Sở hữu vòng 1 căng tràn nhưng Selena Gomez cũng có lúc hiếm hoi phá lệ "kín như bưng" đi sự kiện

Là một trong những ngôi sao nổi tiếng thế giới, Selena Gomez luôn nhận được sự chú ý của giới truyền thông mỗi khi cô xuất hiện tại các sự kiện. Chủ nhân hit The Heart Wants What It Wants thường gây ấn tượng với những bộ cánh xẻ sâu, ôm sát để khoe đường cong gợi cảm. Tuy nhiên, cũng có những lúc cô nàng lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ với trang phục kín mít, "nhiều vải" khi tham dự sự kiện dù sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng vòng 1 căng tràn.

Mới đây, tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Rare Beauty, Selena Gomez xuất hiện đầy ngọt ngào, thanh lịch trong mẫu váy sơ mi màu hồng phối cùng áo khoác dáng dài. Dù diện đồ casual, kín mít nhưng giọng ca sinh năm 1992 vẫn nhận được nhiều lời khen có cánh nhờ nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn cùng khí chất tự tin

Tại sự kiện ra mắt của bộ phim Dolittle, Selena xuất hiện với trang phục "kín như bưng". Nữ ca sĩ diện mẫu áo len màu hồng ôm sát phối cùng chân váy đen bồng bềnh đẹp mắt. Kiểu tóc búi gọn cùng tông trang điểm hồng khiến diện mạo cô nàng thêm phần sang chảnh. Không cắt xẻ táo bạo nhưng bộ cánh này được đánh giá có khả năng tôn dáng cực tốt, khiến Selena vô cùng nổi bật tại sự kiện

Một lần khác xuất hiện ở LHP Cannes, Selena cũng vô cùng đơn giản trong set len kiểu dáng basic tông màu trung tính kết hợp cùng kiểu tóc búi thấp và khuyên tai bản to

Không quá kín với phần cut-out sau lưng nhưng đây cũng là một trong số ít nhưng bộ váy không phô diễn vòng 1 khủng của ngôi sao đình đám. Dù vậy, kiểu dáng ôm sát cùng thiết kế đuôi cá vẫn khiến cô quyến rũ và gợi cảm trong trang phục này