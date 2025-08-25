"Con ơi đừng đi học nữa, mẹ lo không nổi đâu" - Lời cầu xin khiến nữ sinh 2k7 bật khóc giữa giấc mơ đại học

Mới đây, một dòng tâm sự của một nữ sinh sinh năm 2007 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Trong bài viết của mình, nữ sinh thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn mà bản thân đang phải đối mặt. Dù điểm thi của cô bạn rất cao, đủ để trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, nhưng hoàn cảnh gia đình lại trở thành rào cản khiến em không thể tiếp tục con đường học tập một cách trọn vẹn.

"Buồn lắm, mình khóc qua giờ luôn, điểm mình cao đậu vào trường mơ ước luôn, mà mẹ nằm nhiều đêm, giống như cầu xin mình luôn là 'Con ơi, như con đừng đi học nữa, mẹ lo không nổi đâu con'… Mình nghĩ lại cảm giác thấy bất lực với tủi thân vô cùng.

Mình thật sự rất thích học nhưng có lẽ đời không như là mơ. Mỗi nhà mỗi cảnh, các bạn ơi đừng trách mình, ai vào hoàn cảnh của mình mới hiểu được mẹ mình khốn khổ như thế nào mới năn nỉ mình như vậy. Mình hận đồng tiền lắm, bất lực vô cùng", nữ sinh viết.

Chia sẻ của nữ sinh khiến ai cũng xúc động (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nữ sinh 2k7. Nhiều người để lại bình luận động viên, mong em giữ vững tinh thần và không từ bỏ ước mơ học tập. Không ít bạn trẻ cũng chia sẻ câu chuyện của chính mình, khi phải chật vật giữa giấc mơ giảng đường và gánh nặng kinh tế gia đình.

- Cố gắng lên em, đừng để hoàn cảnh ngăn cản ước mơ. Mọi chuyện đều có cách giải quyết.

- Đọc mà thấy thương quá, mình cũng từng rơi vào cảnh muốn học mà nhà không lo nổi. Cố gắng lên bạn, vẫn còn nhiều con đường để theo đuổi ước mơ.

- Học bổng, trợ cấp và việc làm thêm sẽ giúp em trang trải học phí, đừng quá lo lắng.

- Người giỏi là người biết vượt khó, em đã đậu rồi thì cứ tự tin bước tiếp.Cố gắng vừa học vừa đi làm thêm, vừa giúp gia đình vừa rèn luyện bản thân.

- Em không đơn độc đâu, nhiều người cũng từng trải qua như em mà vẫn vượt qua được, đừng nản lòng em nhé.

- Điểm cao vậy mà phải bỏ dở thì tiếc lắm. Hy vọng bạn sẽ tìm được học bổng hoặc hỗ trợ để tiếp tục học.

Làm sao để sinh viên có thể vượt qua "rào cản" kinh tế?

Câu chuyện của nữ sinh 2k7 đạt điểm cao nhưng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ giảng đường vì áp lực kinh tế đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt, bởi với không ít gia đình, chi phí học đại học là gánh nặng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn, sinh viên hoàn toàn có thể tìm được lối đi phù hợp để tiếp tục con đường học tập của mình. Dưới đây là ba giải pháp phổ biến và đã được nhiều bạn trẻ áp dụng thành công.

1. Tìm kiếm học bổng và các chương trình hỗ trợ tài chính

Học bổng luôn là "cánh cửa vàng" giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng học phí. Hiện nay, hầu hết các trường đại học đều có nhiều loại học bổng khác nhau: học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hay học bổng tài trợ từ doanh nghiệp. Không ít bạn đã có thể trang trải được gần như toàn bộ chi phí học tập nhờ kiên trì nộp hồ sơ, tham gia các vòng phỏng vấn, hoặc chứng minh năng lực học tập vượt trội.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ nhà trường, các tổ chức phi chính phủ, quỹ khuyến học, hay thậm chí các chương trình cộng đồng trên mạng xã hội cũng thường xuyên tìm kiếm và trao học bổng cho những sinh viên nỗ lực vươn lên. Quan trọng là mỗi bạn phải chủ động cập nhật thông tin, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, và mạnh dạn thử sức.

Sinh viên có thể tìm kiếm các chương trình học bổng, hỗ trợ để trang trải phần nào gánh nặng học phí (Ảnh minh họa)

2. Làm thêm bán thời gian hoặc công việc freelance

Đây là lựa chọn quen thuộc với nhiều sinh viên, vừa để có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm. Tùy theo năng lực và thời gian, sinh viên có thể tìm việc làm thêm tại quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, trung tâm gia sư, hoặc trở thành trợ giảng, cộng tác viên cho các dự án truyền thông, marketing.

Ngoài các công việc truyền thống, thời đại số cũng mở ra nhiều cơ hội freelance hấp dẫn: viết nội dung, thiết kế, dịch thuật, dạy học online, quản lý fanpage… Những công việc này thường có tính linh hoạt cao, phù hợp với lịch học và quan trọng hơn là giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Tất nhiên, làm thêm cần được cân nhắc kỹ để không ảnh hưởng đến việc học. Biết sắp xếp thời gian hợp lý, sinh viên vừa có thể giữ được thành tích tốt trên giảng đường, vừa tự chủ được một phần tài chính cá nhân.

3. Lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm khoa học

Nhiều sinh viên gặp khó khăn không chỉ vì học phí cao, mà còn bởi chưa biết cách quản lý chi tiêu. Một kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp giảm bớt áp lực đáng kể. Các bạn có thể bắt đầu bằng việc ghi chép thu chi hằng tháng, phân loại khoản thiết yếu (học phí, sách vở, ăn uống) và khoản phụ (mua sắm, giải trí). Việc "ưu tiên cái cần, cắt giảm cái muốn" sẽ giúp tránh tình trạng thiếu hụt tiền vào cuối kỳ.

Ngoài ra, sinh viên nên hình thành thói quen tiết kiệm nhỏ mỗi ngày, chẳng hạn tiết kiệm từ tiền ăn sáng, tiền đi lại, hay tận dụng ký túc xá, thư viện trường thay vì thuê phòng riêng và mua sách mới. Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ sẽ góp phần tích lũy một khoản đáng kể để phục vụ cho việc học.

Áp lực học tập và kinh tế có thể khiến con đường đến giảng đường trở nên chông gai, nhưng điều đó không có nghĩa là giấc mơ phải dừng lại. Chủ động tìm học bổng, mạnh dạn đi làm thêm, và quản lý chi tiêu khoa học sẽ giúp sinh viên giảm gánh nặng tài chính, đồng thời rèn luyện bản lĩnh sống tự lập.