SMILE pro DND - Công nghệ hiện đại, an toàn được dàn TikToker tin chọn để chia tay kính cận

Là nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh TikTok với 2.8M lượt follow, Trần Tụ Long (Gia đình Thủng Long) là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng, Các video của Thủng Long Family đều xoay quanh cuộc sống hàng ngày của cặp vợ chồng trẻ, rất nhiều người đã tìm thấy chính mình trong hàng loạt tình huống ngộ nghĩnh của gia đình trẻ này. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, Long được kết luận: Mắt phải bị cận - loạn, mắt trái viễn - loạn, thị lực mắt phải 5/10, mắt trái 1/10.

Thủng Long khám chuyên sâu trước phẫu thuật tật khúc xạ

Thủng Long chia sẻ "Mình đã phải chung sống với cặp mắt cận - loạn - viễn thị gần 30 năm nay. Không chỉ gặp hạn chế về tầm nhìn khi sử dụng phương tiện giao thông, mà mỗi lần cần lên hình hay đi sự kiện mình đều phải đeo kính áp tròng, thậm chí có lần mắt còn bị viêm và cộm vì đeo lens nhiều giờ đồng hồ. Chính vì những bất tiện đó, nên mình đã quyết định đến DND để phẫu thuật, chính thức tạm biệt kính gọng"

Sau khi trải qua quy trình khám mắt chuyên sâu 8 bước chuẩn quốc tế, Thủng Long được bác sĩ tư vấn mổ mắt phải bằng phương pháp SMILE pro DND và mắt trái bằng SmartSurfACE, bởi đây là phương án tối ưu nhất cho tình trạng mắt của Long.

Theo BS CKII Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ BV Mắt Quốc tế DND cho biết: SMILE pro DND là phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ có độ an toàn cao: đường mổ siêu nhỏ chỉ 2mm, không dùng dao, không tạo vạt giác mạc. Do đó, phương pháp này sẽ rút ngắn thời gian phẫu thuật xuống còn 8s/ mắt, phục hồi thị lực nhanh hơn so với các phương pháp mổ cận trước đây. Còn đối với phương pháp SmartSurfACE thì ưu điểm của phương pháp này là sử dụng tia laser Excimer để điều chỉnh giác mạc, không hút không cắt vào giác mạc, vì vậy sẽ tránh được các biến chứng liên quan đến vạt giác mạc, bảo tồn tối đa tính chất cơ sinh học của giác mạc vốn bẩm sinh đã rất yếu của Thủng Long.

"Đúng như mình kỳ vọng, quá trình mổ cận diễn ra rất nhẹ nhàng, nhanh chóng và hoàn toàn không cảm thấy đau trong quá trình phẫu thuật. Ngay khi bước xuống bàn mổ, mình đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thậm chí có thể checklist công việc mà không cần cặp kính hỗ trợ" - Tụ Long chia sẻ sau cuộc phẫu thuật

Trải nghiệm cuộc sống mới sau khi mổ cận

Được mệnh danh là "hot boy ảnh thẻ", cái tên Lê Bảo từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội với vẻ ngoài nổi bật. Đồng thời, anh cũng là chủ nhân của các clip parody triệu view.

Nam TikToker chia sẻ đã từng không dưới 1 lần gặp phải những tình huống "trớ trêu" vì kính cận. Chưa kể đến việc đeo cặp đít chai dày cộp khiến ngoại hình của anh bị mất điểm và gặp phải rất nhiều khó khăn khi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày: "Đeo kính thì có thể làm mất tạo hình nhân vật, nhưng không đeo thì khó mà nhìn rõ để diễn cho hoàn hảo nhất. Không chỉ vậy, việc kè kè cặp kính gọng còn làm cản trở niềm đam mê với thể thao, đã không ít lần mình bị rơi vỡ kính khi đang đá bóng".

Quyết định tháo kính, Lê Bảo đã lựa chọn Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - một trong những bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đưa công nghệ SMILE pro DND vào điều trị tật khúc xạ.

TikToker Lê Bảo chọn SMILE pro DND để chia tay kính gọng

Đến tận bây giờ khi nhắc lại, Lê Bảo vẫn còn nhớ như in cảm giác phấn khích sau khi được "giải thoát" khỏi cặp kính cận: "Mổ cận xong, cả thế giới của mình dường như đã thay đổi hoàn toàn. Chưa bao giờ mình nhìn mọi thứ được sắc nét đến thế, tươi sáng đến thế. Giờ thì mình có thể tự do chơi thể thao, học nhảy, hay đi du lịch ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà không cần phải thu hẹp tầm nhìn trong cặp kính cận."

Bác sĩ CK II Phạm Thị Hằng cho biết: "Smile pro DND là một bước tiến rất lớn giúp bệnh nhân cận - loạn thị đạt được chất lượng thị giác tối đa sau phẫu thuật nhờ tính năng mới OcuLign®, tính năng này giúp phẫu thuật viên dễ dàng xoay chỉnh đầu laser theo trục loạn thị trên mắt của bệnh nhân.Ngoài xoay đầu laser, SMILE pro DND còn nhận diện chính xác chuyển động của mắt quanh trục với công nghệ độc quyền CentraLign®. Công nghệ này giúp tự động định tâm mắt, đem lại kết quả điều trị chính xác".

Với đội ngũ bác sĩ hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị tật khúc xạ, luôn cập nhật phương pháp phẫu thuật khúc xạ mới, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã thực hiện thành công hàng nghìn ca SMILE pro DND thành công tại Việt Nam.

Để giúp các bạn dễ dàng chia tay với kính gọng, hè 2024, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tổ chức chương trình Shining Days DND với nhiều ưu đãi hấp dẫn:

Hỗ trợ lên đến 40% chi phí phẫu thuật khúc xạ bằng công nghệ hàng đầu hiện đại bậc nhất hiện nay: Smile Pro DND, Smile/ Super Clear, Phakic ICL, Femto Lasik, SmartSurfACE,... kết hợp làm bền vững giác mạc Crosslinking.

Hoàn 100% chi phí khám chuyên sâu khi đăng ký phẫu thuật khúc xạ.

Trợ phí di chuyển tới 8 Triệu đồng cho bệnh nhân có hộ khẩu tại các tỉnh Trung - Nam Bộ.

Đặc biệt, tặng ngay ưu đãi 35.000.000 VNĐ khi đăng ký gói Combo "Làm đẹp toàn diện chào hè" từ hệ thống DND Brothers.

Chương trình ưu đãi Shining Days lớn nhất trong năm từ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

