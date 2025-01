Nóng: Song Joong Ki bật khóc giữa chốn đông người

Song Joong Ki luôn được công nhận là một trong những ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn ngữ. Thế nhưng kể từ sau thành công rực rỡ với Cậu út nhà tài phiệt, anh liên tiếp gặp phải những thất bại trên màn ảnh.

Mới đây nhất, bộ phim Bogota: City of the Lost tiếp tục rơi vào cảnh ê chề. Phim không thu hút khán giả ra rạp, đứng trước nguy cơ rơi vào cảnh lỗ vốn dù quy tụ dàn cast nổi tiếng. Trên mạng xã hội, netizen đang lan truyền khoảnh khắc Song Joong Ki rơi nước mắt trước hiện trạng khó khăn mà "Bogota: City of the Lost" phải đối diện. Thậm chí, chủ đề này còn lên cả hot search Weibo.

Đáng chú ý, lần này anh không nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Trái lại, không ít người còn mỉa mai, cho rằng Song Joong Ki đang cố lấy lòng thương từ công chúng. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý của Cnet:

- Đây là khởi đầu của việc đóng vai nạn nhân nhằm giành lấy sự cảm thông.

- "Diễn viên thật sự vất vả", sao anh không thử đóng vai nạn nhân một lần nữa đi? Dù có vất vả đến đâu, anh vẫn có thể mua được xe sang và biệt thự. Người bình thường chỉ có thể tức giận khi khó khăn. Nếu doanh thu phòng vé không tốt, hãy tự tìm lý do. Có phải vì kịch bản quá tệ không? Có phải vì diễn xuất không tốt không? Khóc đi, phúc lành của năm mới đều mất hết vì anh khóc.

- Ly hôn là điều đáng tiếc, sinh con là điều đáng tiếc, phim thất bại là điều đáng tiếc! Tất cả là lỗi của người khác.

- Harbin, một bộ phim cùng cấp độ như "Bogota: City of the Lost" thu hút hơn 4 triệu lượt ra rạp. Tôi từng đọc được ở đâu đó bộ phim xếp ở vị trí thứ hai cũng có hơn 3 triệu lượt vé bán ra. Vì thế, hãy tìm lý do trong chính bộ phim.

- Diễn viên Song, hãy cải thiện khả năng diễn xuất.

- Sau khi ly hôn, có vẻ như không có tin tốt nào.