Yếu tố then chốt đưa Đà Nẵng vươn lên thành đô thị lớn nhất Việt Nam chính là sự kiện sáp nhập toàn bộ diện tích tỉnh Quảng Nam vào ngày 1/7/2025. Quyết định mang tính bước ngoặt này đã đưa tổng diện tích tự nhiên của Đà Nẵng vọt lên mức 11.860 km2. Với không gian khổng lồ này, Đà Nẵng đã chính thức vượt qua các đô thị lớn khác để trở thành thành phố có diện tích rộng lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay.

Chu Lai đang được quy hoạch để trở thành cảng hàng không quốc tế thứ 2 của Đà Nẵng

Việc định hướng phát triển thêm một sân bay quốc tế thứ hai không phải là tham vọng ngẫu nhiên mà xuất phát từ chính áp lực tăng trưởng vũ bão của ngành du lịch địa phương. Theo số liệu thống kê chính thức, khép lại năm 2025, Đà Nẵng đã đón tới hơn 17,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chạm mốc ấn tượng với 7,6 triệu lượt. Bước sang năm 2026, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu phục vụ 19,1 triệu lượt khách, kỳ vọng thu hút tới 8,7 triệu du khách nước ngoài.

Bên cạnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Chu Lai cũng đang được định hình lại vai trò trong hệ thống hàng không quốc gia với vai trò là cảng hàng không quốc tế của địa phương này, không chỉ là sân bay khu vực mà hướng tới trở thành trung tâm logistics, hàng hóa và bảo dưỡng tàu bay quy mô lớn, góp phần tái cấu trúc trục vận tải Bắc - Nam.

Định hướng này được đặt ra trong quá trình lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, với yêu cầu phát triển đồng bộ, tránh chồng lấn và khai thác hiệu quả nguồn lực.

Cụ thể, tại thông báo số 124/TB-BXD ngày 1/4/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tiến hành rà soát số liệu dự báo nhu cầu, trong đó đặc biệt là việc vận chuyển hàng hóa nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và tiềm năng phát triển của địa phương, khu vực, từ đó làm cơ sở cho phương án quy hoạch đầu tư Cảng hàng không quốc tế Chu Lai.

Sân bay Chu Lai

Lượng người đổ về khổng lồ khiến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện tại nhanh chóng tiến gần đến ngưỡng bão hòa. Đây chính là động lực cấp thiết để Cảng hàng không Chu Lai được nghiên cứu nâng cấp thành sân bay quốc tế cấp 4F (tiêu chuẩn cao nhất). Theo định hướng này, hai sân bay sẽ không cạnh tranh mà chia sẻ vai trò chiến lược. Sân bay Đà Nẵng tiếp tục là cửa ngõ hành khách chuyên phục vụ các chuyến bay du lịch cao cấp. Trong khi đó, sân bay Chu Lai sẽ là bệ phóng cho các hãng hàng không chi phí thấp, mở ra cơ hội đón dòng khách du lịch đại chúng và tiếp nhận toàn bộ phần hành khách tăng trưởng dài hạn trong tương lai.

Sức hút mãnh liệt của Đà Nẵng không chỉ dựa vào những biểu tượng quen thuộc như bãi biển Mỹ Khê quyến rũ nhất hành tinh hay bán đảo Sơn Trà hoang sơ kỳ vĩ. Giờ đây, siêu đô thị này liên tục làm mới mình để kích thích sự tò mò của du khách. Bên cạnh vẻ đẹp hoài cổ của không gian phố cổ Hội An hay thánh địa Mỹ Sơn nay đã nằm gọn trong ranh giới thành phố mới, du khách có thể đắm chìm trong trải nghiệm giải trí đỉnh cao tại tổ hợp Da Nang Downtown ngay trung tâm thành phố. Những ai yêu thích văn hóa xứ Phù Tang có thể thư giãn tại công viên nước nóng Mikazuki 365, hoặc liên tục đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với chuỗi sự kiện lễ hội hoa và âm nhạc quy mô thế giới trên đỉnh Sun World Ba Na Hills. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, di sản văn hóa và các siêu quần thể giải trí hiện đại chính là thỏi nam châm quyền lực khiến du khách quốc tế luôn khao khát được quay trở lại vùng đất này.