Nỗi ê chề của Lee Min Ho

Bộ phim When the Stars Gossip (Hỏi Các Vì Sao) của Lee Min Ho vốn được xếp vào hàng bom tấn của năm 2025 khi nó được đầu tư với vốn kinh phí lên tới 50 tỷ won, do hai ông lớn là tvN và Netflix hợp tác sản xuất, phát hành. Thế nhưng từ khi lên sóng tập đầu đến nay, phim toàn chỉ nhận về những ý kiến chê bai trái chiều với những thành tích vô cùng ảm đảm.

Dù có sự góp mặt của 2 cái tên đình đám là Lee Min Ho và "người chưa từng thất bại trên cuộc chiến rating" Gong Hyo Jin nhưng Hỏi Các Vì Sao lại chỉ ra mắt với rating khá thấp là 3,324%. Con số này thấp hơn rating mở màn của tất cả những phim cuối tuần lên sóng trên kênh tvN giai đoạn năm 2024, đã thế đây còn là phim mở bát 2025 của nhà đài, báo hiệu tín hiệu không mấy tốt đẹp cho tvN trong năm mới. Sự khủng hoảng nối dài khi ở tuần thứ 2 lên sóng, rating tụt xuống mức 2,237%, một con số thấp không tưởng với phim giờ vàng của đài tvN thời gian gần đây. Với thành tích bết bát này, Hỏi Các Vì Sao cũng trở thành phim cuối tuần có rating thấp nhất những ngày đầu tháng 1 tại Hàn Quốc,

Rating thấp thôi chưa đủ, ngay cả trên nền tảng trực tuyến thì Hỏi Các Vì Sao cũng không được quan tâm. Phim phát hành trên Netflix tại 56 quốc gia, vùng lãnh thổ nhưng tính đến ngày 11/1 thì nó chỉ lọt vào top 10 tại 22 quốc gia và dĩ nhiên là không lọt top 1 tại bất cứ đâu. Ở Việt Nam, phim hiện đứng vị trí thứ 2 trên BXH chương trình truyền hình, đây cũng là vị trí cao nhất mà Hỏi Các Vì Sao đạt được tại tất cả 56 quốc gia có bản quyền phát sóng.

Nhìn vào sự thất bại của phim với những chỉ trích mà nó nhận về suốt 1 tuần qua liên quan đến kịch bản, các chi tiết, lời thoại, khán giả phải đặt dấu hỏi lớn vào sự lựa chọn, đầu tư của nhà đài. Cái tên Lee Min Ho cũng đang bị dư luận, truyền thông quan tâm nhiều nhất. Vốn dĩ một vài năm trở lại đây, những sự trở lại của Lee Min Ho dù không tới nỗi thất bại nhưng lại không tạo ra sự bùng nổ xứng tầm với tên tuổi của anh. Hỏi Các Vì Sao thì thậm chí còn đang trên đà thất bại và khán giả không còn dám đặt quá nhiều niềm tin vào việc phim đã thể lội ngược dòng trong thời gian tới.

Nhiều bình luận mỉa mai cá nhân Lee Min Ho, người tưởng chừng có thể "gánh" danh tiếng cho phim nhưng kết quả là không hề. Đặc biệt từ khóa "Lee Min Ho là ngoại lệ của Gong Hyo Jin" cũng đang là chủ đề được quan tâm. Bởi lẽ Gong Hyo Jin gần như chưa từng thất bại trên đường đua rating. Cô thậm chí còn từng trêu bạn diễn nam của mình rằng đã chuẩn bị cho sự đổi đời chưa (ý chỉ việc đóng phim với cô sẽ đổi đời) nhưng lần này, màn hợp tác với Lee Min Ho lại mang về kết quả chẳng mấy khả quan và sau 3 tập thì chưa có màn đổi đời nào cả. Và dĩ nhiên từ khóa "ngoại lệ" được đề cập tới ở trên mang ý nghĩa không mấy tốt đẹp để nói về Lee Min Ho.

