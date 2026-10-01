Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát chặt thu chi

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ngăn chặn lạm thu đầu năm học là một trong những quan tâm hàng đầu của ngành.

Từ đầu năm học, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác quản lí thu, chi



Theo đó, Sở yêu cầu các nhà trường phải phân định rạch ròi ba nhóm khoản thu để tránh tình trạng mập mờ, chồng chéo: Nhóm các khoản thu theo quy định của pháp luật; nhóm các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục, mức thu và cơ chế quản lí do cơ quan có thẩm quyền quy định; nhóm các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện.

Học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới

Sở chỉ đạo rõ khoản thu nào chưa có đủ căn cứ pháp lí, chưa đúng thẩm quyền được giao hoặc chưa thực hiện công khai đầy đủ thông tin thì tuyệt đối không được tổ chức thu



Quy tắc này nhằm thiết lập một bộ lọc pháp lí chặt chẽ ngay tại từng đơn vị, chủ động ngăn chặn ý định tự ý đặt ra các khoản thu ngoài danh mục cho phép.

Đối với các khoản thu dịch vụ ở khối trường công lập, việc thực hiện phải tuân thủ Nghị quyết số 60 của HĐND thành phố Hà Nội và áp dụng theo các mức trần cụ thể



Tiêu biểu như khoản chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng. Khoản trang thiết bị phục vụ bán trú (gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân) được khống chế mức tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm học đối với trẻ mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

Tiền nước uống quy định 16.000 đồng/tháng; dạy ngoài giờ cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông là 15.000 đồng/tiết; dịch vụ trông giữ trẻ ngoài giờ là 12.000 đồng/giờ.

Về các khoản đóng góp tự nguyện, ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, nguyên tắc quan trọng nhất là tính tự nguyện phải thực chất.

Các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được quy định mức đóng tối thiểu, mức bình quân hay giao chỉ tiêu đóng góp theo lớp dưới bất kì hình thức nào nhằm tạo áp lực buộc phụ huynh phải nộp tiền.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, UBND các xã, phường để tăng cường hậu kiểm và tổ chức kiểm tra đột xuất ngay khi tiếp nhận phản ánh.

Toàn ngành cũng công khai số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định nhằm kịp thời vào cuộc xử lí và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.