Sở GD-ĐT TPHCM cảnh báo khẩn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh các hành vi gian lận trong thi cử, đặc biệt liên quan đến làm lộ đề thi, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD-ĐT TPHCM đã phát đi thông báo khẩn đến phụ huynh, học sinh toàn thành phố.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, đề thi tốt nghiệp THPT và đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật". Do đó, hành vi làm lộ bí mật nhà nước có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật nghiêm cấm các hành vi sử dụng điện thoại, sử dụng thiết bị công nghệ cao, sử dụng các thiết bị thu, phát thông tin khác để sao, chụp đề thi để gian lận trong thi cử.

"Các phụ huynh và học sinh hãy cùng chung tay vì một kỳ thi trung thực, an toàn và tương lai của thế hệ trẻ" - thông báo nhấn mạnh.

Trước đó, tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nhấn mạnh công tác coi thi phải tuân thủ quy chế, không được suy diễn làm theo ý mình, không có sáng tạo.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Tân trong lễ tri ân, trưởng thành, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cũng lưu ý các trưởng điểm thi tuyệt đối không được chủ quan với lý do mình từng tham gia điều hành nhiều kỳ thi trước đó.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thực tế cho thấy không có cái sai nào giống cái sai nào. Mọi khâu phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, chính xác về mặt thời gian và tuân thủ theo đúng quy chế thi. Điều quan trọng nhất của kỳ thi là phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để xảy ra bất kỳ sai sót lớn nào. "Trong đó, sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" - ông nhìn nhận.

"Ngay trước khi phát đề, lúc các em tập trung nhất, cán bộ coi thi phải yêu cầu rà soát lại xem có quên điện thoại trong túi hoặc mang vật dụng trái quy định vào phòng thi hay không. Nhiều trường đã yêu cầu học sinh chỉ mang theo một bìa hồ sơ trong suốt đựng phiếu báo danh, bút viết và giấy tờ cần thiết" - ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.921 thí sinh đang học lớp 12 và 7.978 thí sinh tự do.

TPHCM quy hoạch 246 điểm thi, tương đương 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Cho đến thời điểm hiện tại, TPHCM có 93 thí sinh được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp, 1.703 thí sinh được miễn bài thi môn ngoại ngữ.

Để phục vụ cho kỳ thi năm nay, TPHCM huy động 25.030 người tham gia, trong đó lãnh đạo điểm thi là 1.230 người, giám thị coi thi là 18.180 người, nhân viên phục vụ điểm thi là 2.976 người; còn lại là hội đồng thi, ban chỉ đạo thi, ban sao in đề, công an trực điểm thi, ban vận chuyển và bàn giao đề, kiểm tra thi.