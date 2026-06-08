Con trai đạo diễn nổi tiếng bị giấu suốt 12 năm có màn “lột xác” không ngờ: Giáo dục đúng là rất quan trọng!

Thay vì chọn con đường dễ dàng nhờ danh tiếng của cha, con trai đạo diễn này lại đi từng bước khá chậm và thận trọng.

Đầu tháng 6/2026, làng phim Hoa ngữ chú ý khi bộ phim điện ảnh Làm lại một lần nữa do Trương Nhất Nam đạo diễn chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ với chàng trai sinh năm 2001, con trai cả của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu và bà Trần Đình.

Ít ai ngờ rằng phía sau thành công bước đầu ấy là một tuổi thơ khá đặc biệt.

Trương Nghệ Mưu và con trai

Trương Nhất Nam chào đời khi mẹ anh mới 20 tuổi. Trong nhiều năm, sự tồn tại của anh và các em gần như được giữ kín trước công chúng. Mãi đến năm 2013, khi câu chuyện gia đình Trương Nghệ Mưu trở thành tâm điểm dư luận, cái tên Trương Nhất Nam mới được nhiều người biết đến.

Khi đó, cậu bé 12 tuổi bỗng trở thành một trong những “con nhà sao” được chú ý nhất Trung Quốc. Áp lực càng lớn hơn khi chị gái cùng cha khác mẹ là Trương Mạt đã sớm khẳng định được tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh.

Thay vì chọn con đường dễ dàng nhờ danh tiếng của cha, Trương Nhất Nam lại đi từng bước khá chậm và thận trọng.

Nghiêm khắc, không ưu ái con

Từ nhỏ, anh thường theo cha đến phim trường, quan sát cách vận hành của các đoàn làm phim. Năm 17 tuổi, Trương Nhất Nam tham gia thực hiện phim ngắn Summer Escape. Thời điểm đó, anh không đảm nhận vai trò đạo diễn mà chọn làm nhà sản xuất để học cách quản lý kinh phí, nhân sự và toàn bộ công việc hậu trường.

Một năm sau, bộ phim ngắn Bên kia do anh đạo diễn gây chú ý tại nhiều liên hoan phim dành cho học sinh, sinh viên. Tác phẩm giành một số giải thưởng quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Âm nhạc xuất sắc.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng thành công của anh có sự hỗ trợ từ danh tiếng của người cha nổi tiếng. Đáp lại những tranh cãi ấy, Trương Nhất Nam gần như không lên tiếng. Anh tiếp tục theo học điện ảnh tại Mỹ, lần lượt theo học tại Đại học New York và Trường Điện ảnh Đại học Nam California - hai ngôi trường danh tiếng đào tạo nhiều nhà làm phim hàng đầu thế giới. Trong thời gian nghỉ học, Trương Nhất Nam vẫn thường xuyên trở về tham gia các dự án của cha nhưng chỉ nhận những vai trò nhỏ.

Ở phim Mãn Giang Hồng, anh xuất hiện với một vai phụ rất ngắn. Đến Điều thứ 20, anh tiếp tục đảm nhận một vai diễn nhỏ và dành nhiều thời gian học hỏi quy trình sản xuất phim chuyên nghiệp.

Những người từng làm việc cùng cho biết Trương Nghệ Mưu khá nghiêm khắc với con trai. Trên phim trường, ông không dành cho con bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào. Mọi cảnh quay đều được yêu cầu thực hiện nghiêm túc như các diễn viên khác. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Trương Nhất Nam bắt đầu đảm nhận dự án điện ảnh quy mô lớn đầu tiên với vai trò đạo diễn.

Bộ phim Làm lại một lần nữa được giới thiệu là tác phẩm mang màu sắc giả tưởng, hài hước, hướng đến khán giả trẻ. Đây cũng là phong cách hoàn toàn khác với dòng phim lịch sử vốn gắn liền với tên tuổi Trương Nghệ Mưu.

Nhiều khán giả nhận xét điều đáng quý ở Trương Nhất Nam là anh không tìm cách phủ nhận hào quang của cha, nhưng cũng không muốn sống hoàn toàn dưới cái bóng ấy. Từ một cậu bé từng phải sống khá kín tiếng trước công chúng, Trương Nhất Nam đã dành nhiều năm học tập, làm việc từ những vị trí nhỏ nhất để từng bước khẳng định bản thân.

Với Trương Nghệ Mưu, việc nhìn thấy con trai tự mình đứng sau máy quay, điều hành một dự án điện ảnh riêng có lẽ là niềm tự hào không kém bất kỳ giải thưởng nào ông từng nhận được. Bởi suy cho cùng, điều mà mọi bậc cha mẹ mong muốn không phải là con cái trở thành bản sao của mình, mà là đủ năng lực để viết nên câu chuyện của chính mình.