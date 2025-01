Vừa lên sóng tập đầu tiên vào ngày 06/01, The Queen Who Crowns đã khiến người xem “sốc nặng” khi chỉ với 10 phút mở màn, bộ phim đã chiêu đãi người xem những thước phim “giường chiếu” bỏng mắt của bộ đôi diễn viên Cha Joo Young và Lee Hyun Woo.

The Queen Who Crowns vừa mở màn đã gây sốc vì cảnh nóng "nặng đô"

Trong phim, cả hai vào vai hoàng hậu Wongyeong và chúa thượng Lee Bang Wo. Sau khi giết hại huynh đệ ruột thịt, lễ đăng quang hoành tráng của hoàng hậu Won Kyung (Cha Joo Young) bên cạnh vua Lee Bang Won (Lee Hyun Wook) đã diễn ra. Cả hai đã cùng nhau nhảy một điệu múa trước bá quan quần thần, và nhớ về những ngày tháng sát cánh cùng nhau bình định thiên hạ và vượt qua cuộc nổi loạn trong triều. Trong đêm định mệnh, Won Kyung và Lee Bang Wo đã bỏ qua tất cả các lễ nghi trong triều và trải qua đêm động phòng cuồng nhiệt, mặc cho văng vẳng bên tai là lời ngăn cản của nô tỳ.

Điều đáng nói là cảnh quay này dài hơn 2 phút và được đặc tả khá trần trụi. Thậm chí, nữ chính Cha Joo Young còn lăn xả hết mình đến mức bán khoả thân trên sóng truyền hình. Dù đã biết phim được gắn mác 19+ sẽ có những phân cảnh “người lớn”, song việc nó đến quá sớm và nữ chính "chơi tất tay” khiến người xem không khỏi giật mình. Nhiều ý kiến chỉ trích cảnh quay này lộ liễu và nóng bỏng quá mức cần thiết, song vẫn có khán giả bênh vực rằng nó phù hợp với tính chất của một bộ phim đã được gắn mắc 19+.

Khán giả ngỡ ngàng vì cảnh nóng gây sốc của bộ phim: - Phim Hàn Quốc dạo này đúng là không gì là không dám làm. Cảnh nóng quá mức điên rồ. - Cha Joo Young lại gây sốc vì mấy cảnh hở bạo, nhưng diễn xuất bộ này đúng là nổi da gà. - Thần thái và ánh mắt của Cha Joo Young trong cảnh này đúng là khiến người ta chìm đắm. - Xem mà đỏ cả mặt. Cảnh bán khoả thân là thật đúng không?

Vì cảnh này quá bạo liệt và tránh gây tranh cãi, NSX đã quyết định chia làm hai phiên bản khác nhau. Trên nền tảng OTT TVING, phim được xếp hạng 19+. Trong khi đó, trên tvN, phim được phát sóng cho những người từ 15 tuổi trở lên và những cảnh nóng này sẽ được chỉnh sửa phù hợp với giới hạn độ tuổi.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Cha Joo Young khiến người xem ngỡ ngàng vì hở bạo. Trước đây, khi vào vai nữ tiếp viên hàng không Choi Hye Jeong trong The Glory - Cha Joo Young cũng từng gây xôn xao với bán nude táo bạo. Tuy nhiên, thời điểm đó, NSX đã lên tiếng cảnh quay này là nhờ vào diễn viên đóng thế và công nghệ cắt ghép.

Cha Joo Young từng có nhiều phân cảnh gợi cảm, táo bạo trong The Glory

Nói thêm về The Queen Who Crowns, đây là bộ phim dựa trên cuộc đời của Hoàng hậu Wongyeong, vợ của Taejong Lee Bang Won, vị vua thứ ba của triều đại Joseon. Với vai trò then chốt, cô đã hỗ trợ chồng mình, Lee Bang Won, trở thành vua thứ ba trong triều đại và cùng anh xây dựng nền tảng quyền lực cho hoàng tộc. Tuy nhiên, cô phải đối mặt với không ít gian truân khi phi tần Yeongsil liên tục có những âm mưu hãm hại, đe dọa đến vị trí của cô trong hậu cung.