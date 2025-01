Ngày 07/01, Netflix đã trình làng đoạn trailer nhá hàng của dự án truyền hình y khoa The Trauma Code Heroes on Call. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ khi đây tiếp tục là dự án có sự góp mặt của nam diễn viên Joo Ji Hoon - người vừa có 2 tác phẩm vừa hạ màn gần đây là Love Your Enemy là Light Shop. Netizen không khỏi trầm trồ bởi tần suất làm việc dày đặc của nam diễn viên khi trong vòng 3 tháng, Joo Ji Hoon đã cho ra mắt 3 tác phẩm truyền hình trên 3 nền tảng khác nhau gồm Disney+, tvN và mới nhất là Netflix. Song, dù phải "chạy show" liên tục nhưng diễn xuất của mỹ nam 8x không hề có dấu hiệu thụt lùi, anh vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ bởi những màn nhập vai cực đỉnh.

Joo Ji Hoon lại sắp tái xuất trong The Trauma Code Heroes on Call

Vào ngày 23/11, Love Your Enemy đánh dấu màn trở lại của nam tài tử dòng phim lãng mạn sau gần 2 thập kỷ. Bộ phim khắc họa câu chuyện tình yêu nhiều thăng trầm của cặp đôi Seok Ji Won (Joo Ji Hoon) và Yoon Ji Won (Jung Yu Mi) - hai người sinh cùng ngày, cùng tên và có gia đình là kẻ thù của nhau qua nhiều thế hệ. Khán giả liên tục phải cười ngất bởi những pha "tấu hình", tạo hình "bẹo dạng bẹo dạng" của Joo Ji Hoon khi mâu thuẫn với tình đầu của mình.

Trong khi đó, Light Shop - bộ phim tâm lý - kinh dị ra mắt vào 04/12. Tác phẩm giúp nam diễn viên sử dụng nhan sắc đúng cách với thần thái cực ngầu, bí ẩn. Light Shop kể về câu chuyện của một cửa hàng đèn độc đáo thắp sáng một con hẻm tối tăm và thu hút những vị khách bí ẩn. Bộ phim dựa trên một webtoon của họa sĩ Kang Full. Joo Ji Hoon vào vai Won Young - chủ một cửa hàng đèn chiếu sáng 24/7 không bao giờ đóng cửa. Nhân vật này không chỉ giao tiếp mà còn phải thay khách hàng giải quyết những yêu cầu oái oăm của họ. Nam tài tử nhận được cơn mưa lời khen bởi giọng nói trầm ấm, khí chất mạnh mẽ cùng visual không góc chết trong mỗi khung hình.

Trong bộ phim sắp tới The Trauma Code Heroes on Call, Joo Ji Hoon tiếp tục chiêu đãi người xem những thước phim cực mãn nhãn về khả năng diễn xuất "bậc thầy" của mình. "Thái tử Kbiz" vào vai Baek Kang Hyuk - một bác sĩ khoa chấn thương với đôi tay và bộ óc thiên tài, tính cách bộc trực, mạnh mẽ không ngại "chạm" bất kỳ ai để cứu bệnh nhân. Bộ phim khám phá những căng thẳng giữa việc cứu sống bệnh nhân và áp lực tài chính mà bệnh viện phải đối mặt.

Đồng thời, đây còn bộ phim y khoa đầu tiên do Netflix đầu tư và sản xuất. Thông qua trailer, người xem cũng phần nào cảm nhận được bầu không khí căng thẳng khi các tai nạn liên hoàn, thảm hoạ cháy nổ và có cả sự xuất hiện của máy bay trực thăng. Các cảnh quay đều cho thấy sự hoành tránh, chỉn chu phối hợp hoàn hảo cùng diễn xuất thăng hoa của Joo Ji Hoon. Điều này càng khiến netizen kỳ vọng vào siêu phẩm sắp ra mắt.

The Trauma Code Heroes on Call gồm 8 tập và sẽ lên sóng vào ngày 24/01 trên nền tảng Netflix.