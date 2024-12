Sim 'lục quý' bất ngờ bị thu hồi: VinaPhone đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng của tài khoản N.Đ.K., bức xúc khi số điện thoại 0XX7.999.999 của mình bị thu hồi và trả vào kho số, chưa kịp lấy lại thì đã bị người khác sử dụng và đăng ký.

Theo bài đăng, ông K. nêu ra nguyên nhân do thời gian qua bận công việc, công tác nước ngoài và trong nước liên tục nên không dùng được số điện thoại 0XX7.999.999 và không biết bị thu hồi. Cho đến chiều tối 19/11 ông K. gọi tổng đài VinaPhone thì báo số bị thu hồi về kho số nhưng chưa cấp.

Sáng 20/11, khi ra văn phòng giao dịch VinaPhone Ngọc Lâm (Long Biên, TP Hà Nội), ông K. được thông báo số điện thoại được cấp vào chiều 19/11, vừa đúng hết 90 ngày kể từ ngày thuê bao bị khoá 2 chiều do không phát sinh cuộc gọi. Đáng chú ý, ông K. cho biết thời điểm bị thu hồi, số điện thoại là thuê bao trả trước và tài khoản vẫn còn khoảng 3 triệu đồng.

Trong bài viết, ông K. bức xúc khi đây là số điện thoại đã được anh sử dụng trong 15 năm và gắn với các tài khoản ngân hàng, các tài khoản online nên ảnh hưởng và rủi ro lớn.

Bài đăng nhận được nhiều lượt quan tâm trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông cáo báo chí mới nhất của VinaPhone, đơn vị này khẳng định, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về trường hợp nêu trên là chưa đúng sự thật, có tính quy chụp, làm mất uy tín của VinaPhone và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. VinaPhone đã đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình tiếp nhận phản ảnh, nhà mạng cho biết, với trường hợp số điện thoại 0xx7.999.999, số thuê bao bị khóa 1 chiều vào ngày 19/8, khóa 2 chiều vào ngày 29/8 lưu giữ số và chờ khôi phục đến ngày 12/10 (45 ngày kể từ khi khóa 2 chiều).

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhà mạng đã gửi nhiều tin nhắn thông báo khuyến nghị khách hàng duy trì sử dụng dịch vụ để tránh bị khóa 1 chiều, 2 chiều.

Cụ thể các ngày 14-16-18/8 đã nhắn tin với nội dung: "Cam on Quy khach da su dung dich vu cua VinaPhone. Quy khach vui long nap the hoac phat sinh cuoc goi/nhan tin/truy cap data de gia han thoi gian su dung truoc ngay thue bao bi khoa 1 chieu vao ngay 19/08/2024. Chi tiet lien he: 18001091".

Các ngày 24-26-28/8 đã nhắn tin với nội dung: "Cam on Quy khach da su dung dich vu cua VinaPhone. Quy khach vui long nap the de dam bao khong bi gian doan lien lac truoc ngay thue bao bi khoa 2 chieu vao ngay 29/08/2024. Chi tiet lien he: 18001091".

Sau khi gửi đi các tin nhắn các thông báo, VinaPhone không ghi nhận phản hồi của khách hàng và số thuê bao trên không phát sinh sử dụng dịch vụ viễn thông, nên hệ thống đã thực hiện khoá 1 chiều, khoá 2 chiều khi số thuê bao hết hạn sử dụng tài khoản theo quy định.

Quá thời hạn chờ khách hàng khôi phục theo nhu cầu, đến ngày 19/11 VinaPhone mới tái sử dụng và đưa số vào chế độ phát hành mới.

Việc tái sử dụng số thuê bao đã được VinaPhone thực hiện theo các quy định, sau khi đã đảm bảo quyền lợi và thời gian cho khách hàng có nhu cầu khôi phục sử dụng dịch vụ.