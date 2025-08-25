So kè điểm chuẩn ngành Tâm lý 2025: ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn Hà Nội dẫn đầu với 29 điểm, ĐH Y Hà Nội bất ngờ theo sát

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) trở thành tâm điểm khi ngành Tâm lý học xét theo tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) đạt 29 điểm, cao nhất trường và tăng 0,4 điểm so với năm 2024. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất cả nước ở ngành này. Học phí ngành Tâm lý học tại trường dự kiến khoảng 30 triệu đồng/năm, mức khá cao so với mặt bằng chung.

ĐH Y Hà Nội gây bất ngờ khi ngành Tâm lý học, vốn mới chỉ vài năm gần đây thu hút đông thí sinh, lại vươn lên vị trí thứ hai với 28,7 điểm, xét tổ hợp C00. Mức này giảm nhẹ so với năm ngoái (28,83 điểm), nhưng vẫn cao hơn nhiều ngành truyền thống khác. Học phí tại trường giữ ổn định ở mức 15 triệu đồng/năm.

Ở khu vực phía Nam, ĐH Sư phạm TP.HCM cũng ghi dấu ấn khi ngành Tâm lý học đạt 28,08 điểm, xét bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Dù giảm nhẹ so với mức 28,30 điểm năm trước, đây vẫn là ngành có điểm chuẩn cao của trường. Học phí ngành này được đánh giá “dễ thở” hơn, chỉ khoảng 15 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, ĐH Sư phạm Hà Nội đưa ra nhiều lựa chọn đào tạo trong lĩnh vực Tâm lý. Ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học) xét các tổ hợp D01, D02, D03 lấy 27,5 điểm. Ngành Tâm lý học giáo dục có điểm chuẩn đồng loạt 28 điểm cho cả khối C00 lẫn khối D, duy trì sức hút ổn định nhiều năm liền.

Có thể thấy, mặt bằng điểm chuẩn ngành Tâm lý học năm nay dao động từ 27,5 đến 29 điểm, tiệm cận các nhóm ngành “hot” truyền thống như Y khoa hay Sư phạm ngoại ngữ.

Mức lương ngành Tâm lý học bao nhiêu? Cơ hội việc làm ra sao?

Ngành Tâm lý học đã và đang ngày càng chứng tỏ vai trò thiết yếu trong đời sống hiện đại, khi con người chịu nhiều áp lực từ công việc, bất ổn tinh thần và căng thẳng xã hội. Với xu hướng đó, mức thu nhập của các cử nhân tâm lý học cũng trở nên hấp dẫn, phản ánh tiềm năng phát triển nghề nghiệp bền vững.

Người làm trong lĩnh vực tâm lý học, tùy theo chuyên ngành và vị trí công tác, có mức thu nhập khởi điểm dao động từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng:

- Nhà tâm lý học lâm sàng – chuyên chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tâm lý như stress, trầm cảm, rối loạn cảm xúc – có mức thu nhập ngay từ đầu nghề ở mức 10–12 triệu đồng/tháng. Khi có kinh nghiệm và chuyên môn sâu hơn, mức lương này có thể tăng lên đáng kể.

- Nhà tâm lý học kỹ thuật – chuyên đảm bảo các tiêu chuẩn tâm lý trong môi trường lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động – hiện tại vẫn là ngành hiếm tại Việt Nam. Mức lương ngành này dao động từ 12–15 triệu đồng/tháng, phản ánh nhu cầu cao và nguồn nhân lực khan hiếm.

Tâm lý học không chỉ giới hạn trong bệnh viện hay phòng khám. Các vị trí khác mà cử nhân có thể đảm nhận bao gồm: Tư vấn học đường, trị liệu gia đình, tham vấn hôn nhân; Nghiên cứu tâm lý trong truyền thông, quảng cáo hoặc nhân sự; Tâm lý học pháp y, tâm lý học thể thao, tâm lý học giáo dục,...

Mặc dù đang trong giai đoạn khởi đầu phát triển, ngành Tâm lý học tại Việt Nam được đánh giá là có triển vọng mạnh mẽ. Cuộc sống hiện đại ngày càng khiến sức khỏe tinh thần trở thành một lĩnh vực được chú trọng. Theo các chuyên gia và diễn đàn ngành, tâm lý học là ngành khó thay thế bởi AI và vẫn là điểm tựa của nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.

Mức 10–12 triệu đồng/tháng cho nhà tâm lý học lâm sàng và 12–15 triệu đồng/tháng cho chuyên ngành kỹ thuật tâm lý trở nên đáng chú ý khi so với mức lương cơ bản ở nhiều ngành khác.

Tuy còn choán phần khiêm tốn trong thị trường lao động, ngành Tâm lý học hứa hẹn tăng trưởng nhờ nhu cầu xã hội ngày càng tăng. Khi Việt Nam đẩy mạnh nhận diện và chăm sóc sức khỏe tâm lý, nhu cầu về chuyên gia tâm lý cũng được dự báo bùng nổ.