Signature by M Village Thợ Nhuộm chính thức khai trương tại Hà Nội

Signature by M Village - Dấu ấn đầu tiên của thương hiệu tại Hà Nội

Nếu Signature by M Village Lê Thánh Tôn (24 Lê Thánh Tôn, Quận 1) lấy cảm hứng thiết kế từ khu phố Nhật kề bên và Signature by M Village Hai Bà Trưng (74 Hai Bà Trưng, Quận 1) chọn phong cách thiết kế Đông Dương trong khu vực trung tâm Sài Gòn, Signature by M Village Thợ Nhuộm, dấu ấn đầu tiên của bộ sưu tập đặc biệt này, chọn cảm hứng nghề nhuộm vải xanh trên chính con phố Thợ Nhuộm và chất sống từ Phố Cổ Hà Nội nức tiếng chỉ cách vài bước chân.

Phố Cổ là điểm đến khó lòng bỏ qua với khách phương xa ghé thăm thủ đô Hà Nội. Với tình yêu dành cho Hà Nội và cảm hứng từ bản sắc văn hóa kinh kỳ, nghề nhuộm vải lam truyền thống, Signature by M Village đã gửi gắm vào thiết kế không gian lưu trú đương đại những điểm chạm vải vóc đậm chất Phố Cổ đan xen trải nghiệm lưu trú nổi bật chỉ có thể tìm thấy tại dấu ấn này.

Signature by M Village Thợ Nhuộm - Trải nghiệm đương đại trong sắc nhuộm đậm chất sống Phố Cổ

Tọa lạc tại địa chỉ 84 Thợ Nhuộm (tên cũ là Hàng Lam), Signature Thợ Nhuộm sở hữu vị trí đắc địa, mang lại trải nghiệm chất sống đương đại trên nền sắc nhuộm đậm chất phố cổ ngay giữa trái tim thành phố Hà Nội. Tọa độ này cũng sở hữu sự yên tĩnh hiếm có, giàu mảng xanh, tầm nhìn thoáng rộng mặc dù chỉ cách Phố Cổ vài phút di chuyển và khu trung tâm văn phòng kế cận

Với 10 phút đi bộ từ Signature by M Village Thợ Nhuộm, bạn có thể đặt chân đến khu phố cổ nơi có những phường nghề, phố nghệ đặc sắc, đậm đà chất sống thủ đô. Từ xưa, Thăng Long - Hà Nội đã nổi danh là đất lành quy tụ thợ giỏi khắp nơi đổ về lập nghiệp, an cư thành những phường nghề như Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Lam… Dù không ít con phố này đã đổi tên, gộp vào nhưng ngày nay vẫn còn khoảng 50 con phố mang tên "Hàng" minh chứng cho sức sống của đất và người Hà Nội.

Khúc dân ca của chất liệu, màu sắc và kết cấu vải vóc tại Signature by M Village Thợ Nhuộm mở màn với khúc dạo đầu tại không gian tiền sảnh và cũng là điểm chạm khi bạn đặt chân đến đây. Tại tiền sảnh, Signature by M Village đã vận dụng đặc tính mềm mại vốn có của vải vóc, biến những góc cạnh khô cứng trở thành nếp gấp uyển chuyển, gần gũi đón chào. Âm hưởng Phố Cổ còn xuất hiện trong các thử nghiệm có chủ đích sử dụng màu sắc vải vóc kết hợp chất liệu gỗ, kim loại, sành sứ, hoa tươi bản địa theo mùa... là những điểm nhấn đầy thú vị chỉ có thể tìm thấy khi lưu trú tại đây.

Không thỏa hiệp với sự đơn điệu, đội ngũ M Village đem những biến tấu của cảm hứng vải vóc vào trong thiết kế không gian lưu trú ở từng phòng với những điểm chạm chất liệu, màu sắc nhẹ nhàng, tinh mỹ. Khúc dân ca của di vải vóc chuyển sang cao trào bằng độ phủ cửa sổ ở 100% số phòng tại Signature by M Village Thợ Nhuộm. Bằng một phương thức kỳ diệu, những điểm kết nối với thiên nhiên này không chỉ mang lại nguồn sáng mộc mà còn cộng hưởng với di sản vải vóc để tạo ra nguồn cảm hứng cho toàn bộ không gian lưu trú.

Xuyên suốt thiết kế đầy cảm hứng vải vóc, Signature by M Village vẫn luôn đầu tư cho không gian công năng đa dụng. Bạn đang trong chuyến công tác ngắn ngày hay lịch trình bận rộn? Với 162 phòng được đảm bảo 100% có sửa sổ và ánh sáng tự nhiên, bạn sẽ có hàng trăm lựa chọn không gian nghỉ ngơi trong tay, đáp ứng gần như mọi nhu cầu lưu trú cùng khẩu vị trải nghiệm. Với diện tích không gian riêng tư thoáng rộng hiếm có trong khu vực Phố Cổ, mỗi phòng đều được bố trí nội thất (sofa, bàn làm việc...) thiết kế và sản xuất riêng theo yêu cầu. Bên cạnh những tiện ích quen thuộc, Signature by M Village còn mang lại những điểm nhấn riêng, chứng minh độ tỉ mỉ, chăm chút trải nghiệm lưu trú như bidet, bồn tắm, thảm chống trơn trượt, bình cà phê phong cách French Press... Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu để chọn phòng có tầm nhìn thành phố hiện đại hoặc mảng xanh thoáng rộng.

Bước ra khỏi không gian riêng, bạn luôn có thể tận hưởng những khoảnh khắc chăm sóc thân-tâm đáng giá tại khu hồ bơi, xông hơi, phòng gym, yoga… ngay trong khuôn viên Signature by M Village Thợ Nhuộm. Bên cạnh đó, M Village còn cung cấp những không gian công năng đa dạng như cafe để tiếp khách, vừa làm việc vừa thưởng thức hạt cà phê đặc sản, khu vực coworking được bố trí không gian tách biệt, ưu tiên yên tĩnh, quầy buffet và nhà hàng luôn sẵn sàng phục vụ.

Sở hữu ngôn ngữ thiết kế bắt nguồn bằng cảm hứng từ phường nghề nhuộm vải, Signature by M Village Thợ Nhuộm hứa hẹn là điểm khởi đầu tuyệt hảo cho chuỗi trải nghiệm bản địa, khám phá sự độc đáo của Thăng Long - Hà Nội dành cho khách lưu trú.

Signature by M Village Thợ Nhuộm

84 Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Be More Together at M Village

Đặt phòng tại: https://mvillage.vn/chi-nhanh/signature-by-m-village-tho-nhuom

TP.HCM: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm

Công ty Cổ phần M Village

Địa chỉ: 14 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 3311

Email: booking@mvillage.vn