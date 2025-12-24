Sinh vật biển sâu khổng lồ "đáng sợ mà kỳ diệu" tái xuất

Bạch tuộc bảy xúc tu xuất hiện tại Vịnh Monterey. (Nguồn: MBARI)

Mới đây, theo Viện Nghiên cứu Thủy sinh Monterey Bay (MBARI), bạch tuộc bảy xúc tu còn được gọi là bạch tuộc blob, tên khoa học Haliphron atlanticus đã được phát hiện tại Vịnh Monterey, California, Mỹ trong chuyến thám hiểm nghiên cứu ngày 6/11. Sinh vật này xuất hiện ở độ sâu hơn 700 mét dưới mực nước biển.

Chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi, MBARI cho biết đây chỉ là lần quan sát thứ tư của viện về loài bạch tuộc khổng lồ này trong gần 40 năm nghiên cứu đại dương. Nhóm khoa học không chỉ ghi hình mà còn thu thập được những dữ liệu quý giá về hành vi của sinh vật biển sâu hiếm gặp này.

Đáng chú ý, khi được phát hiện, con bạch tuộc bảy xúc tu đang "ôm chặt" một con sứa mũ đỏ thẫm. MBARI cho biết loài bạch tuộc này chuyên ăn các sinh vật có cơ thể dạng gelatin như sứa, điều từng được xác nhận trong các nghiên cứu trước đây của Henk-Jan Hoving – một cộng tác viên của viện.

Nhà khoa học cấp cao Steven Haddock của MBARI, người trực tiếp tham gia chuyến thám hiểm, chia sẻ với Los Angeles Times rằng việc quan sát lần này đặc biệt có ý nghĩa. "Việc xác nhận lại bằng một lần nhìn thấy mới là rất quan trọng, nhất là khi con bạch tuộc này đang giữ một loài sứa khác, sống ở tầng nước sâu hơn so với những gì chúng tôi từng ghi nhận trước đây", ông nói.

Trước đó, trong một lần chạm trán vào năm 2017, các nhà khoa học cũng ghi nhận bạch tuộc bảy xúc tu đang ôm một con sứa lòng đỏ trứng. Những phân tích sâu hơn từ các mẫu vật bảo tàng đã củng cố kết luận rằng sứa và các động vật thân mềm khác là nguồn thức ăn chính của loài bạch tuộc này.

Bày tỏ sự phấn khích, Steven Haddock cho biết niềm vui không chỉ đến từ việc phát hiện mà còn từ cơ hội hiểu rõ hơn về sinh vật biển sâu kỳ lạ. "Tôi vô cùng hào hứng khi được tận mắt nhìn thấy loài này, một sinh vật mà trước đây tôi chỉ mới gặp một lần. Điều thú vị là đây là một trong những loài bạch tuộc lớn nhất từng được biết đến, nhưng lại đạt kích thước khổng lồ nhờ chế độ ăn chủ yếu là gelatin", ông chia sẻ.

Theo MBARI, bạch tuộc bảy xúc tu cái có thể đạt kích thước rất lớn có thẻ dài tới 3,5 mét và nặng tới 75 kg. Dù có tên gọi là "bảy xúc tu", loài này thực tế vẫn có đủ tám xúc tu như các loài bạch tuộc khác.

Sự nhầm lẫn xuất phát từ đặc điểm sinh học đặc biệt của bạch tuộc đực. MBARI giải thích rằng con đực sở hữu một xúc tu hectocotylus chuyên biệt để truyền tinh trùng khi giao phối và thường giấu xúc tu này trong một túi dưới mắt phải, khiến nó trông như chỉ có bảy xúc tu.

Phát hiện hiếm hoi lần này không chỉ thu hút sự chú ý của giới khoa học mà còn góp phần làm sáng tỏ thêm về đời sống bí ẩn của các sinh vật ở tầng nước sâu, một thế giới vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá.