Trong một buổi casting với hơn 3000 đối thủ, một chàng trai vô danh không nổi bật về thành tích, cũng chẳng có chống lưng quyền lực, đã trúng ngay vai chính bằng một cách không ai ngờ: trồng cây chuối giữa sân khấu. Cái tên được nhắc tới ở đây là minh tinh hạng A Lee Jun Ki.

Cụ thể, trong quá khứ, khi còn là một tân binh vô danh, Lee Jun Ki đã đi thử vai cho bộ phim The King and the Clown với vai một nghệ sĩ có dáng vẻ yêu kiều, nét đẹp phi giới tính, phải thể hiện các động tác nhào lộn, uốn dẻo. Thời điểm đó, trong 3000 người đến thử vai, Lee Jun Ki đã được chọn, không chỉ vì nét đẹp phi giới tính mà còn bởi anh biết trồng cây chuối - điều cần thiết cho nhân vật.

Chính Lee Jun Ki từng chia sẻ: "Tôi được chọn vào vai vì trồng cây chuối rất giỏi". Ngay cả đạo diễn - người đã chọn mỹ nam họ Lee vào The King and the Clown, cũng tiết lộ rằng Lee Jun Ki đã nhận được vai diễn chỉ với một động tác trồng cây chuối: "Anh ấy đã làm rất tốt với động tác trồng cây chuối mà chú hề Gong Gil phải thực hiện trong phim. Không ngoa khi nói rằng Lee Jun Ki trở thành anh ấy của ngày hôm nay vì anh ấy đã trồng cây chuối rất tốt". Vị đạo diễn này cũng tiết lộ khi đi casting dù có lộn ngược người nhưng Lee Jun Ki vẫn đẹp vô cùng, có điều lên phim, chẳng ai thấy nhan sắc "lộn ngược" này vì khi diễn cảnh trồng cây chuối, Lee Jun Ki phải đeo mặt nạ.

Cảnh trồng cây chuối kinh điển trong phim của Lee Jun Ki

Sau vai diễn để đời, Lee Jun Ki từ một người mẫu quảng cáo vô danh vụt sáng thành hiện tượng châu Á. The King and the Clown không chỉ thành công về doanh thu (hơn 12 triệu vé tại Hàn) mà còn giúp cái tên Lee Jun Ki lan rộng khắp châu Á nhờ vẻ đẹp phi giới tính, ánh mắt u buồn cùng khả năng hóa thân đầy cảm xúc. Cho đến nay, Lee Jun Ki vẫn thể hiện sự trân trọng cho vai diễn bằng cách để hình đại diện Instagram bằng ảnh của Gong Gil năm nào.

Điều khiến người ta nhớ nhất ở Lee Jun Ki thời kỳ đầu là gương mặt như "búp bê sống" với sống mũi cao, làn da trắng, đôi mắt biết kể chuyện, mọi đường nét đều mềm mại, mơ hồ giữa ranh giới nam và nữ. Anh được gọi là “người đàn ông đẹp hơn hoa”, danh xưng vừa giúp sự nghiệp anh thăng hoa, nhưng cũng là chiếc gông mà chính anh muốn thoát khỏi.

Sau này, để phá vỡ hình ảnh mong manh, Lee Jun Ki bắt đầu chuyển hướng, nhận nhiều vai diễn nặng tâm lý, có yếu tố hành động. Trong Time Between Dog and Wolf, anh từng hóa thân thành đặc vụ chìm mất trí nhớ, vừa lạnh lùng vừa bùng nổ. Hay ở Iljimae, anh trở thành siêu trộm thời Joseon, vừa võ nghệ cao cường vừa ẩn chứa nỗi đau gia đình. Lawless Lawyer cũng tương tự, phim đánh dấu cú bứt phá ở mảng chính kịch hình sự, với hình tượng luật sư "tay đấm - tay kiện" có phần ngông nhưng cực kỳ lý trí của Lee Jun Ki. Khả năng tự thực hiện hầu hết các pha hành động, kết hợp diễn xuất nội tâm sâu sắc khiến Lee Jun Ki được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá là viên ngọc hiếm của truyền hình Hàn.

Dĩ nhiên bên cạnh hành động, Lee Jun Ki còn thành công rực rỡ ở mảng tình cảm, tâm lý. Không đóng khung mình vào hình tượng lạnh lùng, anh không ngại thử thách những nhân vật khó đoán và đầy mâu thuẫn như trong Moon Lovers, Flower of Evil,... Tất cả mang đến hình tượng một ngôi sao tài năng, danh xứng với thực.