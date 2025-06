Trên màn ảnh Hàn, không thiếu những nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng để khóc mà vẫn khiến người xem không thể rời mắt, đó là một loại “năng lực diễn xuất” đặc biệt. 10 mỹ nhân dưới đây không chỉ sở hữu nhan sắc được ngợi khen hết lời, mà còn có khả năng chạm tới trái tim khán giả mỗi khi rơi lệ. Nước mắt của họ không chỉ là kỹ thuật, mà là cảm xúc sống động, chân thật và ám ảnh đến khó quên.

1. Soo Ae

Soo Ae sở hữu đôi mắt buồn đặc trưng và gương mặt mềm mại chuẩn điện ảnh. Khán giả Hàn từng nhiều lần nhắc đến cô như một trong những diễn viên khóc có chiều sâu cảm xúc bậc nhất. Khi cô rơi nước mắt, ánh mắt không chỉ đỏ hoe mà còn truyền đi cảm giác nhói tim, như thể nỗi đau đang lan rộng từ màn hình sang người xem. Diễn xuất của cô mạch lạc, không cường điệu, giúp mọi cảnh khóc trở nên đắt giá mà vẫn tinh tế và khiến cô bao năm qua vẫn được tung hô là một trong số những nữ hoàng nước mắt hiếm hoi của showbiz Hàn.

2. Son Ye Jin

Khó ai có thể vượt qua Son Ye Jin khi xét đến vẻ đẹp lúc khóc. Gương mặt thánh thiện, ánh mắt long lanh, sống mũi đỏ nhẹ và biểu cảm tự nhiên, Son Ye Jin tạo nên những khoảnh khắc khóc khiến người xem như nghẹt thở. Trong The Classic, mỗi lần cô rơi nước mắt là một lần khán giả chìm trong bầu không khí man mác. Đến Hạ Cánh Nơi Anh hay Thirty-Nine, năng lực “khóc mà đẹp như thơ” của Son Ye Jin vẫn vẹn nguyên.

3. Song Hye Kyo

Vẻ đẹp của Song Hye Kyo là sự hòa quyện giữa sự thanh thoát và thần thái cổ điển. Khi khóc, cô không mất nét, ngược lại, gương mặt như càng sáng, ánh mắt càng cuốn. Trong Ngọn Gió Đông Năm Ấy hay gần đây là The Glory, mỗi lần nhân vật của cô bật khóc, là một lần khán giả phải dừng lại, lặng người. Biểu cảm đầy dằn vặt, đôi mắt ngấn lệ và nhịp thở gấp gáp của cô tạo nên hiệu ứng cảm xúc cực kỳ mạnh. Dù diễn xuất nói chung có thể gây tranh cãi nhưng riêng về cảnh khóc, Song Hye Kyo luôn làm rất xuất sắc.

4. Kim Tae Hee

Vốn đã nổi tiếng là một trong những mỹ nhân có gương mặt đẹp tự nhiên nhất Kbiz, Kim Tae Hee khi rơi nước mắt vẫn giữ được thần thái thanh tao. Dù trong hoàn cảnh bi thương, cô không bao giờ để mình xấu xí về mặt hình ảnh. Trong Hi Bye, Mama! hay Yongpal, ánh nhìn u buồn pha chút đau đớn của Kim Tae Hee khiến người xem đồng cảm một cách lặng lẽ. Gương mặt cô khi khóc không gồng gánh biểu cảm mà buồn một cách dịu dàng.

5. Park Min Young

Park Min Young có gương mặt hài hòa và đường nét mềm mại. Khi khóc, đôi mắt to tròn và bờ môi run nhẹ của cô mang đến hình ảnh đầy nữ tính và cảm xúc. Từ City Hunter, What’s Wrong with Secretary Kim đến Her Private Life, những cảnh khóc của Park Min Young luôn giữ được độ tiết chế vừa đủ. Cô không cần gào thét, chỉ cần ánh nhìn lặng lẽ, nước mắt rơi chậm rãi là đủ khiến người xem rưng rưng.

6. Park Bo Young

Gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ nhưng cảm xúc thì vô cùng mạnh mẽ là thế mạnh của Park Bo Young bao năm nay. Cô khiến người xem cảm thấy nhân vật thật sống động, gần gũi, không hề giả tạo hay gượng gạo mỗi khi diễn cảnh khóc. Quan trọng hơn là dù ở bất cứ phân cảnh nặng cảm xúc nào, Park Bo Young vẫn tiết chế được biểu cảm, đủ để mang tới cảm giác bi thương nhưng vẫn giữ được sự xinh đẹp của mình.

7. Kim Ji Won

Moon Geun Young có đôi mắt đặc biệt, lúc nào cũng ánh lên cảm giác mong manh nhưng vẫn mạnh mẽ. Khi cô khóc, gương mặt không vỡ nét mà vẫn giữ được sự trong trẻo. Trong Queen of Tears, ánh mắt đầy tổn thương của cô là điểm nhấn khiến khán giả nhớ mãi. Dù không đóng quá nhiều phim, hình ảnh Moon Geun Young rơi lệ vẫn luôn là biểu tượng của nét buồn đậm chất Hàn Quốc.

8. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo thuộc kiểu diễn viên “càng khóc càng đẹp”. Gương mặt thon dài, sống mũi cao và đôi mắt biết diễn giúp cô luôn nổi bật trong những phân cảnh bi thương. Dù là khóc vì yêu trong Always, vì đau trong W, hay khóc lặng lẽ trong Dong Yi, cô luôn kiểm soát tốt cảm xúc. Nước mắt của Han Hyo Joo thường không ào ạt, mà nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng lại khiến tim người xem nghẹn lại vì quá chân thật.

9. Han Ji Min

Sở hữu ngoại hình mong manh như sương, Im Soo Jung là gương mặt quen thuộc của dòng phim buồn. Trong loạt phim của mình, cô từng khiến cả Hàn Quốc ám ảnh vì cảnh khóc trong câm lặng. Không nhiều lời thoại, không ồn ào, chỉ cần ánh mắt rưng rưng và đôi vai run run là đã đủ. Cô khóc không phải để người khác thương hại mà để khán giả hiểu sâu nỗi đau nhân vật đang chịu đựng.

10. Lee Bo Young

Lee Bo Young có diễn xuất chắc tay và biểu cảm nhiều lớp. Khi cô khóc, khán giả không chỉ thấy giọt nước mắt, mà còn thấy được cả sự đấu tranh nội tâm, nỗi đau bị dồn nén và sự bất lực trong ánh mắt. Trong I Can Hear Your Voice, Whisper, Mine, cô từng nhiều lần khiến khán giả “cứng họng” vì cảnh khóc đầy sức nặng. Dù không phải vẻ đẹp “em gái quốc dân”, nhưng nhan sắc đằm thắm và phong thái trưởng thành giúp cô luôn rực sáng trong những phân đoạn nước mắt.