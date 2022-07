Skin by VITA - Bộ mỹ phẩm thiên nhiên châu Âu phù hợp với làn da người Việt

Gương mặt đồng hành cùng thương hiệu - Gil Lê - Gương mặt trẻ, có vẻ đẹp tự nhiên, được giới trẻ yêu thích.

Những năm gần đây, trào lưu làm đẹp từ những nguyên liệu lành tính đến từ thiên nhiên đang được ưa chuộng. Phụ nữ ngày càng hiểu rõ mối liên hệ chặt chẽ của sức khỏe và vẻ đẹp, bởi lẽ đó mà những dòng sản phẩm có thành phần thiên nhiên, không chứa các tác nhân gây hại da như corticoid được quan tâm hơn cả.

Thấu hiểu được nhu cầu của phụ nữ Việt, VITA Clinic - Thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp đã cho ra mắt bộ sản phẩm chăm sóc da #Essentials thương hiệu Skin by VITA lành tính được nghiên cứu và phát triển với các thành phần thiên nhiên từ Châu Âu, kết hợp theo công thức độc quyền phù hợp với hơn 95% làn da của người Việt Nam, bao gồm cả những làn da nhạy cảm.

Theo đó, bộ 5 sản phẩm Essentials Skin by VITA đầu tiên lộ diện trong lần ra mắt này bao gồm Dung dịch tẩy trang Biphase Dual Action Makeup Remover, Gel rửa mặt Botanicals Brightening Gel Cleanser, Tẩy tế bào chết Inner Glow Gommage, Serum dưỡng ẩm 72 Hours Miracle Serum và Kem dưỡng da Nano HA Micro Surge Cream.

Là sản phẩm được nghiên cứu có sự trải nghiệm, khoa học với thành phần nguyên liệu cao cấp, ứng dụng công nghệ Châu Âu, Skin by VITA được ra đời bởi quá trình nghiên cứu và thử nghiệm từ đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu làn da người Việt.

Combo 5 Sản Phẩm Essentials Từ Skin by VITA

Dee Trương - Tổng giám đốc của VITA Clinic và nhà sáng lập Skin by VITA chia sẻ: "Đội ngũ VITA tin rằng sản phẩm Skin by VITA được sáng tạo bởi 100% sức lực và tâm huyết hướng đến người tiêu dùng Việt sẽ giúp khách hàng dần cởi mở hơn với mỹ phẩm nội địa, tạo tiền đề thúc đẩy để các thương hiệu mỹ phẩm Việt phát triển đột phá và mang lại tầm ảnh hưởng lớn so với ngành công nghiệp mỹ phẩm của Hàn Quốc hay Nhật Bản".

Dee Trương - Tổng giám đốc của VITA Clinic và nhà sáng lập Skin by VITA

Bên cạnh đó, Gil Lê trở thành gương mặt đồng hành cùng Skin by VITA hứa hẹn sẽ truyền tải những thông điệp tích cực cho dòng mỹ phẩm nội địa Việt Nam.

Trước việc hợp tác này, Gil Lê cho biết: "Vốn dĩ là một người rất khắt khe trong quá trình chăm sóc da, tôi luôn tìm kiếm các mỹ phẩm lành tính và có nguồn gốc từ thiên nhiên. Tôi biết rằng đã đến lúc mình cần tìm đến một sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu không chỉ giúp nuôi dưỡng sức khỏe làn da từ bên trong mà còn phải an toàn và lành tính. Nhận thấy sự đồng điệu giữa thương hiệu Skin by VITA và giá trị của mình, tôi đã nhanh chóng nhận lời đồng hành cùng thương hiệu".

Gil Lê trở thành gương mặt đồng hành cùng thương hiệu Skin by VITA hứa hẹn sẽ truyền tải những thông điệp tích cực.

Trải qua gần 7 năm gia nhập thị trường Việt Nam với 12 chi nhánh trên toàn quốc, cùng với đó là sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu làm đẹp từ hơn hàng trăm ngàn khách hàng Việt, VITA Clinic cho rằng để sở hữu làn da đẹp thì sức khỏe là yếu tố tiên quyết.

Xuất phát điểm là đơn vị hàng đầu thị trường làm đẹp bởi đội ngũ nhà nghiên cứu, chuyên gia có tay nghề cao, đã có cơ hội nghiên cứu, chăm sóc cho hàng trăm ngàn khách hàng Việt Nam. Họ hiểu những vấn đề về da của vùng nhiệt đới nóng ẩm như lỗ chân lông to, da tiết dầu quá mức trong điều kiện môi trường ô nhiễm dẫn đến tình trạng mụn, mụn ẩn và sẹo rất khó điều trị. Chính vì vậy bộ sản phẩm Essentials Skin by VITA là thành quả của việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Châu Âu đáp ứng được nhu cầu cấp thiết cũng như hiệu quả cho làn da người Việt.

