Khán giả đòi bỏ xem phim có Lee Min Ho

Bộ phim truyền hình mới When the stars gossip của Lee Min Ho gần đây đã bị chỉ trích vì những câu thoại kỳ thị phụ nữ trong tập đầu tiên. Trên diễn đàn trực tuyến, khán giả thảo luận về những câu thoại của Gong Ryong, nhân vật do Lee Min Ho thủ vai chính.

Trong phim, Gong Ryong là bác sĩ sản phụ khoa với nhiệm vụ mang mẫu vật liên quan đến những vấn đề nan giải của nhân loại như sa sút trí tuệ, vô sinh và các bệnh nan y ra ngoài không gian.

Trong đoạn mở đầu, một số câu thoại của nhân vật này đã gây ra phản ứng dữ dội: "Tôi đã theo học các lớp tư thục sau giờ học, đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi CSAT, học trường y, sau đó nhìn thấy tử cung phụ nữ hàng ngày và đỡ đẻ mỗi ngày". Cư dân mạng chỉ trích kịch bản này lỗi thời vì có nội dung kỳ thị phụ nữ.

Lời thoại của Gong Ryong - nhân vật do Lee Min Ho đóng chính, gây tranh cãi dữ dội.

Ở phân đoạn khác, Gong Ryong mô tả mẹ và các dì của mình, những người làm việc tại quán bar và nuôi nấng anh: "Tử cung của mẹ tôi và các dì giống như rượu nhưng lại thoải mái và ấm áp. Ngực của các dì đẫm thuốc lá nhưng lại rất to và an toàn”.

Những câu thoại này đi kèm với cảnh sinh nở tại bệnh viện, được nhiều khán giả mô tả là "không phù hợp", "lỗi thời" và "gây khó chịu".

Tiếp đó là cảnh Gong Ryong đánh nhau với những người đàn ông đến quán bar và yêu cầu những người này trả tiền, không phải để giải quyết các vấn đề liên quan đến mại dâm bất hợp pháp: "Các anh phải trả tiền nếu các anh quan hệ với những cô gái xinh đẹp".

Khán giả sốc khi nghe những câu thoại này từ nhân vật do Lee Min Ho đóng chính: “Tôi thực sự sốc khi xem cảnh này. Có phải tác giả là đàn ông không?”, "Tác giả là phụ nữ và cô ấy nổi tiếng. Tại sao cô ấy lại viết như thế này?", "Bây giờ là năm 2025 và mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả”, "Lời thoại thật tệ. Tôi ngừng xem vì cảm thấy không thoải mái”, "Hoàn cảnh của nam chính thật vô lý. Ba người phụ nữ thậm chí không phải mẹ ruột của anh ta làm việc tại quán bar, và anh ta đòi họ đóng học phí, đánh một người đàn ông mà họ uống rượu cùng, và lấy tiền của anh ta”…

Lee Min Ho hóa thân thành bác sĩ phụ khoa, được trả tiền bay vào vũ trụ.

When the stars gossip là tác phẩm do Park Shin Woo làm đạo diễn và Seo Sook Hyang viết kịch bản. Nữ biên kịch từng chấp bút, làm nên thành công với các bộ phim Muôn kiểu ghen tuông, Hương vị tình yêu.

Trong tập 1, When the stars gossip gây chú ý vì cốt truyện mới lạ, Lee Min Ho có cảnh nóng bạo với bạn diễn. Tác phẩm đạt rating 3,3 %, đứng đầu trong khung giờ phát sóng trên tất cả kênh truyền hình cáp.