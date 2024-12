Sự hào nhoáng giả dối của Lee Min Ho

Lee Min Ho thời gian gần đây đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi anh đang trong quá trình tích cực tham gia các hoạt động nhằm quảng bá cho dự án mới When the Stars Gossip sẽ lên sóng vào đầu năm sau. Mới đây nhất, ngày 25/12, anh cũng góp mặt với tư cách khách mời trong tập thứ 274 của chương trình giải trí You Quiz on the Block trên kênh tvN. Tại đây, nam diễn viên hạng A có những chia sẻ về hành trình làm nghề của mình. Đặc biệt những chia sẻ về thời điểm đóng Vườn Sao Băng, rằng anh không hề hào nhoáng như chàng thiếu gia trên phim, khiến khán giả xúc động.

Sau 15 năm, lần đầu Lee Min Ho tham gia một chương trình tạp kỹ

Đầu tiên, Lee Min Ho đã đề cập đến một vụ tai nạn xe hơi mà anh ấy đã trải qua khi còn là một tân binh 20 tuổi. Lee Min Ho thời điểm đó mới ra mắt thành công với một bộ phim truyền hình thì đã đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đi du lịch với nam diễn viên Jung Il Woo, người bạn thân thiết từ thời đi học. Jung Il Woo đã được xuất viện sau 4 tháng và có bom tấn để đời - Gia Đình Là Số 1. Trong khi đó, Lee Min Ho phải nằm viện và sự nghiệp gián đoạn mất gần 1 năm.

Lee Min Ho và Jung Il Woo thời trẻ

Sở dĩ Lee Min Ho nhắc lại vụ tai nạn này là vì sau khi bình phục và xuất viện cũng là lúc anh tìm thấy Vườn Sao Băng - vị cứu tinh cho sự nghiệp vừa mới chớm nở đã bị trì trệ của anh. Lee Min Ho chia sẻ Vườn Sao Băng giống như một món quà dành cho anh sau khi xuất viện. Anh đã vượt qua tỷ lệ cạnh tranh là 300/1 để được chọn vào vai Goo Jun Pyo: "Đó là lúc tôi nghĩ điều này phải được thực hiện và lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng." Lee Min Ho tâm huyết và khao khát có được vai diễn này tới độ anh đã xuất hiện tại buổi thử vai với mái tóc xoăn và khiến ekip rất sốc vì anh là người duy nhất trong số các diễn viên năm đó uốn tóc như nhân vật ngay từ khi casting.

Lee Min Ho để tóc xoăn ngay từ khi tham gia thử vai

Lee Min Ho nói rằng việc uốn tóc "là biểu tượng của sự tuyệt vọng đối với tôi", khá khó khăn khi anh quyết định để mái tóc "nhìn không ngầu" đó và anh buộc phải làm vậy để có được vai diễn. Lý do không chỉ bởi vụ tai nạn làm gián đoạn sự nghiệp mà còn bởi thời điểm đó, chàng tân binh đang có cuộc sống rất khó khăn.

Tại You Quiz anh chia sẻ tình hình thực tế thời điểm đó khác hoàn toàn với hoàn cảnh của Gu Jun Pyo - một chaebol giàu từ trong trứng nước. "Đó là thời điểm tình hình rất tồi tệ. Gia đình tôi phải sống xa nhau, mẹ cố gắng để lo mọi việc." Sự giàu có, hào nhoáng của Gu Jun Pyo là điều mà Lee Min Ho hoàn toàn không có, anh phải học để trở nên sang trọng và thậm chí là rèn luyện cả sự hống hách. Thực tế thời điểm phim lên sóng và đến mãi sau này, khán giả vẫn nghĩ Lee Min Ho là một "tài phiệt hàng real", giàu có như trên phim. Hóa ra sự hào nhoáng mà khán giả thấy lại chỉ là "giả dối".

Lee Min Ho cũng chia sẻ thêm về buổi thử vai Vườn Sao Băng: "Lúc đó tôi đã tuyệt vọng. Khi đạo diễn nói được rồi sau một hoặc hai lần tôi thể hiện, tôi đã đi vào một góc và khóc. Tôi nghĩ, mình có thể làm tốt hơn nếu đạo diễn cho thêm cơ hội, nên tôi đã khóc một mình mà không ai để ý." Lee Min Ho không thể ngờ sau đó mình lại được nhận vai và thậm chí còn biến Gu Jun Pyo trở thành một "hội chứng" gây sốt cả châu Á.

Mặt khác, Lee Min Ho sẽ chính thức tái xuất màn ảnh với When the Stars Gossip vào đầu tháng 1/2025. Đây được xếp vào hàng bom tấn truyền hình Hàn khi có kinh phí đầu tư lên tới 50 tỷ won và quy tụ ekip cực khủng. Trong phim, Lee Min Ho vào vai Gong Ryong, một bác sĩ đầy trách nhiệm, đồng thời là con rể tương lai của tập đoàn tài phiệt MZ. Gong Ryong bắt đầu cuộc phiêu lưu vào vũ trụ - chuyến đi được đặt trước với mức phí khổng lồ - vài ngày trước đám cưới. Mặc dù chuyến đi của anh có vẻ vô tư, nhưng ẩn chứa nhiều điều bí mật.

Nguồn ảnh: tvN