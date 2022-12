Số khổ như Song Hye Kyo: 2 lần tái xuất hoành tráng đều bị tình cũ Song Joong Ki - Lee Byung Hun "phá đám" với scandal tình ái

Song Hye Kyo là nữ minh tinh hàng đầu Kbiz, có khả năng khuynh đảo truyền thông trong suốt những năm qua.

Các nghệ sĩ Hàn khác có lẽ rất e dè mỗi khi Song Hye Kyo tái xuất, bởi lo ngại mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời sẽ chiếm hết sự chú ý về mình.

Ấy vậy mà có tới 2 lần nữ minh tinh sinh năm 1981 bị các nghệ sĩ khác làm lu mờ ánh hào quang. Đáng nói trong cả 2 lần đó, người yêu cũ của Song Hye Kyo gồm Song Joong Ki và Lee Byung Hun đều để lại dấu ấn đậm nét với... scandal tình ái.

Song Joong Ki hẹn hò, khiến màn tái xuất của Song Hye Kyo bị lu mờ

Cuối năm nay, Song Hye Kyo chính thức trở lại với bộ phim The Glory. 1 tuần trước, khi tác phẩm đang trong giai đoạn được quảng bá, nữ minh tinh Hậu Duệ Mặt Trời đã chiếm sóng mạng xã hội theo những cách khác nhau.

Đầu tiên là màn tái xuất không như ý tại họp báo ra mắt phim The Glory, khi mà cô bất ngờ phải đón nhận những phản ứng trái chiều về nhan sắc của mình. Nhiều người nhận xét Song Hye Kyo không còn đẹp như xưa và để lộ dấu hiệu tuổi tác. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bênh vực nữ diễn viên khi cho rằng không ai có thể đảo ngược quá trình lão hóa.

Song Hye Kyo khiến mạng xã hội bùng nổ xung quanh nhan sắc của cô

Ngay sau đó, cô vướng tin đồn lạm quyền, buộc nhà sản xuất của The Glory phải làm theo ý mình. Insight đưa tin, hình ảnh và video tuyên truyền cho The Glory của Song Hye Kyo bỗng dưng "bốc hơi" không còn dấu tích. Nhiều netizen cho rằng, phía mỹ nhân họ Song đã lạm dụng quyền lực và ra yêu sách buộc ê-kíp The Glory phải gỡ bỏ ảnh, video xuống, do phần hình của Song Hye Kyo để lộ dấu vết tuổi tác. Đáp lại, đại diện Netflix đã lên tiếng thanh minh cho mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời: "Video đã bị xóa vì có chứa hình ảnh của The Glory trước khi phim được phát hành".

Những hình ảnh tuyên truyền của Song Hye Kyo cho phim The Glory bỗng dưng biến mất không dấu tích, khiến cô vướng vào lùm xùm lạm quyền

Nhìn chung, những tin tức nêu trên đều mang tính tiêu cực, nhưng chí ít chúng vẫn giúp Song Hye Kyo tạo nhiệt trước thềm phim mới lên sóng. Nhiều người còn cảm thấy rằng spotlight tuần trước thuộc về Song Hye Kyo khi những tin tức về cô liên tục phủ sóng truyền thông. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày 26/12, khi chồng cũ Song Joong Ki gây bão theo cái cách mà có lẽ ngay chính Song Hye Kyo cũng không thể nghĩ tới.



Vào hôm 26/12 - tức là chỉ cách thời điểm The Glory của Song Hye Kyo lên sóng có vài ngày, Song Joong Ki bất ngờ công khai hẹn hò với cựu diễn viên Katy Louise Saunders. Ngay lập tức, nam thần họ Song đã "cướp" sạch spotlight từ vợ cũ về phía mình. Chỉ riêng chuyện profile đầy đủ của bạn gái Song Joong Ki đã là câu chuyện dài kỳ, dự kiến sẽ còn chiếm sóng mạng xã hội trong nhiều ngày tới.



Được biết, Katy từng chủ yếu hoạt động tại Ý - thị trường phim ảnh khá xa lạ với khán giả châu Á. Hơn nữa, người đẹp sinh năm 1984 đã giải nghệ từ khá lâu. Vậy nên, những thông tin ban đầu về cô vẫn còn khá ít ỏi. Điều này khiến công chúng đặc biệt tò mò về bóng hồng mới của nam tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Song Joong Ki công khai bạn gái mới vào hôm 26/12. Đến nay, profile của mỹ nhân này vẫn chưa được "khai quật" hết

Chưa hết, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders còn vướng hàng loạt tin đồn khác nhau kể từ khi công khai mối quan hệ. Chỉ trong vài ngày, bạn gái Song Joong Ki dính nghi vấn đang mang thai, thậm chí có con từ 10 năm trước. Cặp đôi mới của Kbiz còn vướng tin đồn sắp kết hôn vì Katy đeo 1 chiếc nhẫn ở ngón áp út. Trước nghi án bạn gái mang thai, công ty quản lý của Song Joong Ki chỉ trả lời mập mờ: "Không thể xác nhận vì đây là đời tư cá nhân của nghệ sĩ".



Cặp đôi vướng tin đồn sắp kết hôn vì Katy đeo nhẫn ở ngón áp út

Katy dính nghi vấn mang thai vì liên tục lấy tay che chắn bụng. Đáp lại nghi vấn này, công ty chủ quản của Song Joong Ki cho hay: "Không thể xác nhận vì đây là đời tư cá nhân của nghệ sĩ"

Bạn gái Song Joong Ki dính nghi vấn mang thai và sinh con từ 10 năm trước

Có thể nói, kể từ khi Song Joong Ki và tình mới công khai hẹn hò đến nay, những tin tức liên quan tới họ đã phủ sóng truyền thông. Điều này đã khiến cho màn tái xuất của Song Hye Kyo bị lu mờ đi trông thấy. Khi mà công chúng còn đang bận ngóng chờ những thông tin tiếp theo trong chuyện tình giữa Song Joong Ki - Katy Louise Saunders, có lẽ Song Hye Kyo và ê-kíp The Glory sẽ rất đau đầu tìm ra phương hướng PR phim hiệu quả.

Thông tin Song Joong Ki hẹn hò đã giật spotlight từ màn trở lại của Song Hye Kyo

Bê bối của Lee Byung Hun nổ ra đúng lúc Song Hye Kyo trở lại hoành tráng

Vào thời điểm 2014, Song Hye Kyo có tham vọng chiếm lĩnh màn ảnh rộng Hàn Quốc sau 1 số tác phẩm điện ảnh thất bại. Trong năm này, cô hợp tác với "thánh sống" Kang Dong Won ở tác phẩm My Brilliant Life. Do cả nam nữ chính đều là sao hạng A quyền lực bậc nhất tại Kbiz nên tác phẩm này đã thu hút sự quan tâm lớn ngay từ khi mới được "nhá hàng".

Song Hye Kyo có màn hợp tác trong mơ cùng Kang Dong Won hồi năm 2014

Đáng tiếc, khi My Brilliant Life công chiếu, 1 vụ bê bối lớn đã làm "rung chuyển" cả làng giải trí Hàn Quốc, và đương nhiên scandal này đã giật mất spotlight của bộ phim mới Song Hye Kyo dày công chuẩn bị. Và nhân vật chính của vụ scandal chấn động này lại chính là Lee Byung Hun - nam tài tử từng hẹn hò Song Hye Kyo trong quá khứ.

Tháng 9/2014 khi Song Hye Kyo vừa ra phim mới, Lee Byung Hun đã vướng lùm xùm ngoại tình với Dahee (GLAM) và người mẫu Lee Ji Yeon. Tại thời điểm đó, vợ Lee Byung Hun - mỹ nhân Lee Min Jung (Vườn Sao Băng) đang mang bầu. Theo Naver, 2 nữ nghệ sĩ trẻ còn tống tiền tài tử họ Lee bằng chính clip do họ quay được trong lần uống rượu cùng anh. Trong clip, Lee Byung Hun đã buông những lời lẽ tán tỉnh mang tính nhạy cảm với Dahee và Lee Ji Yeon.

Nam tài tử sau đó tiến hành khởi kiện Dahee và Lee Ji Yeon vì hành vi tống tiền. Cuối cùng, 2 người đẹp đã nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật với những bản án treo. Vụ việc kết thúc nhưng vẫn để lại vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp Lee Byung Hun, nam tài tử này cũng phải cầu xin vợ sau đó để được tha thứ.

Lee Byung Hun vướng scandal ngoại tình với 2 nghệ sĩ trẻ

Vụ bê bối khiến cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun và Lee Min Jung đối mặt với thử thách lớn

Về phần Song Hye Kyo, cô được cho là chịu thiệt hại không nhỏ từ vụ bê bối ngoại tình của tình cũ. Việc tác phẩm My Brilliant Life công chiếu ngay đúng thời điểm scandal của Lee Byung Hun nổ ra đã khiến quá trình tuyên truyền phim giảm hiệu quả đáng kể. Điều này được cho là đã ảnh hưởng đến thành tích của phim sau đó. Được biết, My Brilliant Life mang lại doanh thu không như mong đợi. Sau tác phẩm này, công chúng không còn thấy Song Hye Kyo đóng phim điện ảnh trong nước nữa.

Song Hye Kyo chịu thiệt hại không nhỏ khi tình cũ Lee Byung Hun vướng bê bối

