phòng khám chuyên môn khác. Có câu "chúng ta tạo ra thói quen" và rồi thói quen tạo ra chúng ta. Thay đổi việc cần một sổ khám chữa bệnh giấy bằng việc dùng sổ sức khỏe số bởi vậy phải là hành trình tạo lập một thói quen mới dù chắc chắn không hề dễ dàng.

Tạo lập một thói quen mới, để sổ sức khỏe điện tử phát huy vai trò, bài toán về dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống" ngay từ những thông tin nền tảng thiết yếu cũng được đặt ra.

Được hỗ trợ để thực hiện khám với CCCD cũ nhằm đảm bảo quyền lợi sử dụng bảo hiểm của người bệnh. Tuy nhiên, sự sai lệch thông tin dữ liệu cá nhân nếu không kịp thời điều chỉnh ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến quá trình cập nhật dữ liệu cho hồ sơ sức khỏe số. Đồng nghĩa, lợi ích quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục của người dân sẽ bị gián đoạn.

Rõ ràng, để người bệnh khi rời phòng khám bệnh, không cần cầm theo những cuốn sổ khám bệnh giấy. Sự thay đổi đòi hỏi không chỉ là công nghệ là hạ tầng dữ liệu hay cách thức quản lý. Con người với nhận thức và hành động vẫn luôn là yếu tố quyết định.