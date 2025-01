Làng giải trí Hàn Quốc luôn nổi tiếng với sự khắc nghiệt. Có những ngôi sao từng khuynh đảo màn ảnh, độ phủ sóng lan ra toàn châu Á. Thế nhưng theo thời gian, không phải ai cũng duy trì được sức nóng của mình. Trong số đó, có 3 ngôi sao hạng A đang khiến khán giả phải đặt ra câu hỏi rằng phải chăng họ đã hết thời.

Song Joong Ki

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Song Joong Ki. Từng là nam thần hàng đầu Hàn Quốc, thế nhưng trong 2 năm gần đây, sự nghiệp của mỹ nam sinh năm 1985 đang trở nên lao đao hơn bao giờ hết. Kể từ sau thành công rực rỡ với Cậu út nhà tài phiệt, Song Joong Ki liên tiếp gặp phải những thất bại cay đắng.

Song Joong Ki tham gia 3 bộ phim điện ảnh bao gồm Đường cùng, Tên tôi là Loh Kiwan và mới nhất là Bogota: City of the lost. Nam tài tử nỗ lực thoát khỏi hình tượng quen thuộc, thế nhưng các tác phẩm của anh đều không được khán giả đón nhận.

Song Joong Ki khóc vì Bogota: City of the lost ế vé, thế nhưng giọt nước mắt của anh chỉ đổi lại được những lời mỉa mai từ netizen.

Quan trọng hơn, Song Joong Ki hiện tại không nhận được tình cảm của công chúng vì những ồn ào liên quan tới chuyện ly hôn Song Hye Kyo trong quá khứ. Bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện này là khi Song Joong Ki rơi nước mắt vì "Bogota: City of the lost" ế vé, rất nhiều khán giả đã lên tiếng chỉ trích, mỉa mai anh. Họ cho rằng Song Joong Ki đang tìm kiếm lòng thương hại của người xem, muốn dựa vào đó để kiếm vé.

Joo Won

Tiếp theo, chúng ta có Joo Won. Anh từng là nam thần hàng đầu màn ảnh với loạt phim truyền hình quốc dân như Vua bánh mì, Quý tử nhà nông, Cô dâu mặt nạ, Bác sĩ nhân ái và Thiên tài lang băm. Dẫu vậy kể từ năm 2015 đến nay, những người hâm mộ Joo Won đã phải chứng kiến sự tụt dốc đáng tiếc của anh chàng.

"Tiệm chụp ảnh ma quái" của Joo Won và Kwon Nara ghi nhận rating chỉ 2% mà thôi.

10 năm qua, Joo Won không có tác phẩm nào đạt được thành công lớn. Trái lại, những bộ phim anh đóng chính luôn rơi vào tình cảnh rating ảm đạm. Dự án gần đây nhất mà Joo Won tham gia là Tiệm chụp ảnh ma quái thậm chí chỉ đạt rating 2%.

Ở địa hạt điện ảnh, Joo Won hiện có phim Hỏa thần đang chiếu. Dù quy tụ dàn sao chất lượng nhưng tác phẩm này chỉ đạt doanh thu khoảng 22.6 triệu USD mà thôi. Con số này kém hơn nhiều so với những bộ phim bom tấn ra mắt trong khoảng thời gian hơn 1 năm qua như Exhuma (93.9 triệu USD), Vây hãm: Kẻ trừng phạt (83.7 triệu USD), 12.12: The day (97 triệu USD),...

Hỏa thần của Joo Won không phải cái tên được đông đảo khán giả đón nhận.

Cho những ai chưa biết, Hỏa thần hiện cũng đang được chiếu tại rạp Việt. Dẫu vậy, phim không được khán giả đón nhận quá nồng nhiệt. Bằng chứng là việc tác phẩm này chỉ đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày 17/1.

Lee Min Ho

Những ngày này, Lee Min Ho đang trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Lý do là bởi bộ phim When the stars gossip do anh và Gong Hyo Jin đóng chính dù được đầu tư tới 34 triệu USD, sở hữu dàn sao thượng hạng nhưng lại rơi vào cảnh thất bại ê chề.

Có 2 ngôi sao hạng A là Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính, thế nhưng When the stars gossip lại rơi vào cảnh thất bại ê chề.

Thực tế, đây không phải là thất bại duy nhất của Lee Min Ho trong những năm gần đây. Năm 2020, bộ phim Quân vương bất diệt do anh và Kim Go Eun đóng chính gây thất vọng với rating chỉ 7.7% mà thôi. Tác phẩm này mở màn ấn tượng khi đạt rating 11.6% và có tới 2.453 triệu khán giả theo dõi qua truyền hình ở tập 2. Dẫu vậy, đây cũng là mức đỉnh của Quân vương bất diệt khi mà về sau, những con số thống kê ngày càng giảm, phản ánh việc khán giả dần rời bỏ bộ phim.

Đến năm 2022, Lee Min Ho nhận nhiều kỳ vọng với Pachinko, tác phẩm đầu tiên anh phải tham gia casting kể từ sau khi vươn lên hàng ngũ sao hạng A nhờ Vườn sao băng. Pachinko được giới chuyên môn đánh giá cao, có thành tích ổn tại thị trường châu Âu nhưng ở thị trường châu Á, nó lại không tạo được nhiều tiếng vang. Phần 2 của phim lên sóng hồi năm ngoái cũng ở tình cảnh tương tự. Lần gần nhất mà Lee Min Ho có một bộ phim đạt rating 2 chữ số, thực sự tạo nên cơn sốt đã là câu chuyện từ 9 năm trước, khi anh cùng Jun Ji Hyun nên duyên ở Huyền thoại biển xanh.

Pachinko được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng tại thị trường châu Á, phim không tạo được tiếng vang lớn.

Quả thực là hiện tại, Lee Min Ho đang trải qua quãng thời gian không như ý. Thế nhưng kể cả như vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định mỹ nam 37 tuổi đã hết thời. Dù khả năng When the stars gossip có thể xoay chuyển tình thế khá mong manh, thế nhưng Lee Min Ho vẫn hoàn toàn có thể có một cú lội ngược dòng ấn tượng trong năm 2025 với bom tấn điện ảnh Toàn trí độc giả.

Toàn trí độc giả hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể càn quét phòng vé. Phim có nội dung mới mẻ, hấp dẫn cùng dàn cast cực kỳ khủng. Ngoài Lee Min Ho, dự án này còn có sự tham gia của Ahn Hyo Seop, Jisoo (BLACKPINK), Nana và mỹ nhân "When the phone rings" Chae Soo Bin,...