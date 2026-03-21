7 bảo bối Doraemon nhiều người đang dùng mỗi ngày mà không nhận ra

Trong ký ức của nhiều thế hệ, Doraemon không chỉ là một bộ truyện tranh giải trí mà còn là cả một "kho ý tưởng tương lai" khiến ai cũng từng ao ước. Những bảo bối bước ra từ chiếc túi thần kỳ từng bị xem là viển vông, thậm chí... không tưởng.

Thế nhưng khi nhìn lại cuộc sống hiện đại, có một điều khá thú vị, đó là không ít thứ mà chúng ta đang dùng mỗi ngày lại có nguyên lý rất giống với các bảo bối trong truyện. Khác biệt duy nhất là chúng không "thần kỳ" đến mức chỉ cần bấm nút là xong, nhưng về bản chất, chúng đang làm điều tương tự.

Dưới đây là 4 bảo bối Doraemon mà nhiều người đã "sở hữu" ngoài đời thật, chỉ là không nhận ra.

1. Bánh mì chuyển ngữ → Công nghệ dịch thời gian thực

Trong truyện, chỉ cần ăn một miếng bánh mì chuyển ngữ, người dùng có thể hiểu ngay mọi ngôn ngữ. Đây từng là một trong những bảo bối khiến nhiều người ước ao nhất, đặc biệt là với học sinh.

Ngoài đời, "phiên bản thực tế" của nó chính là các công cụ dịch tự động. Những ứng dụng như Google Translate hay các thiết bị tai nghe thông minh hiện nay có thể dịch hội thoại gần như ngay lập tức. Thậm chí, một số tai nghe còn cho phép người dùng nghe trực tiếp bản dịch khi người khác đang nói.

Dù chưa thể "ăn vào là hiểu ngay" như trong truyện, nhưng khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế thực ra đã được rút ngắn đáng kể.

2. Cánh cửa thần kỳ → Họp online & không gian ảo

Chiếc cánh cửa thần kỳ cho phép đi đến bất cứ đâu chỉ trong vài giây. Đây là biểu tượng của việc "xóa bỏ khoảng cách" trong Doraemon.

Ngoài đời, con người chưa thể dịch chuyển vật lý tức thời, nhưng lại làm được điều tương tự về mặt kết nối. Các nền tảng họp trực tuyến, lớp học online hay thậm chí là không gian thực tế ảo đang giúp con người "xuất hiện" ở một nơi khác mà không cần di chuyển.

Một cuộc họp với người ở nửa kia Trái Đất giờ đây chỉ cần vài giây để kết nối. Xét ở một góc độ nào đó, cánh cửa thần kỳ đã tồn tại, chỉ là ở dạng kỹ thuật số.

3. Chong chóng tre → Thiết bị bay cá nhân & drone

Chong chóng tre là một trong những bảo bối mang tính biểu tượng nhất, cho phép con người bay lượn tự do trên không.

Ngoài đời, giấc mơ bay cá nhân không còn quá xa vời. Các thiết bị như drone, jetpack hay phương tiện bay cỡ nhỏ đang dần được phát triển. Một số mẫu jetpack đã cho phép con người bay trong thời gian ngắn, còn drone chở người cũng đang được thử nghiệm.

Dù chưa thể nhỏ gọn như một chiếc chong chóng gắn trên đầu, nhưng ý tưởng "mỗi người đều có thể bay" đang dần trở thành hiện thực.

4. Robot giúp việc → Trợ lý AI và thiết bị thông minh

Doraemon bản thân cũng là một "robot chăm sóc", luôn hỗ trợ Nobita trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày nay, robot và AI đã bắt đầu đảm nhận vai trò tương tự. Từ robot hút bụi, robot phục vụ cho đến các trợ lý ảo trên điện thoại, con người đang dần có những "người bạn công nghệ" giúp xử lý công việc thường ngày.

Thậm chí, nhiều hệ thống AI còn có thể trò chuyện, nhắc lịch, hỗ trợ học tập hay chăm sóc người cao tuổi - những điều từng chỉ xuất hiện trong truyện.

5. Đèn pin thu nhỏ → Công nghệ vi mạch & nano

Trong truyện, đèn pin thu nhỏ có thể làm mọi thứ bé lại, từ đồ vật đến con người. Ngoài đời, con người chưa thể "thu nhỏ vật lý" theo cách đó, nhưng lại đang làm điều tương tự ở cấp độ công nghệ.

Các thiết bị điện tử ngày nay ngày càng nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ hơn nhờ công nghệ vi mạch và nano. Một chiếc điện thoại nhỏ trong tay hiện có thể thay thế hàng loạt thiết bị cồng kềnh trước đây. Theo một cách nào đó, chúng ta không thu nhỏ thế giới, mà đang "nén" cả thế giới vào những vật nhỏ hơn.

6. Kính thực tế ảo → VR/AR

Trong Doraemon, các nhân vật có thể bước vào những thế giới giả lập để trải nghiệm như thật. Ý tưởng này gần như trùng khớp với công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) hiện nay.

Các thiết bị VR cho phép người dùng "đi" vào thế giới khác, từ chơi game, tham quan đến học tập. AR thì đưa các yếu tố ảo vào thế giới thật, khiến ranh giới giữa hai bên ngày càng mờ đi. Dù chưa hoàn toàn chân thực như trong truyện, nhưng trải nghiệm nhập vai đã không còn là điều xa lạ.

7. Máy chụp ảnh tương lai → AI dự đoán & chỉnh sửa hình ảnh

Một trong những bảo bối thú vị của Doraemon là những thiết bị có thể cho thấy hình ảnh trong tương lai hoặc thay đổi kết quả theo ý muốn.

Ngoài đời, AI đang làm điều khá tương tự. Các công nghệ xử lý hình ảnh hiện nay có thể dự đoán khuôn mặt khi già đi, mô phỏng ngoại hình trong tương lai hoặc chỉnh sửa ảnh theo nhiều kịch bản khác nhau. Một số ứng dụng còn có thể "dự đoán" xu hướng, hành vi dựa trên dữ liệu.

Tất nhiên, đây chưa phải là nhìn thấy tương lai thật sự, nhưng rõ ràng con người đang tiến gần hơn đến việc "hình dung trước" những điều chưa xảy ra.

Nhìn lại, có thể thấy những gì từng khiến Doraemon trở nên hấp dẫn không chỉ là sự hài hước hay tình bạn giữa các nhân vật, mà còn nằm ở khả năng "đi trước thời đại" trong trí tưởng tượng.

Dù các bảo bối ngoài đời chưa thể hoàn hảo như trong truyện, nhưng thực tế cho thấy ranh giới giữa viễn tưởng và hiện thực đang ngày càng mờ đi. Sau tất cả, điều thú vị nhất không phải là việc con người đã tạo ra được bao nhiêu "bảo bối", mà là chúng ta đang dần sống trong chính tương lai mà tuổi thơ từng mơ tới, chỉ là theo một cách ít "thần kỳ" hơn, nhưng lại rất thật.