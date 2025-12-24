Rò rỉ chất phóng xạ tại lò phản ứng hạt nhân đang tháo dỡ ở Nhật Bản

Theo NHK, sự việc xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 23/12 (giờ địa phương). Trong lúc 3 nhân viên của một công ty đối tác đang tiến hành cắt đường ống tại tầng 3 của tòa nhà phụ trợ lò phản ứng, khoảng 20 ml nước chứa tritium với nồng độ vượt mức cho phép đã rò rỉ ra ngoài. Khu vực xảy ra sự cố nằm trong một nhà kính bảo hộ chuyên dụng nhằm kiểm soát môi trường làm việc trong quá trình tháo dỡ.

Ngay sau khi phát hiện rò rỉ, các công nhân đã lập tức sơ tán. May mắn không có thiệt hại về người và môi trường. Cả 3 nhân viên đều mặc quần áo bảo hộ toàn thân và đeo hai lớp găng tay. Kết quả kiểm tra cho thấy không ai bị phơi nhiễm phóng xạ. Cơ quan chức năng cũng xác nhận không có bằng chứng về việc phóng xạ rò rỉ ra môi trường bên ngoài. Các trạm giám sát đo mức độ phóng xạ bên trong cơ sở này cũng không phát hiện bất thường.

Nhà máy điện nguyên tử Fugen và mặt cắt lò phản ứng đang được tháo dỡ (Ảnh: JAEA)

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lượng nước dư còn sót lại trong đường ống đã tràn ra ngoài trong quá trình thi công, dù trước đó đã triển khai công tác tháo nước. Hiện tại, chính quyền tỉnh Fukui đang tiến hành điều tra làm rõ liệu có sai sót trong quy trình tháo nước và vận hành hay không.

Đại diện Cơ quan nghiên cứu - phát triển năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) cho biết: "Trong quá trình tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới Fugen, việc tháo nước từ các ống dẫn của lò phản ứng đang được tiến hành, và trong quá trình đó, đã phát hiện rò rỉ. Cho đến nay, vẫn chưa ghi nhận hiện tượng nhiễm xạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cụ thể".

Lò phản ứng Fugen được vận hành để phục vụ nghiên cứu theo chính sách tái chế nhiên liệu hạt nhân của chính phủ Nhật Bản. Nhiên liệu được sử dụng tại lò phản ứng bao gồm plutonium được chiết xuất từ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Lò phản ứng Fugen chính thức ngừng hoạt động từ năm 2003. Hiện tại, cơ sở này đang trong lộ trình tháo dỡ và xử lý các vật liệu hạt nhân còn sót lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra đêm 8/12 tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của tỉnh Aomori, đã xảy ra sự cố tràn nước phóng xạ của một nhà máy tái xử lý các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng ở Aomori. Rất may, toàn bộ nước có chứa phóng xạ bị tràn đều tập trung tại các rãnh ngăn được thiết kế nhằm chống lan tràn ô nhiễm, do đó, đã không xảy ra ảnh hưởng của phóng xạ đối với môi trường xung quanh.

Dù các sự cố này chưa gây thiệt hại cụ thể nhưng được coi là vấn đề đáng lo ngại, khi nguy cơ xảy ra động đất tại Nhật Bản vẫn đang ở mức rất cao.