So Ji Sub hạnh phúc 1000% với cuộc sống hôn nhân

Một video có tựa đề "‘Big Bros Who Make You Bow Your Head’ | It’s True That We’re Here to Promote ‘Mercy for None'" đã được phát hành trên kênh YouTube chính thức của Netflix Hàn Quốc ngày 6/6. So Ji Sub và Jo Han Chul, các ngôi sao của loạt phim "Mercy for None" của Netflix, đã xuất hiện và trò chuyện vui vẻ với những người dẫn chương trình Jonathan và Yoo Byung Jae trong một phân đoạn theo chủ đề câu lạc bộ phim ảnh.

Trong video, So Ji Sub đã nói về quá khứ của mình với tư cách là một rapper. Anh nói: "Cách đây không lâu, người bạn cùng công ty của tôi là Ok Taecyeon đã sáng tác một bài hát. So Taecyeon, tôi và Cha Hakyeon (N của VIXX) đã biểu diễn tại Nhật Bản dưới cái tên 'SoOkCha'".

So Ji Sub tại "‘Big Bros Who Make You Bow Your Head’ | It’s True That We’re Here to Promote ‘Mercy for None'".

Khi Yoo Byung Jae hỏi "Tôi luôn tò mò về thời điểm và cách Ji Sub yêu rap", So Ji Sub đã chân thành chia sẻ về cảm xúc của mình đối với người hâm mộ. Anh nói: "Tất nhiên, tôi bắt đầu rap vì tôi thích nó. Khi có cơ hội gặp gỡ người hâm mộ, tôi muốn hát cho họ nghe, vì vậy tôi bắt đầu viết bài hát. Tôi không giỏi về việc đó, nhưng tôi muốn chia sẻ âm nhạc với người hâm mộ. Tôi chỉ viết bài hát mới khi có sự kiện dành cho người hâm mộ".

Khi được hỏi về hôn nhân, So Ji Sub đã tiết lộ tình cảm của mình dành cho vợ Cho Eun Jung bằng cách nói rằng anh hài lòng 1000% với cuộc hôn nhân này. So Ji Sub sau đó cũng nói thêm: "Tôi thực sự khuyên bạn nên làm vậy. Ở hai người còn hơn ở một mình".

So Ji Sub đã kết hôn với Cho Eun Jung, một cựu phóng viên kém anh 17 tuổi, vào năm 2020. Bộ phim mới "Mercy for None" của Netflix anh tham gia chính thức được khởi chiếu vào ngày 6 tháng 6.