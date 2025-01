Bộ phim tình cảm, lãng mạn Motel California đã lên sóng đến tuần thứ 2 và chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về tỷ suất người xem. Cụ thể rating tập 3, lên sóng tối ngày 17/1 ghi nhận con số lên tới 5,2%, tăng gấp 138% so với thành tích của tập 2, lên sóng tuần trước. Vậy là chỉ sau 1 tuần với hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ và vô số lời khen trên các nền tảng MXH, truyền thông xứ Hàn, Motel California đang ghi nhận những dấu hiệu rất tích cực trên đường đua rating phim cuối tuần.

Trong tập thứ 3 của bộ phim, nữ chính Kang Hee (Lee Se Young) và nam chính Yeon Soo (Na In Woo) càng ngày càng có nhiều rào cản, hiểu lầm. Yeon Soo thậm chí đã từng định cầu hôn Kang Hee nhưng lại bị sốc khi cô xuất hiện tại điểm hẹn với một người đàn ông khác. Thực chất đó chỉ là bạn trai giả của cô, cô nhờ người này giúp đỡ để qua mặt bố mình. Kang Hee chỉ không ngờ trong lúc mình đang đi cùng bạn trai giả thì lại đụng mặt người mà cô yêu. Sau đó ít lâu, mối tình đầu giữa họ đã thực sự chấm dứt trong nước mắt, Kang Hee không có lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy Yeon Soo ra xa.

Kang Hee hiện tại đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, chủ một công ty thiết kế nội thất. Trong khi đó, Yeon Soo vẫn còn theo dõi mối tình đầu. Hai người hoàn toàn chưa hề quên nhau. Những sự kết nối trở lại làm dấy lên sự tò mò về việc sắp tới, cặp chính sẽ giải quyết những khúc mắc trong quá khứ ra sao và bắt đầu lại một mối quan hệ nghiêm túc thế nào.

Nếu ở tập đầu, sự chú ý của khán giả hướng về phía nữ chính Lee Se Young bởi nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là mái tóc và đôi mắt sáng màu, rất phù hợp với thiết lập nhân vật - một con lai, thì càng ở những diễn biến sau, nam chính Na In Woo càng được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt giao diễn của Na In Woo trong vai Yeon Soo là một chủ đề cực hot trên các nền tảng MXH Hàn.

Cụ thể, trong phim, anh đảm nhận 2 giai đoạn của Yeon Soo, khi nặng tới 120kg và khi đã giảm cân. Màn lột xác trước và sau khi giảm cân của nhân vật khiến khán giả thực sự choáng. Không ít người khen ngợi màn hóa thân này của nam diễn viên, đặc biệt nhiều người còn cho rằng giao diện của Na In Woo đỉnh hơn cả Yeon Soo trong tác phẩm gốc.

Motel California được chuyển thể từ tác phẩm ăn khách Home, Bitter Home của tác giả Shim Yoon Seo. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Ji Kang Hee, do Lee Se Young thủ vai, một cô gái lớn lên trong một nhà nghỉ do cha cô quản lý. Sau khi rời quê hương để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế nội thất, Kang Hee trở lại sau 12 năm và gặp lại Cheon Yeon Soo, người bạn thuở nhỏ và cũng là mối tình đầu của cô, do Na In Woo đảm nhiệm. Sự trở về này không chỉ đánh thức những kỷ niệm đẹp mà còn mở ra những vết thương cũ cần được chữa lành.

