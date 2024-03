Selena Gomez đăng ảnh đúng 1 phút rồi xoá khiến dân mạng "dậy sóng"

Hình ảnh Selena Gomez chỉ xuất hiện 1 phút rồi bị xóa.

Mới đây, Selena Gomez đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi đăng tải một bức ảnh nóng bỏng trên trang Instagram cá nhân.

Bức ảnh hiện diện trên trang cá nhân của Selena trong vỏn vẹn một phút, nhưng đủ để tạo nên một cơn sốt trên các trang mạng xã hội. Fans hâm mộ và cả những người không theo dõi cô nàng cũng đã nhanh chóng chụp lại màn hình và chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt. Hình ảnh Selena Gomez trong chiếc bra-top "o ép" vòng 1, khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ của mình đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao.

Dù không rõ nguyên nhân vì sao bức hình lại bị xóa đi nhanh chóng, nhưng hành động này cũng đã chứng minh được sức hút không thể chối từ của chủ nhân bản hit "Lose You to Love Me".

Cộng đồng mạng sau đó đã không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Selena. Từ các bình luận khen ngợi vẻ đẹp của cô nàng, đến những suy đoán về việc liệu có phải đây là một dấu hiệu cho một dự án sắp ra mắt hay không. Sức ảnh hưởng của Selena không chỉ thể hiện qua lượng follow "khủng" trên các nền tảng truyền thông xã hội, mà còn qua cách cô ấy luôn biết cách làm mới mình và thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Selena Gomez không chỉ được biết đến với tài năng âm nhạc và diễn xuất, mà còn là một biểu tượng phong cách. Với việc sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty, cô nàng luôn biết cách tỏa sáng và truyền cảm hứng cho người hâm mộ qua từng hình ảnh và sản phẩm của mình.

Comment của netizen:

- Chắc cô ấy định đăng nick riêng tư mà up nhầm thôi.

- Quyến rũ hết cỡ luôn!

- Nóng bỏng tay rồi chị ơi.

- Quá trời luôn đó, ảnh đẹp vậy sao xóa đi nhỉ?

- Tò mò nguyên nhân Selena xóa ảnh.