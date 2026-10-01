Hôm nay (1/10), bắt đầu Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2026

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2026 diễn ra từ ngày 1-7/10 trên toàn quốc, với chủ đề gắn học tập, thực hành với làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Ảnh minh họa: Dương Duy

Các địa phương được khuyến khích kết nối, lồng ghép với hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các sự kiện giáo dục, văn hóa phù hợp.

"Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo"

Chủ đề Tuần lễ năm nay là "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời".

Bộ GDĐT định hướng các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của học tập suốt đời, gắn học tập với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng suất lao động, chất lượng phục vụ nhân dân và phát triển bền vững.

Một trong những trọng tâm là tạo điều kiện để người học, người lao động và người dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm; tăng cường tiếp cận học liệu mở, nền tảng học tập số, dịch vụ học tập cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến.

Các hoạt động cũng hướng tới duy trì, nhân rộng các mô hình học tập suốt đời, không gian học tập số và những sản phẩm học tập có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Học tập gắn với thực hành và nhu cầu thực tế

Tuần lễ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai. Các hoạt động có thể triển khai tại cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, doanh nghiệp và các không gian học tập phù hợp.

Bộ GDĐT yêu cầu việc tổ chức phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế; tránh phô trương, hình thức và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, sản xuất, kinh doanh, công tác chuyên môn.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được định hướng lựa chọn hoạt động dựa trên nhu cầu học tập thực tế của người học, người lao động và người dân, chú trọng những nhóm ít có cơ hội tiếp cận học tập và công nghệ.

Hướng dẫn sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm

Tại các cơ sở giáo dục, các hoạt động được khuyến khích tập trung vào tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào học tập, lao động và đời sống.

Học sinh tiểu học Hà Nội hào hứng với các tiết học có ứng dụng công nghệ. Ảnh: ND/VGP

Người học được hướng tới phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác, năng lực số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục được yêu cầu hướng dẫn người học sử dụng AI phù hợp với độ tuổi, trình độ và nhu cầu học tập. Nội dung hướng dẫn chú trọng kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung giả mạo, trích dẫn nguồn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm đối với sản phẩm có sử dụng AI.

Người học cũng được trang bị kỹ năng phòng tránh rủi ro, tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng; nhận diện tin giả, thông tin chưa kiểm chứng và kiểm tra tính chính xác của thông tin. Việc sử dụng công cụ AI không được yêu cầu khi người học chưa được hướng dẫn về mục đích, giới hạn, rủi ro và trách nhiệm.

Khuyến khích "Bản đồ cơ hội học tập"

Một nội dung được khuyến khích trong Tuần lễ là xây dựng và công bố "Bản đồ cơ hội học tập" hoặc danh mục cơ hội học tập trên địa bàn.

Bản đồ có thể giới thiệu thông tin về trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, lớp học, chương trình giáo dục, khóa học trực tuyến, điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, địa chỉ tư vấn học nghề, việc làm và các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thông tin có thể được công bố bằng mã QR, trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của địa phương, nền tảng số hoặc bản in tại các địa điểm công cộng. Bộ GDĐT lưu ý không yêu cầu xây dựng ứng dụng mới nếu có thể sử dụng các nền tảng, trang thông tin điện tử và công cụ hiện có.

Bên cạnh đó, các địa phương được khuyến khích tổ chức "Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo" hoặc mô hình tương tự để người dân, người lao động và người học được hướng dẫn, thực hành, giải đáp những vấn đề cụ thể về công nghệ.