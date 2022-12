Sao Hàn hẹn hò người nước ngoài: Song Joong Ki lên hương, vợ chồng Từ Hy Viên thị phi chưa sốc bằng mỹ nhân vô danh đổi đời

Chuyện đời tư, hẹn hò của các ngôi sao Kbiz luôn là chủ đề hot trên mạng xã hội. "Nửa kia" của các ngôi sao là ai, nhan sắc, sự nghiệp thế nào là điều được rất nhiều khán giả quan tâm. Dù không quá phổ biến nhưng nhiều sao Hàn đã nên duyên cùng người ngoại quốc. Tuy nhiên, trong số họ không phải ai cũng có cái kết viên mãn.

Mới đây, Song Joong Ki đã công khai hẹn hò với mỹ nhân ngoại quốc Katy Louise Saunders. Được biết, Katy từng hoạt động trong showbiz với vai trò diễn viên nhưng hiện tại cô đã giải nghệ và chuyển sang làm gia sư dạy tiếng Anh. Nam tài tử không hề có ý định che giấu mối quan hệ này với công chúng và đồng nghiệp trong giới giải trí.

Song Joong Ki không ngần ngại dẫn người bạn gái mới đi giới thiệu với các nhân viên trong sự kiện họp báo ra mắt Cậu Út Nhà Tài Phiệt vào hôm 7/12. Và anh cũng thoải mái lộ diện bên bạn gái trước công chúng. Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được độ bền lâu của cặp đôi này, song ít nhất vào lúc này đây, Song Joong Ki đang rất hạnh phúc và đắm chìm trong tình yêu.

Song Joong Ki dẫn bạn gái mới tham gia nhiều sự kiện

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ khoảng 1 năm trước. Sau khi hẹn hò, sự nghiệp và cuộc sống của nam thần Hậu Duệ Mặt Trời bỗng thăng hoa. Sự nghiệp của anh đột phá mạnh mẽ với thành công vang dội của Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Song Joong Ki còn "cá kiếm" thêm số tiền khổng lồ nhờ đầu tư bất động sản.



Anh liên tiếp gặt hái thêm nhiều thành công lớn sau khi hẹn hò bạn gái mới

Nhà sản xuất kiêm ca sĩ DJ Koo và Từ Hy Viên (Đại S) lần đầu gặp nhau tại 1 concert cách đây 24 năm. Ngay vào lúc đó, Từ Hy Viên đã rơi vào lưới tình của ca sĩ Hàn. Họ chính thức trở thành 1 đôi, nhưng không thể duy trì mối quan hệ này lâu dài do công ty chủ quản của DJ Koo đã ra sức ngăn cản. Được biết, lúc đó DJ Koo đang rất nổi tiếng nên công ty không đồng ý cho nam ca sĩ hẹn hò.

DJ Koo và Đại S từng hẹn hò từ 24 năm trước nhưng đã chia tay chóng vánh tại thời điểm đó

24 năm sau, DJ Koo chính là người chủ động liên lạc với mỹ nhân xứ Đài sau khi cô ly hôn thiếu gia Uông Tiểu Phi. Tháng 3 năm nay, cặp đôi tuyên bố kết hôn trong sự bất ngờ của công chúng. Chẳng ai ngờ cuộc hôn nhân này lại khiến DJ Koo bị kéo vào vòng xoáy thị phi giữa Từ Hy Viên và chồng cũ.

DJ Koo bị kéo vào cuộc chiến giữa Đại S và chồng cũ

Tháng trước, Từ Hy Viên khởi kiện chồng cũ vì quỵt khoản tiền trợ cấp nuôi con. Theo mỹ nhân Vườn Sao Băng, chồng cũ đã không gửi cho cô và 2 con các loại sinh hoạt phí có liên quan kể từ tháng 3 năm nay. Đến tháng 11, số tiền đã lên đến con số 5 triệu TWD (hơn 3,8 tỷ đồng). Kể từ thời khắc này, giữa Từ Hy Viên và gia đình chồng cũ Uông Tiểu Phi đã xảy ra "khẩu chiến" dữ dội.



Phía Uông Tiểu Phi ngay lập tức tung sao kê chi tiết số tiền đã chi trả cho Đại S và các con. Đồng thời, 2 mẹ con Uông Tiểu Phi còn tố mỹ nhân Vườn Sao Băng dùng ma túy, ngoại tình, bòn rút tiền của chồng cũ để nuôi chồng mới. Đáp lại, Đại S đã phủ nhận tất cả các cáo buộc nói trên. Trong phiên tòa đầu tiên xét xử vụ kiện giữa Đại S và chồng cũ, mỹ nhân Vườn Sao Băng đã tuyên bố từ bỏ khoản tiền cấp dưỡng từ Uông Tiểu Phi. Dự kiến cuộc chiến giữa Đại S và chồng cũ vẫn sẽ tiếp tục, và quãng thời gian tới đây của DJ Koo được cho là sẽ còn phải đối diện với không ít khó khăn.

Cuộc chiến giữa Đại S - Uông Tiểu Phi vẫn chưa khép lại nên cuộc sống của DJ Koo được cho là sẽ tiếp tục bị xáo trộn trong tương lai gần

Kim Tae Yong - Thang Duy

Đạo diễn Kim Tae Yong lần đầu gặp gỡ nữ minh tinh hạng A Cbiz Thang Duy trên phim trường Thu Muộn (2010). 3 năm sau, họ gặp lại nhau tại Hàn Quốc khi Thang Duy tới đây để quay quảng cáo. 2 người quyết định tiến lên 1 giai đoạn mới, từ tình bạn thành tình yêu. Đạo diễn Hàn và nữ minh tinh đình đám về chung 1 nhà vào năm 2014.

Gần đây, trên mạng xã hội bỗng rộ lên tin đồn cặp đôi rạn nứt, thậm chí đã ly thân. Trước tin đồn thất thiệt, Thang Duy đã có động thái bác bỏ. Theo đó, nữ minh tinh đã đăng tải hình ảnh chiếc bánh sinh nhật do cô chuẩn bị cho ông xã. Dù Thang Duy không lộ diện, nhưng động thái này cũng cho thấy rằng cô và đạo diễn Kim Tae Yong vẫn đang rất hạnh phúc.

Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Yong kết hôn vào năm 2014

Gần đây, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, Thang Duy đã dập tắt tin đồn bằng cách chia sẻ chiếc bánh chuẩn bị cho ông xã nhân ngày sinh nhật

Ham So Won đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Năm 2017, cựu Hoa hậu công khai hẹn hò 1 chàng trai Trung Quốc tên là Trần Hoa. Ngay lập tức, chuyện tình này khiến công chúng sốc nặng vì Ham So Won hơn Trần Hoa đến 18 tuổi. 1 năm sau, họ chính thức làm đám cưới. Được biết, ông xã của Ham So Won từng làm thực tập sinh ở 1 công ty giải trí.

Cuộc sống hôn nhân của Ham So Won đã trải qua những "cơn sóng ngầm". Khoảng cách quá lớn về tuổi tác được cho là nguyên nhân dẫn tới những bất đồng của cặp đôi trong quản lý tài chính và nuôi dạy con cái. Cặp đôi còn bị tố "phông bạt", làm lố, nói dối về gia thế trên chương trình truyền hình. Có những thời điểm họ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn tính đến chuyện ly dị, nhưng rồi cặp đôi chênh lệch 18 tuổi vẫn vượt qua khủng hoảng, quyết định cùng nhau bước tiếp. Theo Naver, cặp đôi hiện chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống.

Ham So Won từng suýt ly hôn với ông xã người Trung sau những bất đồng trong cuộc sống

Nam rapper Beenzino và người mẫu Đức Stefanie Michova công khai hẹn hò vào năm 2015. Cuối năm 2017, cặp đôi bắt đầu yêu xa do nam rapper đình đám lên đường nhập ngũ. Sau 1 năm 9 tháng, Beenzino xuất ngũ và trở về trong vòng tay của bạn gái. Khoảnh khắc Stefanie đến đón nam rapper đã gây bão mạng xã hội vào thời điểm lúc bấy giờ vì quá ngọt ngào, lãng mạn.

Trên mạng xã hội, Beenzino cùng bạn gái cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc tới người hâm mộ. Tháng 8 năm nay, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn trong sự chúc mừng của công chúng.

Hình ảnh Stefanie Michova đón bạn trai Beenzino xuất ngũ gây bão hồi năm 2019.

Cặp đôi đăng ký kết hôn hồi tháng 8 năm nay. Còn nhớ ngay ngày đầu năm 2021, nam rapper đã cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương có giá 63.000 USD (gần 1,5 tỷ đồng)

Lee Ji Hoon - Miura Ayane

Chuyện tình giữa nam diễn viên Lee Ji Hoon và cô gái người Nhật Miura Ayane từng gây bão cộng đồng mạng. Cặp đôi chênh lệch nhau 14 tuổi. Đáng chú ý, Miura Ayane vốn là fan girl của nam diễn viên họ Lee.

Miura Ayane kém Lee Ji Hoon 14 tuổi. Được biết, Miura không hoạt động trong làng giải trí

Tháng 11 năm ngoái, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà trong sự chúc mừng của khán giả. Sau đám cưới, Miura Ayane quyết định dọn về sống chung với đại gia đình Lee Ji Hoon, tổng cộng có 18 người. Nam diễn viên nổi tiếng vô cùng cảm kích vì quyết định này của bà xã.



Không chỉ vậy, Miura Ayane còn hạnh phúc chia sẻ về cuộc sống mới trong căn hộ có 18 thành viên: "Tôi có thêm những người anh chị em mới. Tôi rất trân trọng điều này. Có thể phát sinh 1 vài bất tiện, song tôi lại nghĩ rằng dù dọn ra ở riêng hay sống chung thì cũng giống nhau cả thôi". Lời chia sẻ cho thấy cô rất trân trọng Lee Ji Hoon và cuộc hôn nhân với nam diễn viên.

Lee Ji Hoon cùng bà xã sống hạnh phúc trong căn hộ có 18 thành viên

Kim Jung Min - Rumiko Tani

Ca sĩ kiêm diễn viên Kim Jung Min và cựu idol người Nhật Rumiko Tani quen biết nhau qua lời giới thiệu của nghệ sĩ Park Hye Kyung. Được biết, ca sĩ họ Kim hơn Rumiko 11 tuổi. Cặp đôi "yêu nhanh cưới vội", quyết định về chung 1 nhà chỉ sau 2 tháng kể từ lần gặp mặt đầu tiên.

Kim Jung Min và cựu idol người Nhật kết hôn vào năm 2006

Đến nay, cuộc hôn nhân của Kim Jung Min và Rumiko đã bước sang năm thứ 17. Nam ca sĩ nhiều lần xuất hiện trên các show truyền hình chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với cựu idol người Nhật. Qua đó, công chúng có thể thấy được rằng Kim Jung Min và bà xã đã duy trì tình cảm bền vững trong suốt gần 2 thập kỷ.

Năm ngoái, khi xuất hiện trên show Knowing Brothers, nam ca sĩ còn nói đùa rằng: "Thời điểm lần đầu gặp nhau, tôi 38 tuổi còn Rumiko mới 27 tuổi. Lúc đó cô ấy mà biết tôi đã 38 tuổi thì có lẽ đã không ngó ngàng tới tôi đâu".

Cuộc hôn nhân của Kim Jung Min và Rumiko hiện đã bước sang năm thứ 17. Nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ về bà xã trong các show truyền hình

Kim Young Ah (Youn-A) và Shiba Kotaro

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Kim Young Ah ra mắt làng giải trí Hàn Quốc hồi đầu những năm 2000. Cô tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim nhưng không để lại được bất kỳ dấu ấn nào. Thất bại tại Kbiz, người đẹp chuyển hướng hoạt động sang thị trường Nhật Bản.

Kim Young Ah từng ra mắt tại Hàn Quốc nhưng không gặt hái được thành tích nào đáng kể

Tại xứ sở mặt trời mọc, cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Shiba Kotaro, 1 trong những người sáng lập mô hình nhóm nhạc nổi tiếng khắp châu Á AKB48. Theo Naver, thu nhập hàng năm của Shiba Kotaro tại thời điểm 2014 ước tính vào khoảng 2 tỷ won (37 tỷ đồng).

Sau khi kết hôn với đại gia Shiba, cuộc đời của Kim Young Ah đã bước sang 1 trang mới hoàn toàn. Cô được đi du lịch khắp nơi trên thế giới và tận hưởng cuộc sống sang chảnh như "bà hoàng". Có thể nói, từ 1 nghệ sĩ vô danh, mỹ nhân họ Kim đã 1 bước thành "nữ hoàng" sau khi kết hôn với đại gia người nước ngoài.

Cô cùng chồng đại gia đi du lịch khắp nơi trên thế giới

Nguồn: Naver