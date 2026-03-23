Sĩ tử 2k11 ở Hà Nội lo lắng vì điểm thi thử thấp trước kỳ thi lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học: "Giấc mơ dần biến mất"

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ lâu đã được xem là một trong những “cửa ải” áp lực nhất đối với học sinh, đặc biệt tại Hà Nội - nơi tỉ lệ cạnh tranh vào trường công lập luôn ở mức cao. Không chỉ là một kỳ thi, đây còn là cột mốc quan trọng quyết định môi trường học tập trong 3 năm tiếp theo, ảnh hưởng trực tiếp định hướng tương lai của các em, khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Trong giai đoạn nước rút, khi lịch thi ngày càng cận kề, bất kỳ kết quả thi thử nào không như mong muốn cũng có thể trở thành “cú sốc tâm lý” đối với sĩ tử. Mới đây, một học sinh 2k11 đã đăng tải bài viết bày tỏ sự lo lắng về điểm thi thử của mình.

Theo đó, học sinh này chia sẻ: “Em thật sự khóc cạn nước mắt mất ạ… còn 2 tháng nữa thi vào 10 rồi mà điểm thi thử thấp không chấp nhận được… khiến giấc mơ vào 10 dần biến mất rồi…”. Theo chia sẻ, trong lần thi thử gần nhất tại một trường ở Cầu Giấy, học sinh này đạt mức điểm: Toán 6,75; Ngữ văn 5,5; Tiếng Anh 4,5. Với áp lực cạnh tranh cao, kết quả này khiến em cảm thấy hụt hẫng và mất phương hướng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một trong những “cửa ải” áp lực nhất đối với học sinh, đặc biệt tại Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Bài đăng nhận được khá nhiều sự đồng cảm từ các phụ huynh và những người từng trải qua kỳ thi vào lớp 10. Nhiều bình luận không chỉ trấn an mà còn đưa ra góc nhìn thực tế, giúp “gỡ rối” tâm lý cho học sinh.

Một phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm: “Đừng lo con ơi. Con cô năm ngoái thi thử được có 14 điểm thôi, vậy mà thi thật lên tận 26,5. Quan trọng là giữ tinh thần và học chắc kiến thức”. Một ý kiến khác cho rằng giai đoạn này vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện: “Còn 2 tháng nữa là lên điểm được mà. Đề thi thử thường khó hơn, lại dễ mắc lỗi do tâm lý. Giai đoạn này luyện đề nhiều, tăng thêm 3+ điểm là hoàn toàn có thể”.

Không ít người từng là “người trong cuộc” cũng lên tiếng: “Hồi mình thi khảo sát toàn 5-6 điểm, có khi 4. Áp lực lắm, tưởng trượt rồi. Nhưng thi thật lại lên 7-8 hết. Đừng nhìn điểm hiện tại mà đánh giá bản thân”.

Thực tế, học sinh trong bài không phải trường hợp cá biệt, không ít sĩ tử rơi vào trạng thái “tụt mood” khi kết quả thi thử không phản ánh đúng năng lực. Nguyên nhân có thể đến từ tâm lý phòng thi, kỹ năng làm bài chưa ổn định hoặc đơn giản là chưa bước vào giai đoạn ôn tập hiệu quả nhất.

Đáng chú ý, khoảng thời gian 1-2 tháng trước kỳ thi chính là “giai đoạn vàng” để bứt tốc. Nếu có chiến lược học tập hợp lý như luyện đề theo dạng, sửa lỗi sai có hệ thống, tập trung vào phần kiến thức dễ mất điểm, học sinh hoàn toàn có thể cải thiện đáng kể kết quả.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng được nhiều phụ huynh nhấn mạnh. Việc quá áp lực vì điểm số có thể khiến học sinh mất tự tin, dẫn đến hiệu quả học tập giảm sút. Ngược lại, giữ được sự bình tĩnh và tin vào khả năng của bản thân lại là “chìa khóa” quan trọng trong giai đoạn này.

Kỳ thi vào lớp 10 luôn là một hành trình nhiều áp lực, nhưng cũng là cơ hội để mỗi học sinh rèn luyện bản lĩnh và khả năng vượt qua giới hạn của chính mình. Điểm thi thử, dù quan trọng, vẫn chỉ là một “thước đo tạm thời”, không phải kết quả cuối cùng.

Thay vì để những con số khiến mình chùn bước, điều cần thiết lúc này là nhìn nhận lại điểm yếu, điều chỉnh cách học và kiên trì với mục tiêu đã đặt ra. Bởi trong rất nhiều trường hợp, chính những học sinh từng hoang mang nhất ở giai đoạn này lại là những người bứt phá mạnh mẽ nhất khi bước vào kỳ thi thật.