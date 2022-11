So Ji Sub và vợ MC lần đầu công khai xuất hiện bên nhau sau 2 năm cưới

Theo tin từ tờ Insight, tài tử So Ji Sub và vợ - MC Jo Eun Jung mới đây đã bất ngờ lộ diện công khai khi tới tham quan triển lãm của họa sĩ Park Seo Bo. Trên Instagram cá nhân, họa sĩ họ Park khiến dân tình không khỏi náo loạn khi công bố chùm ảnh chụp cùng vợ chồng So Ji Sub và các vị khách tới xem tranh. Đáng nói, đây là lần đầu tiên So Ji Sub xuất hiện công khai cùng vợ sau 2 năm kết hôn.

Nhờ những bức ảnh của họa sĩ Park Seo Bo, người hâm mộ So Ji Sub mới có cơ hội nhìn thấy thần tượng trong diện mạo giản dị ở đời thường. Chùm ảnh càng thêm giá trị khi lần đầu tiên ghi lại hình ảnh anh và vợ xuất hiện bên nhau kể từ thời điểm họ kết hôn.

Hoạ sĩ Park Seo Bo chia sẻ: "Tôi đã quyết định mở cửa phòng triển lãm tư nhân của mình cho công chúng vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Vài ngày trước nam diễn viên So Ji Sub đã tới. Vợ của cậu ấy đã đăng ký tham quan từ trước và họ đến như đã hẹn. Những người tới xem triển lãm hôm ấy chắc mừng như trúng số. Họ tới gặp tôi, và rồi gặp được cả một siêu sao".

Vợ chồng So Ji Sub chụp ảnh kỷ niệm cùng họa sĩ Park Seo Bo (Ảnh: Instagram)

Có thể thấy rằng, So Ji Sub và vợ khá thoải mái khi chụp ảnh cùng vị họa sĩ và người hâm mộ. Tài tử gây chú ý với bộ râu quai nón đã điểm sợi bạc, còn vợ luôn đứng sát bên anh. Trong một bức ảnh, cô còn níu tay anh đầy tình tứ.



Năm 2020, So Ji Sub và Jo Eun Jung đã tổ chức một lễ cưới ấm cúng và riêng tư. Để kỷ niệm sự kiện về chung một nhà, cặp nghệ sĩ đã quyết định ủng hộ hơn 50 triệu won (930 triệu đồng) cho mục đích từ thiện. Jo Eun Jung sinh năm 1994, kém So Ji Sub 17 tuổi. Tuy nhiên khoảng cách tuổi tác không ảnh hưởng đến tình yêu chân thành họ dành cho nhau.

Bà xã níu tay So Ji Sub cực tình tứ, cặp đôi rạng rỡ không ngần ngại chụp hình kỷ niệm với người hâm mộ tại triển lãm này

Hình ảnh chụp cùng So Ji Sub được họa sĩ Park đăng tải (Ảnh: Instagram)